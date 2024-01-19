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熱海名產「熱海奶油紅豆麵包」再推新品，期間限定「紅豆巧克力麵包」、「豆沙巧克力蒙布朗」等甜蜜上市。

2024-01-19 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：又一庵謹製 熱海ばたーあん 人氣：160
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特派員 Trish

特派員 Trish

關東人的渡假勝地「熱海」必吃美味再加一！鄰近熱海車站的日西合璧甜點專門店「又一庵謹製 熱海ばたーあん」，主打紅豆與奶油的療癒甜點。店內招牌商品「熱海奶油紅豆麵包(熱海ばたーあんパン)」，在今年冬季推出每日數量限定的巧克力風味「熱海奶油紅豆巧克力麵包」，於2024年1月12日期間限定登場！同時再加碼適合作為伴手禮的「熱海奶油紅豆巧克力饅頭」及季節感十足「奶油紅豆巧克力蒙布朗」，獨特滋味這裡才有！

▲圖片來源／又一庵謹製 熱海ばたーあん

 

紅豆X奶油共譜獨家滋味！「又一庵謹製 熱海ばたーあん」必訪

曾經熱海吸引了政界人士、文豪、學者等新興人物，並因引進新文化而發展，這使得和洋文化在這裡得以和諧發展。正因為這樣的熱海，所以我們希望能夠展開帶有文明與開化活力的甜點。於2021年8月在熱海車站前的仲見世商店街開設了「又一庵謹製 熱海ばたーあん」，將又一庵150年來傳承的自家製綿密紅豆餡與香濃奶油交織而成的創新甜點「熱海奶油紅豆麵包」。

▲圖片來源／又一庵謹製 熱海ばたーあん

 

熱海奶油紅豆巧克力麵包（熱海ばたーあんパンチョコ）

將可可粉融入鬆軟口感的麵團中，再混合巧克力奶油及「又一庵」自豪的帶顆粒紅豆餡，最後在表面撒上杏仁增添香氣。滑順的巧克力與紅豆、奶油融為一體，適合在寒冷的冬天來上一個，用香甜滋味療癒自己。

▲圖片來源／又一庵謹製 熱海ばたーあん

 

熱海奶油紅豆巧克力饅頭（熱海ばたーあんパンまんじゅうチョコ）

日本名產「饅頭」為帶有餡料、餅皮鬆軟的小點心，有別於台灣的饅頭！這次將饅頭的餅皮及內餡都加入濃郁的巧克力。一口咬下去，即刻感受到順滑巧克力帶來的甜蜜，給人滿滿幸福感。

▲圖片來源／又一庵謹製 熱海ばたーあん

 

奶油紅豆巧克力蒙布朗（ばたーあんのチョコモンブラン）

在蒙布朗的精髓奶油中包裹了口感順滑的生巧克力、巧克力碎屑、又一庵的帶顆粒紅豆餡，最後再撒上酸酸甜甜的草莓及酥脆的餅乾碎片，層次豐富。

▲圖片來源／又一庵謹製 熱海ばたーあん


■店舖資訊
地址：熱海市田原本町5番11号
營業時間：10：00～18：00
公休日： 不定
官方網站

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