如果你在東京逛街逛累了，想要來一個下午茶或給自己沉澱的時間，推薦你來位在千葉京城中山站附近的人氣花卉咖啡廳「256nicom」，店內除了提供咖啡和甜品以外，也有販售花和咖哩飯，隨處可見的綠意和花草也十分賞心悅目！

256nicom

256nicom位於JR下總中山車站步行5分鐘處，距離京成中山車站則僅幾步之遙。原先店址在千葉市內，最近搬遷至此，店內還有附設花店。這家咖啡廳擁有高人氣的原因除了內裝典雅以外，色彩繽紛的咖哩、冰淇淋，以及夏季期間限定刨冰的美味都吸引許多顧客一再光顧。







256nicom：南印度咖哩

256nicom 店內共有2大塊用餐區域，2樓以上是GRAND FLOOR，提供聖代和飲料等輕食，10歲以下的小孩不得入內。1樓後方的GARAGE FLOOR則提供咖哩和自家製義式冰淇淋。印度咖哩咖哩的口味每天都有所不同，包含口味溫和的蝦子咖哩、甜辣豬肉咖哩、中辣豬肉辣醬咖哩、和辣味鯖魚咖哩。盤面上還有湯品和7種每天更換的小菜，而香氣四溢的米飯則擺在盤中，不只美味，也非常美觀。







256nicom：甜品

店內的聖代沒有固定菜單，全都是季節特製口味，因此在不同季節，口味和擺盤都會跟著變化。2024年5月9日～13日提供檸檬聖代，到了5月16日則開始提供宫崎芒果聖代。至於店內的招牌草莓聖代則是在每年的12月～3日開放購買。每一次去都能品嚐到不同的當季水果，難怪客人會樂意一再上門。







店內不管哪個角落，拍起來都很好看！建議所有氣質美女帥哥，抽空去朝聖，為你的東京千葉咖啡廳巡禮增添典雅氣質的一頁。







■咖啡廳資訊

地址：千葉縣船橋市本中山1-16-4

交通方式：京成本線京成中山站立刻；JR總武線下總中山站徒步4分鐘

營業時間：12：00〜20：00

公休日：二、三

官方Instagram：

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