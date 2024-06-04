兵庫縣赤穗市的鹽味咖啡廳「AMAMI TERRACE」，致力傳達赤穂鹽的美味，於2024年5月24日推出夏季限定菜單，使用赤穂鹽、海洋深層水等打造各式餐點及帶有清爽鹽味的甜點組合等，豐富鹽味餐點為你帶來獨特的味覺盛宴！

鹽味咖啡廳「AMAMI TERRACE」夏季限定餐點華麗登場

致力推廣赤穗鹽的鹽味咖啡廳「AMAMI TERRACE」，坐擁絕佳的用餐位置，來客可以一邊享用午餐、下午茶，一邊眺望瀨戶內海絕景。 咖啡廳更以被譽為日本最好的鹽「赤穗鹽」為重點，促進海洋文化的推廣。









夏季餐點01：幸福之鹽甜點2024年夏季版附飲品（幸せの塩スイーツ 2024年夏版 ドリンク付き）

好評不斷的「幸福之鹽甜點」再推新版本！2024年夏季版提供了鹽味饅頭、檸檬塔、鹽味巧克力戚風蛋糕等多款甜點，再搭配果凍、橘子泡沫和季節水果，帶來清爽的夏日體驗。其中，赤穗名物的鹽味饅頭，因含有鹽份，在香甜滋味中能感受到清新的回味，而檸檬塔則撒上店內平釜煮製的結晶鹽，讓淡淡的鹹味與檸檬滋味譜出夏日和諧共鳴。最後，鹽味巧克力戚風蛋糕則因鹽的加持，帶出成熟的味道，與馬斯卡彭起司相得益彰。需提前一天預訂。價格2,000日幣







夏季餐點02：檸檬蒙布朗（レモンブラン）價格：750日幣

鹽與檸檬清爽搭配的蒙布朗，將卡士達醬、藍莓與覆盆子醬包裹在檸檬奶油中，帶來清新的甜味。上方再撒上開心果、檸檬皮及店內煮製的結晶鹽等，增加口感，層次更豐富。 價格：750日幣。







夏季餐點03：鮮蔬焗烤（野菜グラタン）

可以一次攝取半天份量的蔬菜焗烤料理，還包含珍稀魚類「五月鱒」。取自水深200米以下的海洋深層水，由於未受到太陽光照射，能保持低溫穩定，非常適合養殖珍稀魚類五月鱒，特別在高知縣室戶市進行陸上養殖。不僅能一次補充豐富的蔬菜，也能品嘗到五月鱒魚的鮮美。※麵包可以替換成米飯。價格1,800日幣。







■店舖資訊

營業時間：10：00～17：00（L.O.16:30）、 午餐時段11：00～14：00

公休日：不定

地址：兵庫県赤穂市御崎2-1

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