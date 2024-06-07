在圖書館裡喝咖啡！看了日本韓國的圖書館咖啡廳相當心動，沒想到台南也可以體驗。「台南新總圖」不只是台南最美圖書館，裡面更打造出純白色的超美咖啡廳。如果大家想體驗在書林裡喝咖啡，看書發呆一下午的感覺，現在介紹的這間「UBUNTU咖啡總圖店」可就別錯過囉。
「台南新總圖」隨著2021年新開幕，便得到了台南最美圖書館的美名。身為全台第二古老的圖書館，經台、荷建築師團隊攜手重新設計，這邊具備服務、歷史及建築欣賞三合一功能，以「全臺首學」臺南孔廟及鄭成功祖廟為靈感，打造出圖書館的沉穩氣質。
▲圖片來源／台南老爺行旅
而「UBUNTU咖啡總圖店」就位在圖書館4樓的位置，大面積的落地窗採光，透入整個純白的咖啡廳中，氣氛相當浪漫。這邊也提供多款咖啡可以讓大家享用，包含燕麥奶拿鐵、西西里咖啡等。
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不過大家要注意，「UBUNTU咖啡總圖店」不只是咖啡廳，更是獨立書店，裡面的書籍皆是販售商品，並非圖書館藏書；想閱讀店內書籍的朋友，務必請保持書籍完整，未開封書籍開封後視同購買。如果説大家有到台南玩玩，不妨也可以到圖書館來杯咖啡享受一下。
台南最美圖書館新總圖 UBUNTU烏邦圖咖啡總圖店
地址：台南市永康區康橋大道255號4樓
營業時間：週二到六 08:30 ~ 20:30；週日 08:30 ~ 17:00