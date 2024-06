立頓奶茶新品是「焙茶歐蕾」!奶茶控喝不膩的超商飲料之一「立頓奶茶」,這次首度推出瓶裝、現飲的「焙茶歐蕾」讓焙茶控24小時隨時開喝。這次立頓更特別攜手but. we love butter,在民生社區打造限定快閃店,粉絲們到現場就能玩ai互動寫歌,還有「焙茶歐蕾、but. 奶油圓餅」免費喝、免費吃。



立頓奶茶先前「醇奶茶歐蕾」瓶裝奶茶屢獲許多奶茶控的心,今年再推出新品「焙茶歐蕾」,特別選用來自鹿兒島的焙茶茶葉及紐西蘭純淨乳源,飽留濃厚的焙茶香氣、以及濃醇奶香,即日起在全台各大超商、超市、量販等通路販售,讓人24小時都能喝到療癒焙茶,各通路還有期間限定「2瓶49元」快閃優惠,嚐鮮開喝很可以。





此外,立頓這次針對新品「焙茶歐蕾」,特別攜手療癒點心but. we love butter,在民生社區打造「Double is 焙ter快閃店」,店內設置Ai互動裝置,只要在立頓DJ台畫面上,完成問答題目,Ai就會自動幫妳生成一首專屬歌曲,此外快閃店也免費提供「立頓焙茶歐蕾、but. 奶油圓餅」免費試吃試喝,讓焙茶控享受到最療癒組合吃法。







Double is 焙ter快閃店

活動期間:即日起至7月14日,Mon.-Fri. 13:00-20:30 / Sat.-Sun. 12:30-20:00

地址:台北市松山區富錦街102號

現場活動:凡於活動期間前往「Double is 焙ter快閃店」即可獲立頓「焙茶歐蕾」及 but.奶油餅乾一組,現場完成互動體驗便可生成個人AI樂曲、拍攝個人樂曲封面照,掃描 QR Code 就能下載專屬 AI 單曲與封面照珍藏。



立頓焙茶歐蕾 販售資訊

售價:35元/瓶

販售通路:全台各大超商、超市、量販等通路販售

優惠活動:7-ELEVEN、全家、萊爾富,嘗鮮價單瓶$29、2瓶$49(優惠期間依各通路公告為準)