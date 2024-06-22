立頓奶茶新品是「焙茶歐蕾」！奶茶控喝不膩的超商飲料之一「立頓奶茶」，這次首度推出瓶裝、現飲的「焙茶歐蕾」讓焙茶控24小時隨時開喝。這次立頓更特別攜手but. we love butter，在民生社區打造限定快閃店，粉絲們到現場就能玩ai互動寫歌，還有「焙茶歐蕾、but. 奶油圓餅」免費喝、免費吃。



推薦閱讀：KitKat用喝的！濃厚系「KitKat X 克寧抹茶可可威化歐蕾」靜岡抹茶一瓶18元起，線上通路搶先喝。





立頓奶茶先前「醇奶茶歐蕾」瓶裝奶茶屢獲許多奶茶控的心，今年再推出新品「焙茶歐蕾」，特別選用來自鹿兒島的焙茶茶葉及紐西蘭純淨乳源，飽留濃厚的焙茶香氣、以及濃醇奶香，即日起在全台各大超商、超市、量販等通路販售，讓人24小時都能喝到療癒焙茶，各通路還有期間限定「2瓶49元」快閃優惠，嚐鮮開喝很可以。





此外，立頓這次針對新品「焙茶歐蕾」，特別攜手療癒點心but. we love butter，在民生社區打造「Double is 焙ter快閃店」，店內設置Ai互動裝置，只要在立頓DJ台畫面上，完成問答題目，Ai就會自動幫妳生成一首專屬歌曲，此外快閃店也免費提供「立頓焙茶歐蕾、but. 奶油圓餅」免費試吃試喝，讓焙茶控享受到最療癒組合吃法。







Double is 焙ter快閃店

活動期間：即日起至7月14日，Mon.-Fri. 13:00-20:30 / Sat.-Sun. 12:30-20:00

地址：台北市松山區富錦街102號

現場活動：凡於活動期間前往「Double is 焙ter快閃店」即可獲立頓「焙茶歐蕾」及 but.奶油餅乾一組，現場完成互動體驗便可生成個人AI樂曲、拍攝個人樂曲封面照，掃描 QR Code 就能下載專屬 AI 單曲與封面照珍藏。



立頓焙茶歐蕾 販售資訊

售價：35元/瓶

販售通路：全台各大超商、超市、量販等通路販售

優惠活動：7-ELEVEN、全家、萊爾富，嘗鮮價單瓶$29、2瓶$49（優惠期間依各通路公告為準）

