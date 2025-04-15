奶茶控新選擇！全家響應世界地球日，祭出低碳生活雙提案，「植覺生活蔬食新品」與「環保雨具」同步登場，對於奶茶控來說，最大亮點在於Let’s Café推出全新OATLY燕麥奶系列，提供不一樣的拿鐵與紅茶新選擇，讓喜愛植物奶的你多一杯新喝法。4/16~4/22期間自備杯購買現調飲品再加碼折8元，還能參加會員抽獎活動，把空拍機與環保周邊好禮帶回家，跟著全家一起用最日常的方式實踐愛地球行動。



▲全家奶茶新品！OATLY燕麥奶紅茶現省18元，世界地球日7大新品要吃 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



全家觀察到植物奶飲品成為新趨勢，越來越多消費者養成固定選購的習慣。趁著世界地球日，Let’s Café除了原有的愛之味燕麥奶系列外，現再推出使用國際知名品牌OATLY調製的燕麥奶拿鐵與燕麥奶紅茶，讓愛喝植物奶的你有更多選擇。即日起至4月22日，自備杯購買現調飲品還可享8元折扣。



▲全家OATLY燕麥奶拿鐵、燕麥奶紅茶新品有優惠 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

全家 世界地球日新品

這次全家主打「植覺生活」蔬食提案，不僅帶來清爽系燕麥奶，也同步推出一系列蔬食便當與甜點新選擇，一口氣帶來五款新品，從飽足系主餐到輕食點心通通有。其中最受矚目的就是與知名素食品牌「隨緣」聯名的「大口麻婆豆腐飯糰」，把經典麻辣醬融合滑嫩豆腐與植物絞肉拌炒，鹹香夠味、辣度有感，一口咬下超滿足。▲全家蔬食新品首推「隨緣」聯名「大口麻婆豆腐飯糰」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲全家「植覺生活」蔬食提案推出五款新品 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理如果想吃得更豐盛，香麻中帶點酸香層次「香麻滷時蔬餐盒」、口感豐富又有飽足感「鐵板什蔬炒泡麵」，兩款餐盒皆售價89元，是外食族輕鬆吃蔬食的好選擇。喜歡清爽系的輕食族群也有好選擇，這次同步推出「好多菜三明治」，內餡以各式新鮮蔬菜為主角，層次豐富吃起來無負擔；還有「厚蛋時蔬握沙拉」，將厚切蛋與蔬菜完美結合，一口接一口超清爽。▲全家蔬食新品推薦必吃「厚蛋時蔬握沙拉」、「好多菜三明治」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲全家蔬食新品推薦必吃「香麻滷時蔬餐盒」、「鐵板什蔬炒泡麵」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理除了吃喝更環保，全家也同步推出兩款質感滿分的地球日限定雨具，包括可重複使用的「微笑透明雨衣」，與高顏值設計款的「自動摺疊傘」，即日起於全台全家門市開賣，還有會員限定抽獎活動登場。4月16日至4月22日間，凡自備杯購買Let’s Café現調飲品可享8元折扣，登入會員再抽DJI空拍機、全家購物金等多樣好禮。用行動支持永續生活，就從一杯OATLY燕麥奶咖啡、一份蔬食餐盒、一場雨中的綠色旅行開始。▲全家推出重複使用的「微笑透明雨衣」，與高顏值設計款的「自動摺疊傘」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲全家蔬食專區 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

植覺生活

隨緣聯名 大口麻婆豆腐飯糰(五辛素)

售價：62元

餐餐超值配：搭指定飲品合購享79元優惠



香麻滷時蔬餐盒(全素)

售價：89元

主副配優惠：主餐+1副餐省5元、+指定茶飲省10元



鐵板什蔬炒泡麵(五辛素含奶蛋)

售價：89元

主副配優惠：主餐+1副餐省5元、+指定茶飲省10元



好多菜三明治(全素)

售價：45元

餐餐超值配：搭指定飲品合購享59元優惠



厚蛋時蔬握沙拉(植物五辛含奶蛋)

售價：69元

主副配優惠：主餐+1副餐省5元



全家OATLY燕麥奶系列

OATLY燕麥奶拿鐵

規格：大杯，冰/熱

4/16-5/13新品嚐鮮價，會員享65元優惠(原價75元)

4/16-5/13 會員享OATLY、愛之味燕麥奶系列任選2杯119元



OATLY燕麥奶紅茶

規格：特大杯，冰/熱

4/16-5/13新品嚐鮮價，會員享70元優惠(原價80元)

4/16-5/13 會員享OATLY、愛之味燕麥奶系列任選2杯119元



全家世界地球日優惠

4/16-4/22凡消費者攜帶自備杯到「全家」購買現調飲品，折扣從5元加碼至8元。





奶茶控不只要喝全家！爆夯奶茶優惠、新品要喝到