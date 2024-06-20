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KitKat用喝的！濃厚系「KitKat X 克寧抹茶可可威化歐蕾」靜岡抹茶一瓶18元起，線上通路搶先喝。

2024-06-20 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：KitKat X 克寧 人氣：386
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編輯 張人尹

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巧克力控、抹茶控都尖叫了！超夯KitKat巧克力系列，以不同口味的巧克力，包裹中間酥脆的威化餅，是許多粉絲的涮嘴點心首選。這次KitKat特別攜手「克寧」，把靜岡抹茶巧克力，變成保久乳版本的「克寧抹茶可可威化歐蕾」，在線上通路搶先開賣，最低一瓶18元起就能開喝。

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KitKat X 克寧抹茶可可威化歐蕾 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

聯名限定「克寧抹茶可可威化歐蕾」特別使用純正靜岡抹茶粉，搭配KitKat經典的可可威化香氣，加上克寧醇厚的奶香，讓苦韻茶香、療癒奶香巧妙平衡。特別的是，「克寧抹茶可可威化歐蕾」特別設計成保久乳包裝，不用冰、常溫保存，也方便攜帶，讓抹茶控帶早餐、或是帶去野餐、辦公室下午茶通通都方便。
KitKat X 克寧抹茶可可威化歐蕾 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

配合本次新品上市，「KitKat X 克寧抹茶可可威化歐蕾」即日起在momo線上搶先開賣，並且推出超狂優惠。在6/22前在momo購買「克寧抹茶可可威化歐蕾」一箱，加上一箱「克寧草莓優酪乳」，宗共兩箱特價877元、在送momo幣30元，平均一瓶18元起就有，抹茶控先通通買起來。
KitKat X 克寧抹茶可可威化歐蕾 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
 

KitKat X 克寧抹茶可可威化歐蕾

販售通路：momo搶先開賣，7月起零售通路實體上市。
優惠活動：
即日起至6月22日在momo購買「克寧抹茶可可威化歐蕾」和「克寧草莓優酪乳」兩箱特價877元還送momo幣30元。

 

 

 

 

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