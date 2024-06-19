如果想養貓又過敏，這次就先抱走一隻「樂高賓士貓」回家！台灣樂高即日起推出全新法國系列盒組，其中為了呼應法國的優雅神秘，特別設計一隻等比例還原的「樂高賓士貓」，貓奴們可以自己組裝貓貓，貓咪的耳朵、頭部關節可動，還能張開嘴巴，讓有「貓界二哈」稱號的賓士貓更加呆萌可愛。
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樂高這次推出全新「LET’S GO PARIS」巴黎風格新品盒組，以浪漫的法式風情作為主題，用樂高可以拼出經典地標「巴黎聖母院」從鐘塔、玫瑰窗、雕像、中央尖塔等細節通通還原，還有經典畫作「蒙娜麗莎的微笑」也變成樂高積木，此外還有懷舊風「復古收音機」，同系列還有一款超萌「賓士貓」，是樂高首次推出等比例大小的貓咪積木，一登場就讓貓奴們眼睛為之一亮。
這次樂高「賓士貓」還原經典黑白貓造型，在拼組的時候可以選擇放入藍色或黃色眼睛，也可以一藍一黃打造異色瞳。貓咪嘴巴也可以拼組成關閉或打開，模樣超可愛。拼組完成後，賓士貓咪的頭部可以自由轉動，也可以微調耳朵、腳掌、尾巴的擺放，讓貓咪更擬真、更靈活，打造不怕過敏的貓奴新寵，也讓奴才們敲碗推出更多花色的樂高貓貓。
樂高LET’S GO PARIS巴黎風格新品盒組
復古收音機：3,399元
巴黎聖母院：7,799元
賓士貓：3,699元
蒙娜麗莎：3,499元（預計10/1上市）