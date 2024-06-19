為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 生活 > 貓奴這隻一定要收！超萌「樂高賓士貓」嘴巴可張開、眼睛可換顏色，法國系列「巴黎聖母院、蒙娜麗莎」都收藏。

貓奴這隻一定要收！超萌「樂高賓士貓」嘴巴可張開、眼睛可換顏色，法國系列「巴黎聖母院、蒙娜麗莎」都收藏。

2024-06-19 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：391
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

如果想養貓又過敏，這次就先抱走一隻「樂高賓士貓」回家！台灣樂高即日起推出全新法國系列盒組，其中為了呼應法國的優雅神秘，特別設計一隻等比例還原的「樂高賓士貓」，貓奴們可以自己組裝貓貓，貓咪的耳朵、頭部關節可動，還能張開嘴巴，讓有「貓界二哈」稱號的賓士貓更加呆萌可愛。

推薦閱讀：英倫風Kitty集點小物！全新7-ELEVEN集點「Ted Baker X Hello Kitty」超過40款週邊搶先開箱。
樂高LET’S GO PARIS巴黎風格新品盒組 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
樂高LET’S GO PARIS巴黎風格新品盒組 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

樂高這次推出全新「LET’S GO PARIS」巴黎風格新品盒組，以浪漫的法式風情作為主題，用樂高可以拼出經典地標「巴黎聖母院」從鐘塔、玫瑰窗、雕像、中央尖塔等細節通通還原，還有經典畫作「蒙娜麗莎的微笑」也變成樂高積木，此外還有懷舊風「復古收音機」，同系列還有一款超萌「賓士貓」，是樂高首次推出等比例大小的貓咪積木，一登場就讓貓奴們眼睛為之一亮。
樂高LET’S GO PARIS巴黎風格新品盒組 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
樂高LET’S GO PARIS巴黎風格新品盒組 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

這次樂高「賓士貓」還原經典黑白貓造型，在拼組的時候可以選擇放入藍色或黃色眼睛，也可以一藍一黃打造異色瞳。貓咪嘴巴也可以拼組成關閉或打開，模樣超可愛。拼組完成後，賓士貓咪的頭部可以自由轉動，也可以微調耳朵、腳掌、尾巴的擺放，讓貓咪更擬真、更靈活，打造不怕過敏的貓奴新寵，也讓奴才們敲碗推出更多花色的樂高貓貓。
樂高LET’S GO PARIS巴黎風格新品盒組 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
樂高LET’S GO PARIS巴黎風格新品盒組 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

樂高LET’S GO PARIS巴黎風格新品盒組

復古收音機：3,399元
巴黎聖母院：7,799元
賓士貓：3,699元
蒙娜麗莎：3,499元（預計10/1上市）

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#樂高
morechevron_right
文章關鍵字
樂高 貓咪 貓奴 法國 more
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up