大家猜猜看,今年夏天最特別的體驗會是什麼呢?沒錯,就是在長野縣白馬村的白馬阿爾卑斯山酒店推出的空中餐廳「Breakfast in the sky」享受山景早餐!這可是日本首創的服務哦,住宿的客人就能在前往山頂的纜車上,一邊欣賞遠處村落和群山的絕景,一邊享用美味的早餐盒。是不是光想像就已經覺得超棒呢?





白馬阿爾卑斯山飯店致力於提供山岳度假村的住宿和體驗活動。尤其是冬季時,更會吸引無數滑雪愛好者前來,畢竟這裡可是能夠直接從飯店滑進滑雪場的勝地呢!但今年夏天,飯店決定要讓大家用不同的方式體驗山的魅力,因此推出了「Breakfast in the sky」企劃 !這次企劃,房客乘坐的是飯店內海拔最高的「阿爾卑斯山第11對纜車」,也就是大家都愛叫的「山之神纜車」。從海拔1133公尺的起點站出發,一路攀升到1598公尺的山頂,沿途的風景美得簡直就像仙境一般!剛開始,你會看到白馬村和北阿爾卑斯山脈的壯麗景色,跟冬天白雪皚皚的模樣完全不同,感受到的是大自然最原始的力量。接著,隨著纜車越爬越高,妙高山、高妻山等新潟縣的山峰也逐漸映入眼簾,遠處的日本海更是一覽無遺,絕對是光待在飯店內無法欣賞到的美景!





早餐盒

飯店的原創早餐盒,裡面有美味的小點心和飲品,讓你一邊在空中漫步,一邊優雅地享用早餐。雖說是餐盒,但是內容物非常豐富,有水果、麵包和鹹食,為了防止口渴,也會附上飲品。是不是很像電影裡上流社會的情節呢?等到了山頂,你還能在頂級觀景台再次飽覽山川美景,然後再搭纜車下山,感受不同於上山時的另一番風情。整個空中之旅大約18分鐘,雖然不長,但絕對能讓你沉浸在大自然的懷抱裡。這樣的體驗在全日本都是獨一無二的,保證能讓你的夏日回憶變得更加特別!目前這項服務只提供給住宿客人,但未來也計畫要推出午餐和咖啡套餐,讓所有來訪的遊客都能享受空中用餐的樂趣。







日出纜車

除了空中餐廳,還有了另一個超吸引人的活動「Sunrise Lift」日出纜車之旅!為了迎接日出,飯店會在清晨時分特別營運「阿爾卑斯第5高速雙人纜車」和「山之神纜車」,讓住宿客人和其他遊客都能夠在山頂欣賞絕美的日出景象。清晨山林間的空氣是那麼清新,周圍一片寧靜,感覺整個人的身心都被洗滌了一般,就算當天沒看到日出,也絕對不會失望!Sunrise Lift 和 Breakfast in the sky 的收費都是成人2000日圓、兒童1500日圓,時間從7月13日一直到11月30日,想要參加的朋友記得提前預約哦!另外,如果遇到天氣不好,行程可能會臨時取消,大家出發前也要多留意一下天氣狀況!







看到這裡,你是不是也想趕快去體驗一下在雲端上用餐、看日出的感覺呢?那就趕緊訂張機票,收拾行李,向著白馬阿爾卑斯山飯店出發吧!





白馬阿爾卑斯山飯店

地址:長野縣北安曇郡小谷村千國乙12851

交通方式:JR大糸線「南小谷站」乘坐飯店接駁車約10分鐘,可和飯店直接預約免費接駁車

官方網站

官方Instagram