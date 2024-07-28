大家猜猜看，今年夏天最特別的體驗會是什麼呢？沒錯，就是在長野縣白馬村的白馬阿爾卑斯山酒店推出的空中餐廳「Breakfast in the sky」享受山景早餐！這可是日本首創的服務哦，住宿的客人就能在前往山頂的纜車上，一邊欣賞遠處村落和群山的絕景，一邊享用美味的早餐盒。是不是光想像就已經覺得超棒呢？





白馬阿爾卑斯山飯店致力於提供山岳度假村的住宿和體驗活動。尤其是冬季時，更會吸引無數滑雪愛好者前來，畢竟這裡可是能夠直接從飯店滑進滑雪場的勝地呢！但今年夏天，飯店決定要讓大家用不同的方式體驗山的魅力，因此推出了「Breakfast in the sky」企劃 !這次企劃，房客乘坐的是飯店內海拔最高的「阿爾卑斯山第11對纜車」，也就是大家都愛叫的「山之神纜車」。從海拔1133公尺的起點站出發，一路攀升到1598公尺的山頂，沿途的風景美得簡直就像仙境一般！剛開始，你會看到白馬村和北阿爾卑斯山脈的壯麗景色，跟冬天白雪皚皚的模樣完全不同，感受到的是大自然最原始的力量。接著，隨著纜車越爬越高，妙高山、高妻山等新潟縣的山峰也逐漸映入眼簾，遠處的日本海更是一覽無遺，絕對是光待在飯店內無法欣賞到的美景！





早餐盒

飯店的原創早餐盒，裡面有美味的小點心和飲品，讓你一邊在空中漫步，一邊優雅地享用早餐。雖說是餐盒，但是內容物非常豐富，有水果、麵包和鹹食，為了防止口渴，也會附上飲品。是不是很像電影裡上流社會的情節呢？等到了山頂，你還能在頂級觀景台再次飽覽山川美景，然後再搭纜車下山，感受不同於上山時的另一番風情。整個空中之旅大約18分鐘，雖然不長，但絕對能讓你沉浸在大自然的懷抱裡。這樣的體驗在全日本都是獨一無二的，保證能讓你的夏日回憶變得更加特別！目前這項服務只提供給住宿客人，但未來也計畫要推出午餐和咖啡套餐，讓所有來訪的遊客都能享受空中用餐的樂趣。







日出纜車

除了空中餐廳，還有了另一個超吸引人的活動「Sunrise Lift」日出纜車之旅！為了迎接日出，飯店會在清晨時分特別營運「阿爾卑斯第5高速雙人纜車」和「山之神纜車」，讓住宿客人和其他遊客都能夠在山頂欣賞絕美的日出景象。清晨山林間的空氣是那麼清新，周圍一片寧靜，感覺整個人的身心都被洗滌了一般，就算當天沒看到日出，也絕對不會失望！Sunrise Lift 和 Breakfast in the sky 的收費都是成人2000日圓、兒童1500日圓，時間從7月13日一直到11月30日，想要參加的朋友記得提前預約哦！另外，如果遇到天氣不好，行程可能會臨時取消，大家出發前也要多留意一下天氣狀況！







看到這裡，你是不是也想趕快去體驗一下在雲端上用餐、看日出的感覺呢？那就趕緊訂張機票，收拾行李，向著白馬阿爾卑斯山飯店出發吧！





白馬阿爾卑斯山飯店

地址：長野縣北安曇郡小谷村千國乙12851

交通方式：JR大糸線「南小谷站」乘坐飯店接駁車約10分鐘，可和飯店直接預約免費接駁車

官方網站

官方Instagram