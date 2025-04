吃不到排球少年x壽司郎,日本聯名甜點5月這些必吃!由麵包甜點品牌大廠「ALL HEARTS COMPANY」旗下三大品牌「Heart Bread Antique」、「Pastel」、「NekoNeko」,攜手打造13款聯名商品,從貓貓吐司、甜甜圈、到麵包脆片應有盡有,部分商品還能在日本7-11等通路輕鬆購入,現在就一起看看吧。

▲吃不到排球少年x壽司郎,日本聯名甜點5月這些必吃 / ALL HEARTS COMPANY提供、WalkerLand窩客島整理

▲日本排球少年聯名「NekoNeko」貓貓起司蛋糕 售價360日圓(5/15-6/15;Neko Neko Cheesecake販售) / ALL HEARTS COMPANY提供、WalkerLand窩客島整理

日本美食推薦 排球少年聯名 NekoNeko、Pastel、Heart Bread ANTIQUE

為迎接「排球少年‼」劇場版上映,日本三大甜點品牌攜手於5/15推出聯名活動,結合角色特色設計多款可愛造型商品,加碼附贈隨機角色貼紙。先從「Heart Bread Antique」說起,以烏野高校、音駒高校、梟谷學園三大隊伍為靈感設計各種商品。▲日本排球少年聯名「Heart Bread Antique」角色麵包 售價250-500日圓(5/15-6/15)/ ALL HEARTS COMPANY提供、WalkerLand窩客島整理主打品項「排球甜甜圈」使用球隊代表色做成巧克力、草莓、覆盆子風味,並包入濃厚巧克力醬,每一口都充滿驚喜。另外,還有以日向翔陽、影山飛雄、月島螢、西谷夕等人氣角色為主題的特色麵包,如黑咖哩麵包、蛋拌飯風味麵包、草莓奶油哈密瓜麵包等,設計感十足。▲日本排球少年聯名「Heart Bread Antique」排球甜甜圈 售價1,300日圓(5/15-6/15;Neko Neko Shokupan販售) / ALL HEARTS COMPANY提供、WalkerLand窩客島整理而「NekoNeko」則是將超可愛的貓貓吐司、貓貓起司蛋糕和「排球少年‼」合作;包含「研磨貓貓吐司」與「黑尾貓貓吐司」兩款,分別以牛奶生地與黑可可、焦糖風味交織而成,柔軟濕潤,外觀則是圓滾滾的貓咪臉龐,療癒度滿點。每條吐司還會附上特別設計的「角色貼紙」,限定於 Neko Neko Shokupan 商店、官方線上商店 All Hearts Mall 販售。▲日本排球少年聯名「NekoNeko」研磨貓貓吐司、黑尾貓貓吐司 售價1,300日圓(5/29-6/15) / ALL HEARTS COMPANY提供、WalkerLand窩客島整理▲日本排球少年聯名「NekoNeko」研磨貓貓吐司、黑尾貓貓吐司 售價1,300日圓(5/29-6/15) / ALL HEARTS COMPANY提供、WalkerLand窩客島整理最後,「Pastel」則推出「研磨貓」與「黑尾貓」布丁,以店鋪人氣No.1的濃滑布丁為基底,在表面以可可粉細緻描繪出角色圖案,吃起來甜而不膩,非常適合收藏與打卡分享。本次聯名也同步推出「麵包脆片」系列,自5/19起在全日本7-Eleven、部分超市及藥妝店上架。每包餅乾內都隨機附贈1張角色貼紙,收集控絕對不能錯過。▲日本排球少年聯名「Pastel」研磨貓布丁、黑尾貓布丁 售價480日圓(5/15-6/15;Pastel商店販售) / ALL HEARTS COMPANY提供、WalkerLand窩客島整理不過粉絲要注意!這次聯名商品多為限量販售,且各品牌、各門市的販售時間與商品可能略有不同,部分商品也將於官網開賣,建議事先確認官方資訊。部分熱門商品如貓咪吐司、角色布丁可能會出現搶購潮,想入手建議及早排隊。如果大家最近有要去日本,可就別錯過這波新聯名消息囉。▲日本排球少年聯名「Heart Bread ANTIQUE」麵包脆片 售價165日圓(5/15-6/15;Heart Bread ANTIQUE商店販售;7-11將於5/19販售) / ALL HEARTS COMPANY提供、WalkerLand窩客島整理

聯名時間:5/15起陸續販售

聯名販售:依照各品牌販售狀況為主;商品皆可於品牌專賣店購買,部分商品可於官方線上商店「All Hearts Mall」購買。

除了排球少年 日本還有這些聯名活動甜點

