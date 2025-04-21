少年Jump+展來了！東京展覽2025「少年Jump+展 10週年特展」強勢登場，當紅人氣漫畫「膽大黨」、「怪獸8號」、「失憶投捕」、「間諜家家酒」通通有，展場不只買門票就送特典，還有超多限定周邊必買，宅宅們最近去東京，可別錯過這場動漫慶典囉。



▲少年Jump+展來了！東京展覽2025「少年Jump+展 10週年特展」強勢登場 / 少年Jump+展提供、WalkerLand窩客島整理



▲東京展覽2025「少年Jump+展 10週年特展」展場不只買門票就送特典，還有超多限定周邊必買 / 少年Jump+展提供、WalkerLand窩客島整理

東京展覽2025 東京景點 少年Jump+展覽 10週年特展

Jump迷絕不能錯過的十週年盛會！東京展覽2025「少年Jump+展 10週年特展」於即日起亮相，至5/18前，在東京天王洲的寺田倉庫G1隆重都能逛。本展網羅「間諜家家酒」、「怪獸8號」、「膽大黨」、「失憶投捕」等人氣連載作品，並釋出限量贈品與超過50款原創周邊商品，勢必成為動漫迷年度最期待的盛事。▲東京展覽2025「少年Jump+展 10週年特展」Jump迷絕不能錯過的十週年盛會 / 少年Jump+展提供、WalkerLand窩客島整理▲東京展覽2025「少年Jump+展 10週年特展」超過50款原創周邊商品 / 少年Jump+展提供、WalkerLand窩客島整理為慶祝漫畫應用程式「少年Jump+」創刊10週年，集英社首度舉辦的大型展覽「少年Jump+展 10週年特展」。成人門票為2,000日圓，同時也有限定票4,800日圓，購買即贈獨家票券特典，包含主視覺紀念券，以及獨家透卡。▲東京展覽2025「少年Jump+展 10週年特展」限定票4,800日圓 / 少年Jump+展提供、WalkerLand窩客島整理▲東京展覽2025「少年Jump+展 10週年特展」限定票4,800日圓 / 少年Jump+展提供、WalkerLand窩客島整理一般票的民眾也有特典，凡購票入場者皆可獲得「少年Jump+展 限定插畫卡片」2張，除了限定款式，還有24部作品的隨機插圖，包括「公主殿下，『拷問』的時間到了」、「拉麵赤貓」等話題作，收藏價值十足。而這次展覽設計豐富、視覺震撼，重現Jump+十年間的名場面與代表作品世界觀。▲東京展覽2025「少年Jump+展 10週年特展」凡購票入場者皆可獲得「限定插畫卡片」2張 / 少年Jump+展提供、WalkerLand窩客島整理從門口的主視覺牆面，由11位漫畫家聯手繪製，滿滿紅色派對感角色迎接來訪者，劇場中更有專為展覽製作的影音內容。此外，「間諜家家酒」、「怪獸8號」、「膽大黨」等作品皆設有沉浸式專區與打卡拍照景點，完美呈現漫畫中的場景。▲東京展覽2025「少年Jump+展 10週年特展」由11位漫畫家聯手繪製，滿滿紅色派對感角色迎接來訪者 / 少年Jump+展提供、WalkerLand窩客島整理而「角色步道」則是有等身大人氣角色插畫集結，打造如同與漫畫人物同行的體驗。經典的「名言牆」與「神回牆」則展出讀者熱議的經典台詞與人氣集數，並附上當時留言，重溫感動瞬間。最後還有「いいジャン！牆」，讓民眾可以將貼紙貼在喜愛的作品區域，並欣賞原稿旁創作者親筆留言。▲東京展覽2025「少年Jump+展 10週年特展」設有沉浸式專區與打卡拍照景點 / 少年Jump+展提供、WalkerLand窩客島整理▲東京展覽2025「少年Jump+展 10週年特展」設有沉浸式專區與打卡拍照景點 / 少年Jump+展提供、WalkerLand窩客島整理最後的商品販售區也不能小覷，共計超過50種周邊商品，還有不少展覽限定品項，包含T恤、罐裝飲料、海報、盲抽壓克力牌等，還有極具收藏價值的「少年Jump+ 紀念盒」可以購買。總而言之，「少年Jump+展 10週年特展」不僅是一場展覽，更是一場與漫畫作品深度連結的沉浸式體驗。粉絲們最近如果有準備去東京的打算，那麼現在就趕緊把門票買起來吧。▲東京展覽2025「少年Jump+展覽 10週年特展」必買商品：展場限定飲品 900日圓 (限購5個) 、展場限定壓克力牌 880日圓 (限購10個) 、展場限定T恤 5,940日圓 (限購5個) / 少年Jump+展提供、WalkerLand窩客島整理▲東京展覽2025「少年Jump+展覽 10週年特展」必買商品：展場紀念禮盒 5,940日圓 (限購2個) / 少年Jump+展提供、WalkerLand窩客島整理

地址：東京都品川區東品川2-6-4 倉庫寺田G1大樓（東京都天王座）

營業時間：即日起到 5/18 10:00～18:00

票價資訊：特典周邊門票 4,800日圓、一般票 2,000日圓

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