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東京吉伊卡哇樂園！預計2025年開幕，首座大型沉浸式設施超驚喜。

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2025-04-24 13:05:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：ちいかわパーク【公式】
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

「東京吉伊卡哇樂園」來了！預計2025年開幕，首座大型沉浸式設施超驚喜；隨著各種吉伊卡哇專賣店陸續登場，現在又說要建造一個專屬於吉伊卡哇的遊樂園，身為吉伊卡哇的粉絲，真的是太幸福了。重點是這邊還會有全球首座大型體驗型設施，大家今年可隨時要做好買機票的準備。
東京吉伊卡哇樂園！預計2025年開幕，首座大型沉浸式設施超驚喜。
▲「東京吉伊卡哇樂園」來了！首座大型沉浸式設施超驚喜 / ちいかわパーク【公式】提供、WalkerLand窩客島整理

可愛角色全面降臨！人氣漫畫「吉伊卡哇 (ちいかわ)」正式宣布，系列首座大型體驗型設施「吉伊卡哇樂園 (暫譯，ちいかわパーク)」預計將於2025年內在東京盛大開幕。雖然目前尚未揭露具體開園地點與樂園內容，但官方已同步啟用全新網站與X平台帳號，預告將會持續釋出更多精彩資訊。
東京吉伊卡哇樂園！預計2025年開幕，首座大型沉浸式設施超驚喜。
▲「東京吉伊卡哇樂園」官方已同步啟用全新網站與X平台帳號 / ちいかわパーク【公式】提供、WalkerLand窩客島整理



據了解，粉絲已在X平台展開熱烈討論，紛紛猜測是否能「親手拔草」或「在湧出點享用角色主題美食」，對樂園的期待值直線上升。根據過往「吉伊卡哇」的跨界聯名經驗，未來樂園內極有可能設有角色主題商品店、咖啡館，甚至限定活動區域。對於忠實粉絲來說，這將不只是一次朝聖之旅，更是一場與吉伊卡哇角色們互動的奇幻冒險
東京吉伊卡哇樂園！預計2025年開幕，首座大型沉浸式設施超驚喜。
▲「東京吉伊卡哇樂園」粉絲紛紛猜測是否能「親手拔草」 / ちいかわパーク【公式】提供、WalkerLand窩客島整理
 

東京吉伊卡哇樂園

開幕時間：預計2025年
地點：待定
＊陸續開幕消息將於 官方網站 公告。

除了東京吉伊卡哇樂園 東京還有吉伊卡哇專賣店

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