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日本麥當勞兒童餐 x 吉伊卡哇！8款兒童餐玩具、購買方式一次看。

日本 japanwalker 日本美食 麥當勞 more
2025-04-15 18:00:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：マクドナルド
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

日本麥當勞兒童餐 x 吉伊卡哇！8款兒童餐玩具、購買方式一次看。日本真的是吉伊卡哇天堂，現在麥當勞又再次推出聯名了。將於5/16起，推出全新兒童餐玩具系列，攜手超人氣療癒角色「吉伊卡哇」，共計8款造型，從吉伊卡哇、小八、兔兔，一直到小桃都有，全員換上制服造型有夠可愛。
▲日本麥當勞兒童餐 x 吉伊卡哇！全員換上制服造型有夠可愛 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本麥當勞兒童餐 x 吉伊卡哇！全員換上制服造型有夠可愛 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理

日本麥當勞兒童餐 x 吉伊卡哇來了！此次活動將分兩波釋出，每波各4款，總共8種造型，每款角色皆以「制服造型」登場，還原動畫中經典的可愛形象，準備陪小朋友和大朋友們一起用餐玩樂。無論是想要收藏，或是拍照打卡炫耀，絕對都讓人愛不釋手。
▲日本麥當勞兒童餐 x 吉伊卡哇來了！此次活動將分兩波釋出 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本麥當勞兒童餐 x 吉伊卡哇來了！此次活動將分兩波釋出 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理



活動將從5/16起正式登場，日本全國麥當勞門市同步販售。於活動期間內，凡購買兒童餐，即可隨餐隨機獲得一款「吉伊卡哇」限定玩具，款式隨機、無法指定，數量有限，送完為止。如果大家預計好5月中旬要到日本，那可別忘了親自到麥當勞點份兒童餐，讓吉伊卡哇陪你一起享受每一口快樂。

▲日本麥當勞兒童餐 x 吉伊卡哇從5/16起正式登場，日本全國麥當勞門市同步販售 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理
 

日本麥當勞兒童餐 x 吉伊卡哇

活動時間：5/16起
活動內容：期間內購買麥當勞兒童餐，即可贈「日本麥當勞兒童餐 x 吉伊卡哇」任一款（分為2彈）

買完日本麥當勞兒童餐 吉伊卡哇日本有這些必逛

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