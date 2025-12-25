吉伊卡哇 x 松屋來了！日本限定、鬼辛咖哩也吃得到，販售時間、周邊商品一次看。

吉伊卡哇 x 日本松屋來了！販售時間、周邊商品一次看，1月6日起限定販售牛肉鍋膳、鬼辛咖哩及兒童餐，還有原創周邊，旅日必打卡收藏美食。

吉伊卡哇 x 日本松屋來了！2026年1月6日起，日本松屋將首次推出「吉伊卡哇」聯名企劃，販售限定合作餐點與周邊商品。這次活動期間至3月31日止，無論是咖哩、牛肉鍋膳，或是兒童餐，都能獲得吉伊卡哇限定小物，成為旅日必打卡的美食與收藏體驗。對於計畫日本自由行的台灣旅客來說，是一次兼顧美味與人氣角色的雙重享受。



▲2026年1月6日起，日本松屋將首次推出「吉伊卡哇」聯名企劃（日本松屋 提供）

▲吉伊卡哇 x 日本松屋 無論是咖哩、牛肉鍋膳，或是兒童餐，都能獲得吉伊卡哇限定小物（日本松屋 提供）

日本旅遊必訪「松屋 x 吉伊卡哇」聯名企劃登場！

本次合作分為兩大波段，第一彈將於1月6日開賣，「松屋吉伊卡哇牛肉鍋膳」採用日本國產黑毛和牛，每份餐點附贈「吉伊卡哇原創食券鑰匙圈」，共6款隨機發放。而「兒童餐限定禮物」購買松屋或松之や兒童餐即可獲得「吉伊卡哇原創手帕」，共6款隨機發放，每日每人最多可購三份。



▲日本旅遊必訪「松屋 x 吉伊卡哇」1月6日起限定牛肉鍋膳、鬼辛咖哩及兒童餐登場看（日本松屋 提供）

鬼辛咖哩也吃得到！「松屋 x 吉伊卡哇」公仔必收

第二彈則於2月17日開賣，「松屋吉伊卡哇鬼辛咖哩」使用精選辛香料打造的限定辣味咖哩，每份餐點附贈「吉伊卡哇原創小公仔」，共6款隨機發放。而「兒童餐限定禮物」購買兒童餐即可獲得「吉伊卡哇原創滑動拼圖」，共6款隨機發放。這次聯名企劃將在全國「松屋」與「松之屋(松之や)」部分店舖展開，但部分分店不參與，建議旅客出發前先查詢官網公告，以免撲空。



▲日本旅遊必訪「松屋 x 吉伊卡哇」松屋吉伊卡哇鬼辛咖哩買就送公仔（日本松屋 提供）

對於計畫日本旅遊的台灣旅客，松屋 x 吉伊卡哇聯名活動結合人氣角色與美食，不僅能品嘗限定牛肉鍋膳與鬼辛咖哩，還能收藏原創周邊，是兼具打卡與美味的旅遊亮點。不過活動期間內，餐點每日有限量供應，售完為止，每人每日購買數量亦有限制，確保每位顧客都有機會參與，這部分大家需要再注意一下囉。



▲日本旅遊必訪「松屋 x 吉伊卡哇」兒童餐限定贈品（日本松屋 提供）

日本松屋 x 吉伊卡哇 聯名活動

活動期間：2026年1月6日10:00 ～ 2026年3月31日

活動地點：全國松屋（松之や部分店舖也有兒童餐周邊活動）；部分分店不參加，建議事先查詢官網。

第一彈：2026年1月6日（星期二）10:00 開始

販售商品：

松屋吉伊卡哇牛肉鍋膳；吉伊卡哇原創食券鑰匙圈（6款隨機）

兒童餐；吉伊卡哇原創手帕（6款隨機）

第二彈：2026年2月17日（星期二）10:00 開始

販售商品：

松屋吉伊卡哇鬼辛咖哩；吉伊卡哇原創小公仔（6款隨機）

兒童餐；吉伊卡哇原創滑動拼圖（6款隨機）

購買限制：合作餐點 每人每日限購 1 份、兒童餐 每人每日限購 3 份（餐點每日數量有限，售完為止）

