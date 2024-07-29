距離地面30樓高的塔樓向下俯瞰，東京晴空塔周圍並沒有太多與其高度相匹配的高樓，這裡的景色遼闊充滿開放感，也讓澀谷、新宿、銀座或東京鐵塔等地很難比得上。

東京晴空塔像一座獨立於東京繁忙生活步調的安靜空間，所有人都能遠離地面上的喧囂，清晰看見橫跨整個城市的河流、街市車流和遠處的東京灣、富士山，更與身邊的人好好吃飯聊天，並欣賞東京這座美麗城市。









一天也逛不完的東京晴空塔TOKYO SKYTREE

對於第一次來到東京晴空塔的人來說，這裡就像一座迷宮。634公尺高的東京晴空塔（TOKYO SKYTREE），除了350米和450米高的觀景平台外，內部還擁有水族館、博物館、天文館、動漫專賣店，以及上百家伴手禮、服飾品牌和美食餐廳區域所構成的東京晴空街道（Tokyo Solamachi）。

每到了用餐時間，光是找間餐廳就需要花費不少時間。以Tokyo Solamachi的美食樓層來說，分為3樓的Solamachi Tabe-Terrace、6～7樓的Solamachi Dining與30～31樓的Solamachi Dining SKYTREE VIEW。其中30～31樓的Solamachi Dining SKYTREE VIEW雖然最難抵達，但也是最能同時享受高樓層迷人景觀與美食佳餚的絕佳之地，也是東京人約會聖地。









Solamachi Dining SKYTREE VIEW

前往Solamachi Dining SKYTREE VIEW 30樓、31樓只有一種方式，就是從東京地鐵押上站出口處的TOKYO SKYTREE EAST TOWER，搭乘1樓或6樓的直達電梯即可到達。30、31樓的Solamachi Dining SKYTREE VIEW宛如一個神秘的美食天堂，擁有多家著名餐廳，包括超人氣燒肉店敘敘苑、百年壽司老店魚力鮨、法式甜點專賣店Patisserie PAROLA、以晴空塔造型為靈感的法義創作料理酒廊天空Lounge Top of TREE，以及連續獲得米其林星級推薦的中餐廳Series The Sky。

雖然高樓層景觀餐廳通常給人價格昂貴、用餐拘謹，或必須提前預約席位等印象，Solamachi Dining SKYTREE VIEW卻不然，許多餐廳的價格與一般餐廳相仿，甚至有些接近百貨商城美食街的親民價格，讓人覺得CP值實在有夠高。





發跡東京惠比壽的博多牛腸鍋名店「蟻月」

惠比壽是東京當代生活感濃郁的指標區域，博多牛腸鍋專賣店蟻月便起源於此。蟻月將惠比壽的大人感與時尚感融入各個分店之中，讓人品嚐牛腸鍋之餘，更多的是體現日式和風雅致風情與精緻服務。除了惠比壽總店，最具人氣的莫屬位於Solamachi Dining SKYTREE VIEW 31樓的蟻月晴空塔店。靠落地窗的單人景觀席位有寬敞的空間擺放物品，明亮的採光和寬敞的環境讓人感到舒適愜意。

蟻月的牛腸鍋有五種湯底選擇：白味噌風味的白鍋、醬油風味的紅鍋、和風昆布風味的金鍋、辛辣口味的辣鍋及鹽味搭配黑醬油的清爽銀鍋。通常牛腸鍋為二人份，但晴空塔店提供單人鍋物套餐，或許是因為許多被血拼購物親友放生的單人用餐者，而特別推出的貼心套餐吧。













老闆！來一份牛腸鍋

牛腸鍋是福岡的經典鄉土料理之一，在鍋中放入高麗菜、牛蒡、韭菜、豆腐、白芝麻、乾辣椒等食材，經過燉煮，再用小碗佐米飯食用，是日本人於日式鍋物中的人氣選擇，僅次於壽喜燒和涮涮鍋。

新鮮的牛腸需要在沸水中慢慢煮熟，充分吸收大蒜、薑、紅辣椒等調味料，以及味噌或醬油高湯的味道，但不能煮得太久，才能保留其特有的Q彈口感。嚼一口吸滿濃郁高湯的牛腸，愈嚼愈香，再嚼一口，還多了一絲蔬菜的鮮甜，今天這鍋煮得真是好極了！











高空之上的美食時光

「一人成鍋，兩人成桌。」在東京，即使在熱鬧的觀光景點，也不乏獨自用餐的人，享受遠離塵囂，屬於自己與絕佳美景的美食時光。說真的，如今日幣匯率相當甜，與其在人擠人的百貨商城美食街裡排隊，不如找個舒適的高樓美景餐廳，享受一頓飽覽東京景觀與美食的時光。











蟻月 東京晴空塔店TOKYO SKYTREE TOWN Solamachi

地址：東京都墨田区押上1-1-2東京スカイツリータウン・ソラマチ31F（押上駅B3出口すぐ）

營業時間：11：00～23：00

備註：「每逢滿月，就是蟻月之日，可以獲得當日限定的優惠方案。」蟻月這個名字象徵月亮的圓滿和螞蟻的勤勞天性。或許是在月圓之日，螞蟻特別勤勞，因此推出了當日限定的優惠。如果打算前往用餐，不妨前往官網查看日期