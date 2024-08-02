中山站米奇快閃店！近期迪士尼鐵粉天天都在衝中山站，除了有心中山線型公園的米奇打卡點、米奇市集之外，這次再推出期間限定「米奇與好朋友Keep It Real」快閃店，提供超過300款周邊小物，還有台灣首賣的米奇與好朋友表情包娃娃、限量版潮流米奇，通通帶回家。



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這次「米奇與好朋友Keep It Real」快閃店，延續Keep It Real的主題，讓角色們穿上更潮、更生活化的服裝，加上更活潑的表情，就像樣是走進日常生活中。在快閃店中也可以看到米奇角色打卡點，還有潮流都會感風格選品，包含實用系米奇包款、米奇安全帽，以及鍋具、保溫杯等，滿足粉絲們的日常生活。







特別的是，在米奇與好朋友Keep It Real快閃店中，更特別引進台灣首賣的米奇玩偶系列，包含超可愛瞪大雙眼、小嘴巴表情包造型，還有超睏快要睡著的奇奇蒂蒂、唐老鴨，是首次在台灣登場的可愛系列。此外還有限量100隻的「潮流款米奇吊飾」米奇穿上潮T潮褲，消費滿999元就能以499元加購，粉絲一定要收藏。





本次快閃店自即日起至9/1期間限定在新光南西店三館登場，活動期間內只要消費滿699元，可以免費獲得限量明信片，每周推出一款設計，蒐集4款還可以拼在一起。此外在店門口與米奇主題人物、街頭風反光鏡造景拍照，並且至店內出示合照打卡紀錄，就免費送迪士尼限量陪伴款貼紙1張，鐵粉週末揪先衝中山站朝聖。

米奇與好朋友「Keep It Real」期間限定店

活動日期：2024/08/02-09/01

活動地點：新光三越台北南西店三館1F





米奇與好朋友「Keep It Real」期間限定店活動

活動一：好康加價購

消費滿699元，即可加購多樣米奇與好朋友主題限量商品。



活動二：台灣首賣潮流米奇

消費滿999元，即可以499元加購台灣首賣潮流款米奇娃娃，限量100隻。開賣日期依實際到貨日為準。



活動三：迪士尼粉絲回饋禮

消費滿699元，即可獲得限量彩蛋明信片。共4款等你來蒐集。數量有限，換完為止。



活動四：隱藏打卡點合照換貼紙

與期間限定店外米奇主題人物造景拍照打卡，即可獲得迪士尼限量陪伴款貼紙1張。數量有限，換完為止。

