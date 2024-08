中山站米奇快閃店!近期迪士尼鐵粉天天都在衝中山站,除了有心中山線型公園的米奇打卡點、米奇市集之外,這次再推出期間限定「米奇與好朋友Keep It Real」快閃店,提供超過300款周邊小物,還有台灣首賣的米奇與好朋友表情包娃娃、限量版潮流米奇,通通帶回家。



這次「米奇與好朋友Keep It Real」快閃店,延續Keep It Real的主題,讓角色們穿上更潮、更生活化的服裝,加上更活潑的表情,就像樣是走進日常生活中。在快閃店中也可以看到米奇角色打卡點,還有潮流都會感風格選品,包含實用系米奇包款、米奇安全帽,以及鍋具、保溫杯等,滿足粉絲們的日常生活。







特別的是,在米奇與好朋友Keep It Real快閃店中,更特別引進台灣首賣的米奇玩偶系列,包含超可愛瞪大雙眼、小嘴巴表情包造型,還有超睏快要睡著的奇奇蒂蒂、唐老鴨,是首次在台灣登場的可愛系列。此外還有限量100隻的「潮流款米奇吊飾」米奇穿上潮T潮褲,消費滿999元就能以499元加購,粉絲一定要收藏。





本次快閃店自即日起至9/1期間限定在新光南西店三館登場,活動期間內只要消費滿699元,可以免費獲得限量明信片,每周推出一款設計,蒐集4款還可以拼在一起。此外在店門口與米奇主題人物、街頭風反光鏡造景拍照,並且至店內出示合照打卡紀錄,就免費送迪士尼限量陪伴款貼紙1張,鐵粉週末揪先衝中山站朝聖。

米奇與好朋友「Keep It Real」期間限定店

活動日期:2024/08/02-09/01

活動地點:新光三越台北南西店三館1F





米奇與好朋友「Keep It Real」期間限定店活動

活動一:好康加價購

消費滿699元,即可加購多樣米奇與好朋友主題限量商品。



活動二:台灣首賣潮流米奇

消費滿999元,即可以499元加購台灣首賣潮流款米奇娃娃,限量100隻。開賣日期依實際到貨日為準。



活動三:迪士尼粉絲回饋禮

消費滿699元,即可獲得限量彩蛋明信片。共4款等你來蒐集。數量有限,換完為止。



活動四:隱藏打卡點合照換貼紙

與期間限定店外米奇主題人物造景拍照打卡,即可獲得迪士尼限量陪伴款貼紙1張。數量有限,換完為止。