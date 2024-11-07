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皮克敏粉絲們尖叫吧！一番賞第三彈新品開箱，萌度爆表的歐慶抱枕必入手，還有超多遊戲新角色周邊等你帶回家。

一番賞 任天堂 皮克敏 遊戲 more
2024-11-07 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社BANDAI SPIRITS　ロト・イノベーション事業部
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特派員 Trish

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任天堂人氣遊戲《皮克敏》推出第三彈一番賞！這次特別企劃超實用的居家周邊商品，從靠墊、毛毯到收納盒、餐盤應有盡有，讓你的生活處處都能感受到皮克敏的可愛陪伴！

皮克敏一番賞第三彈來了

日本遊戲大廠任天堂的療癒系遊戲「皮克敏」是既像植物又像動物，能夠用兩隻腳行走的奇特生物。牠們的身體形狀有如纖細的葫蘆，頭頂上可能長著葉子、花苞或是花朵。根據頭頂上的植物器官不同，會影響到他們的移動速度。此外，不同顏色的皮克敏也具有不同的身體特徵。


這次擄獲大人小孩的「皮克敏」再推第三彈一番賞！除了7種不同等級的獎賞外，還有最終獎及雙重機會獎等兩大獎，等你帶回家！

 

A獎：歐慶臉型靠墊

以《皮克敏4》中新登場的歐慶為設計靈感，柔軟舒適的35公分大小，是在家放鬆時的最佳夥伴！
 

 

 B獎：居家悠閒皮克敏毛毯（100公分）

質地柔軟的毯子上印滿了悠閒可愛的皮克敏和奧奇，是小憩或保暖的完美選擇。


 

C獎：岩石皮克敏收納罐

以結實的岩石皮克敏為設計的陶瓷收納罐，附蓋設計既實用又能當擺飾！
 

 

D獎：皮克敏餐盤收藏組（共9款）

9種不同皮克敏的精美陶瓷餐盤，讓你每天都能換不同的可愛餐具！


 

E獎：一起搬運皮克敏收納袋組（共5款）

紫色、白色皮克敏設計的束口袋，以及翅膀、冰晶、光芒皮克敏設計的透明收納包，實用性與可愛度兼具！

 

 

F獎：一起悠閒皮克敏吊飾（共10款）

可愛的金屬吊飾，掛在包包上超吸睛！


 

G獎：皮克敏文具組（共4款）

A4尺寸透明資料夾與12公分立體便條紙，讓你的書桌也充滿皮克敏的歡樂氣息！
 

 

最終獎：悠閒皮克敏洋蔥船夜燈

抽中最後一張就能獲得以遊戲中的洋蔥船為設計靈感的療癒小夜燈！讓你入夜也有皮克敏相伴。
 

 

雙重機會獎：一起休息靠枕

抽完實體獎項還不過癮的話，還可以透過Line或是一番賞會員帳號抽獎！有機會將皮克敏的靠枕帶回家！
 

想要把可愛又實用的皮克敏周邊帶回家嗎？趕快到日本全家、任天堂門市等各大通路參加抽獎，一起打造充滿皮克敏的溫馨生活空間吧！
 

活動詳情

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