每到冬季，九州主題樂園豪斯登堡都會準備超震撼的夜景饗宴和燈光秀，今年九州長崎充滿荷蘭風情的豪斯登堡樂園為訪客打造一場美好的純白夢境；這場名為「銀白世界」的九州冬季限定活動將於2025年1月11日展開。九州豪斯登堡的燈飾展已連續10年摘下日本燈光秀桂冠，有別於一般燈光秀，這次的主題特別選用純白色調，讓整座歐風小鎮像披上一層銀裝。



▲九州豪斯登堡冬季點燈連續10年摘下日本燈光秀桂冠殊榮。





點燈儀式奇幻雪夜秀

九州主題樂園豪斯登堡活動的重頭戲「奇幻雪夜秀」每晚都在園內阿姆斯特丹城中心的市政廳前演出。當日落餘暉褪去，教堂的鐘聲響起，歌手的優美歌聲將在廣場上迴盪。最令人驚豔的是，在表演的高潮時刻，整座歐洲街景會在一瞬間轉變成純白色的夢幻光影，配合著飄落的人造雪花，營造出北國浪漫的氛圍。



▲奇幻雪夜秀的選爛光影是九州豪斯登堡的重頭戲。





光之極光花園

園區內最受歡迎的「光之極光花園」在這段期間也換上銀白新裝。



▲不只在九州，「光之極光花園」也是日本數一數二的美麗光影花園。





魔幻之水噴泉秀

除了靜態的燈光秀以外，還有日本最大的音樂噴泉秀「魔幻之水」相伴。寬達75公尺、最高可噴射至20公尺的水柱，在純白燈海的映襯下，譜寫出另一幅令人屏息的夜間詩篇。



▲在燈光與音樂點綴下的噴泉，搭配夜幕交織出美麗的景致。





冬夜煙火秀

為了讓更多遊客能夠體驗這難得的冬季盛事，園方特別增加了「冬夜煙火秀」的施放場次，將在2025年1月底至2月間精選的九個夜晚舉行。煙火將在清澈的冬夜星空下綻放，與地面的純白燈海相互輝映，為遊客獻上最動人的視覺饗宴。以上的活動預計每天18：30開始，建議遊客可以提早入園，先欣賞日落時分的黃昏美景，再慢慢等待整座歐風小鎮換上銀裝，共同見證這場冬日限定的浪漫盛事。



▲九州豪斯登堡自2025年1月至2月精選九的夜晚施放燦爛煙火。





九州豪斯登堡樂園「銀白世界」

活動日期：2025年1月11日～2月27日

※冬日煙火秀舉辦日期：2025年1月29日、1月30日、1月31日、2月1日、2月2日、2月8日、2月9日、2月22日、22月3日20時30分～