大阪在地人氣老店COOK HOUSE和無印良品攜手合作，無印良品從來不會讓我們失望，在大阪AEON MALL堺北花田店開賣風靡全日本的「大阪歐巴桑麵包」，這款麵包每天熱賣3000個，不僅是大阪人的早餐首選，更是到大阪旅遊的旅客人手一袋的經典伴手禮。

大阪歐巴桑造型麵包

大阪這款話題麵包來自擁有78年歷史的COOK HOUSE，他們將招牌牛奶麵包升級，在外觀烙上溫暖人心的「大阪歐媽桑」圖案，還推出限定巧克力口味。一盒內含經典牛奶和巧克力口味各3個，包裝袋上印有12句大阪媽媽的經典語錄，展現關西大阪特有的幽默與溫情。



▲大阪人氣「大阪歐巴桑麵包」外包裝相當吸睛，也是大阪人氣伴手禮。





紙盒包裝



▲大阪歐巴桑麵包外包裝很大阪風味。





麵包

大阪歐巴桑麵包大小約和掌心差不多，一口咬下能感受4層綿密的蛋奶餡，每一片麵團都經過職人手工切割，只為完美呈現鬆軟濕潤的口感。這份堅持讓這款麵包從7月開賣以來，常在中午前就銷售一空。如今，這款療癒系麵包終於跨出COOK HOUSE，11月起在無印良品AEON MALL堺北花田店上市。除了可以在無印良品購買，也能在COOK HOUSE的19家分店，包括阪急三番街店、阿倍野QUZE MALL店和難波WALK店等地方找到它。一盒售價972日圓（含稅），保存期限14天。



▲大阪歐巴桑麵包11月在無印良品AEON MALL堺北花田店也買得到了。





單包裝

想要體驗道地的大阪風情，別錯過這款充滿關西媽媽愛心的療癒系麵包。無論是自用或送禮，「大阪歐巴桑麵包」都能讓人感受到最純樸的大阪人情味。



▲精緻的單個包裝，讓大家更方便品嚐這充滿風味的點心。





販售通路：

●阪急三番街店：阪急梅田站直通

●近鐵阿倍野Harukas店：天王寺站徒步3分鐘

●難波Walk店：難波站徒步2分鐘