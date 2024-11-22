飲料控喝珍奶外送買一送一！11月是飲料控的感恩月、也是慶祝月，不只有月底感恩節，近期也搭上棒球12強賽事話題，這次CoCo特別推出超人氣飲品「3Q奶茶、蕎麥冬瓜露」買一送一優惠，而且只要外送就能喝到買一送一，飲料控先揪團訂飲料。



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▲▼CoCo感恩月3Q奶茶買一送一 Uber Eats外送優惠推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



CoCo都可 Uber Eats買一送一優惠

為了慶祝11月感恩月，手搖杯CoCo特別自即日你至12/3期間，在外送平台Uber Eats推出限時買一送一優惠，在期間內只要點「3Q奶茶(L) 」以及「蕎麥冬瓜露(L) 」，就可享有同品項買一送一優惠，平均下來最低一杯30元，而且不出門就能享受外送買一送一。▲CoCo Uber Eats 3Q奶茶買一送一外送優惠 / WalkerLand窩客島整理提供本次優惠品項包含咀嚼系「3Q奶茶」一杯喝到紅心地瓜以及檳榔心芋製成的「Q彈芋圓、地瓜圓」，還有經典配料「珍珠」，3種配料通通喝。另一款「蕎麥冬瓜露」則是飲料控狂推的無咖啡因飲品，蕎麥米香混合純古法提煉的冬瓜露，讓人喝起來超解膩。▲▼CoCo3Q奶茶、蕎麥冬瓜露買一送一外送優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：即日起~12/3

活動內容：UberEats下單買「3Q奶茶(L)、蕎麥冬瓜露(L)」同品項買一送一。

注意事項:

1、數量有限，售完為止，活動時間及內容以門市為主

2、Uber Eats指定品項買一送一活動僅限外送服務，外帶自取不適用，部分門市不參與本活動。