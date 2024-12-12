宜蘭民宿7間推薦，網美打卡照先拍！比起在各縣市都有的知名飯店，住民宿反而是現在旅客假日出遊的住宿首選，近年民宿更是發展得各具特色，窩客島這次便針對宜蘭蒐羅出7間民宿推薦，各個都很好拍打卡照，像是有著落羽松湖畔的「十六崁」，有摩洛哥風花磚戲水池的「Party Me」，以及有獨立戲水池的檜木住房「禾光同晨」等民宿，有些還可以直接包棟入住，享受無人打擾的度假時光。



▲宜蘭民宿推薦7選，宜蘭落羽松湖畔住宿、宜蘭包棟民宿推薦 / WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭民宿推薦7選，網美風宜蘭住宿也有包棟服務 / WalkerLand窩客島整理



宜蘭民宿森林系推薦：十六崁宜蘭民宿、呆宅 JUSTSTAY

想要來個被森林包圍的住宿體驗，一定要知道「十六崁宜蘭民宿」，住房周圍有廣大的落羽松湖畔，還能在湖畔上體驗獨木舟、SUP，享受絕美的森林湖畔美景，彷彿身在國外度假，住房分為兩館，每天都只會招待一組客人，最多住12人，房間內也有KTV、電動麻將桌等設施，在戶外、室內都能盡情遊玩；而「呆宅」的房間則以清水模配上木質裝潢，再加上整片落地窗透過的明亮光線、室外綠植，打造出獨特幽美氛圍的氣息，讓人可以放鬆、療癒心情。



▲宜蘭民宿森林系推薦：十六崁宜蘭民宿，戶外就是落羽松湖畔 / 莎笠，小日子提供、WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭民宿森林系推薦：呆宅 JUSTSTAY / 下班一顆粽提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭民宿網美度假風推薦：Party Me 派對蜜民宿、Aura Villa悠悅光

想住特別一點的宜蘭民宿的話，可以選擇「Party Me 派對蜜民宿」，不僅有摩洛哥風花磚的水池空間，搭配躺椅、南洋風綠植，輕鬆拍出度假感網美照，室內採用低調奢華、波西米亞風質感的裝潢；純白色獨棟建築的「Aura Villa悠悅光」搭配落地窗，空間十分寬廣，每間房型都附有採光良好的浴缸設備，讓你盡情享受泡澡時光，兩者都有提供包棟服務，想揪親朋好友來度假、開趴都很適合。



▲宜蘭民宿網美度假風推薦：Party Me 派對蜜民宿 / Jason's Life提供、WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭民宿網美度假風推薦：Aura Villa悠悅光 / 婗媽提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭民宿推薦：Onsense Villa、禾光同晨、咪珈宅民宿

假日到宜蘭泡溫泉，除了溫泉飯店、湯屋外，也能到礁溪溫泉民宿「Onsense Villa」，裝潢以舒適沉靜的木質調為基礎，提供蔬食早餐、法式料理晚餐，除了房內溫泉浴池，戶外庭院也有不定時開放的泡腳池，可以邊泡腳，邊欣賞風景；有著金字塔小木屋造型的「禾光同晨」，園區中的檜木房型充滿天然木質香氣，陽台還設有獨立戲水池，與「Onsense Villa」都有提供包棟服務；「咪珈宅民宿」則養了7隻貓咪，二樓為住房空間，一樓則是民宿咖啡廳，讓你早上起床，就能跟貓咪一起吃早餐太療癒。



▲宜蘭溫泉民宿推薦：Onsense Vill / S.L. 走跳人生提供、WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭民宿推薦：禾光同晨，獨棟金字塔小木屋要先拍/ 紫色微笑提供、WalkerLand窩客島整理



十六崁宜蘭民宿 位置資訊

地址：宜蘭縣員山鄉大鬮路45-11號

電話：0920-818-118

完整介紹由部落客「莎笠，小日子」於窩客島分享：十六崁宜蘭民宿｜宜蘭包棟民宿推薦，絕美落羽松湖畔環繞，體驗獨木舟、SUP，精緻早餐超好吃 - 莎笠，小日子



呆宅 JUSTSTAY 位置資訊

地址：宜蘭縣冬山鄉幸福六路150號

電話：0966-508-150

完整介紹由部落客「下班一顆粽」於窩客島分享：【遊宜蘭】宜蘭絕美民宿推薦！呆宅~呆上一天宅在這都沒問題！雙落地窗超美



Party Me 派對蜜民宿 位置資訊

地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路61號

電話：0975-926-161

完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享：宜蘭縣冬山鄉【宜蘭│住宿】Party Me 派對蜜民宿。宜蘭包棟民宿推薦，一泊二食，超夢幻戲水池，有國外般度假氣息，房間走



Aura Villa悠悅光 位置資訊

地址：宜蘭縣冬山鄉梅湖路160號

電話：0966-667-582

完整介紹由部落客「婗媽」於窩客島分享：宜蘭包棟：悠悅光Aura Villa新悅館網美民宿，網美照就醬拍！



Onsense Villa 位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉奇立丹路76巷2-9號

電話：03-988-9991

完整介紹由部落客「S.L. 走跳人生」於窩客島分享：宜蘭礁溪住宿 | Onsense Villa | 坐落於田野間高質感靜謐民宿，來一趟放鬆美學的溫泉之旅吧！



禾光同晨 位置資訊

地址：宜蘭縣三星鄉楓林五路130巷2號

電話：0958-783-442

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：禾光同晨民宿》獨特金字塔造型套房、屋頂的白色天幕非常吸睛，檜木香氣誘人，三星鄉民宿推薦



咪珈宅民宿 位置資訊

地址：宜蘭縣三星鄉行健七路69號

電話：0920-894-008

完整介紹由部落客「萱兒Ann」於窩客島分享：開箱|咪珈宅Mika咖啡民宿 質感裝潢與浴缸好愜意 七隻貓咪溫馨電梯民宿 宜蘭貓奴民宿推薦 - 萱兒Ann玩樂生活



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