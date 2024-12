宜蘭民宿7間推薦,網美打卡照先拍!比起在各縣市都有的知名飯店,住民宿反而是現在旅客假日出遊的住宿首選,近年民宿更是發展得各具特色,窩客島這次便針對宜蘭蒐羅出7間民宿推薦,各個都很好拍打卡照,像是有著落羽松湖畔的「十六崁」,有摩洛哥風花磚戲水池的「Party Me」,以及有獨立戲水池的檜木住房「禾光同晨」等民宿,有些還可以直接包棟入住,享受無人打擾的度假時光。



▲宜蘭民宿推薦7選,宜蘭落羽松湖畔住宿、宜蘭包棟民宿推薦 / WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭民宿推薦7選,網美風宜蘭住宿也有包棟服務 / WalkerLand窩客島整理



宜蘭民宿森林系推薦:十六崁宜蘭民宿、呆宅 JUSTSTAY

想要來個被森林包圍的住宿體驗,一定要知道「十六崁宜蘭民宿」,住房周圍有廣大的落羽松湖畔,還能在湖畔上體驗獨木舟、SUP,享受絕美的森林湖畔美景,彷彿身在國外度假,住房分為兩館,每天都只會招待一組客人,最多住12人,房間內也有KTV、電動麻將桌等設施,在戶外、室內都能盡情遊玩;而「呆宅」的房間則以清水模配上木質裝潢,再加上整片落地窗透過的明亮光線、室外綠植,打造出獨特幽美氛圍的氣息,讓人可以放鬆、療癒心情。



▲宜蘭民宿森林系推薦:十六崁宜蘭民宿,戶外就是落羽松湖畔 / 莎笠,小日子提供、WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭民宿森林系推薦:呆宅 JUSTSTAY / 下班一顆粽提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭民宿網美度假風推薦:Party Me 派對蜜民宿、Aura Villa悠悅光

想住特別一點的宜蘭民宿的話,可以選擇「Party Me 派對蜜民宿」,不僅有摩洛哥風花磚的水池空間,搭配躺椅、南洋風綠植,輕鬆拍出度假感網美照,室內採用低調奢華、波西米亞風質感的裝潢;純白色獨棟建築的「Aura Villa悠悅光」搭配落地窗,空間十分寬廣,每間房型都附有採光良好的浴缸設備,讓你盡情享受泡澡時光,兩者都有提供包棟服務,想揪親朋好友來度假、開趴都很適合。



▲宜蘭民宿網美度假風推薦:Party Me 派對蜜民宿 / Jason's Life提供、WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭民宿網美度假風推薦:Aura Villa悠悅光 / 婗媽提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭民宿推薦:Onsense Villa、禾光同晨、咪珈宅民宿

假日到宜蘭泡溫泉,除了溫泉飯店、湯屋外,也能到礁溪溫泉民宿「Onsense Villa」,裝潢以舒適沉靜的木質調為基礎,提供蔬食早餐、法式料理晚餐,除了房內溫泉浴池,戶外庭院也有不定時開放的泡腳池,可以邊泡腳,邊欣賞風景;有著金字塔小木屋造型的「禾光同晨」,園區中的檜木房型充滿天然木質香氣,陽台還設有獨立戲水池,與「Onsense Villa」都有提供包棟服務;「咪珈宅民宿」則養了7隻貓咪,二樓為住房空間,一樓則是民宿咖啡廳,讓你早上起床,就能跟貓咪一起吃早餐太療癒。



▲宜蘭溫泉民宿推薦:Onsense Vill / S.L. 走跳人生提供、WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭民宿推薦:禾光同晨,獨棟金字塔小木屋要先拍/ 紫色微笑提供、WalkerLand窩客島整理



十六崁宜蘭民宿 位置資訊

地址:宜蘭縣員山鄉大鬮路45-11號

電話:0920-818-118

呆宅 JUSTSTAY 位置資訊

地址:宜蘭縣冬山鄉幸福六路150號

電話:0966-508-150

Party Me 派對蜜民宿 位置資訊

地址:宜蘭縣冬山鄉境安二路61號

電話:0975-926-161

Aura Villa悠悅光 位置資訊

地址:宜蘭縣冬山鄉梅湖路160號

電話:0966-667-582

Onsense Villa 位置資訊

地址:宜蘭縣礁溪鄉奇立丹路76巷2-9號

電話:03-988-9991

禾光同晨 位置資訊

地址:宜蘭縣三星鄉楓林五路130巷2號

電話:0958-783-442

咪珈宅民宿 位置資訊

地址:宜蘭縣三星鄉行健七路69號

電話:0920-894-008

