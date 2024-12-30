全球頂級飯店品牌 Rosewood 旗下的「Rosewood宮古島度假酒店」將於2025 年 3 月 1 日盛大開幕，這是Rosewood 集團在日本的第一間飯店！想要慰勞自己的辛勞，給自己放一個假，或是過生日嗎？快把這間飯店列入你的願望清單中吧！



▲Rosewood宮古島度假酒店預計將2025年3月開幕，整體呈現優雅、舒適。





說到宮古島，大多想到的都是被喻為「宮古藍」的湛藍海域。Rosewood宮古島度假酒店的選址可說是將這道美景發揮到極致——酒店坐落於島嶼北部大浦灣的岬角，周圍環繞著寧靜的海灘與翠綠的甘蔗田。建築方面由荷蘭知名建築師皮特·布恩（Piet Boon）操刀設計，每一間都能將日本數一數二清澈的海景盡收眼底，建材使用了琉球的石灰岩等當地建材，完美重現日式的侘寂美學。酒店內共有4間餐廳，分別是供應當季日本料理的「苧麻」、主打海鮮的「MAAS」、全天候義式餐廳「NAGI」，以及池畔酒吧「YUKUU」，都使用在地食材，入住的房客可以充分享受日式的山珍海味。為慶祝開幕，Rosewood宮古島度假酒店推出了首發優惠方案，適用於 2025 年 3 月 1 日至 8 月 31 日期間入住的旅客。優惠內容包括雙人早餐、豐厚的消費額度（別墅可獲 20,000 日圓，獨棟房型更可獲得 50,000 日圓），以及健身中心使用權等。目前，訂房已於 2024 年 12 月 10 日開始受理。心動了嗎？快快訂房吧！





Rosewood Hotels and Resorts, L.L.C.

地址：沖縄縣宮古島市平良字荷川取1068-1

交通方式：平良港開車約5分鐘

價格：開幕紀念期間，2人一房每人每晚11萬日圓起

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