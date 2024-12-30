早餐時段，Atelier Morihiko（森彥咖啡工作坊）剛開店不到10分鐘，一對上了年紀的老夫婦入內，老先生幫老太太點了跟我一樣的奶油烤土司和熱拿鐵，自己則只喝了咖啡，各自拿出自己的筆記本，各自陷入沉思與手寫。

冬日的北海道咖啡香

與東京、大阪等快節奏的都市咖啡館型態相比，北海道的咖啡館文化更注重人與咖啡、生活和自然風貌的連結，尤其是在冬天，當白雪覆蓋整座城市，寒冷空氣幾乎要將時間也跟著凍結；

此時，人們願意停下腳步、坐下來、花時間等待一杯手沖咖啡完成，隨著咖啡熱騰騰地端上，與之陶醉瀰漫焦糖、巧克力和堅果的中重烘焙咖啡氣息，這股香氣在寒冷空氣的襯托下顯得更加濃郁、溫暖，也成為人們對北海道冬天印象的一部分。





代表札幌咖啡文化的森彥咖啡（Morihiko）

作為札幌市的地標性咖啡館，1996年創業至今的森彥咖啡，在札幌當地無人不知曉，以自家烘焙咖啡豆和獨特的北海道生活態度聞名，店鋪遍佈札幌市與其週邊10間分店，主要都隱身在社區民宅的巷弄深處，不僅是當地居民日常生活的重要場所，也吸引許多札幌旅行者聞著咖啡廳前往探店，認識充滿生活感的札幌樣貌。

Atelier Morihiko（森彥咖啡工作坊）

Atelier Morihiko（森彥咖啡工作坊）位於札幌薄野附近的一棟舊建築一樓，前身是一家製造商的陳列室，匠人技藝累積下來的痕跡，自然而然地保留在空間的各個角落，實用卻很溫暖的氣質氛圍，仿佛讓人回到過去的歲月，也成為了札幌藝文愛好者和工作者的沉思與創作空間。

附近有博物館和植物園，店門前則是札幌市電停靠站「中央區役所前」，從窗戶可以看到電車，而Atelier Morihiko（森彥咖啡工作坊）屋內的每一件擺飾都像是一個藝術品，吊燈、古董長桌、壁爐、書冊、掛畫，而大長桌旁的那顆小樹，則吐露著屬於北海道大地的氣息，主要供應自家烘焙的手沖咖啡與選自北海道食材的手作甜點。











8-11 a.m. Morning Menu

每日上午8點到11點，Atelier Morihiko（森彥咖啡工作坊）提供折扣200日圓的早餐菜單，不只是可以單點奶油厚片吐司，還有許多以北海道當地食材入菜的手工甜點和特色餐點。

等待餐點與咖啡的同時，第三、第四、第五組客人也陸續上門，分別是一位西裝筆挺的男性上班族、一位無印風格穿搭的婦女與一位拎著畫布大包包的年輕女性畫家，只見他們熟悉地各自走到店中一側，點了餐，並掛上公事包與包包，靜靜享受屬於自己的早餐時光。

再度望回料理工作臺，即便長桌相隔，我也能感受到咖啡師傅對於每一杯咖啡的重視，並不僅是高超神速的手沖技藝，而是謹慎觀察當下的風味，用心取得一個最適切的品鑑平衡，當我起杯入口時，鼻息那股淡淡香氣包圍著杯緣之外的時空，讓人更加專注即將飲入的棕褐色液體，入口後，輕柔滑順的口感，令人情不自禁咀嚼著，細膩的咖啡豆風味這時一點一滴地湧了出來，連結了某一部份的過往記憶。

果然一杯好的咖啡，就跟一段旅行一樣，是連結世界的最好契機。



把札幌森彥帶回台灣

森彥咖啡工作坊不僅供應咖啡與餐點，店內也供販賣自家烘焙的咖啡豆與咖啡器具，讓人將北海道風味帶回家，讓家中飄出屬於札幌的咖啡香氣。

森彥招牌咖啡豆是「森之雫」，強調苦味與甜味並行的咖啡餘韻，經典咖啡豆則是包含具有奔放果香的摩卡咖啡風味「森彥」、帶有熱帶雨林風味的曼陀林咖啡風味「山彥」、甜美香氣與酒香的哥倫比亞咖啡風味「海彥」的三合一禮盒，無論是買給自己或送人都特別好看。

那天在店內，我喝的是森彥，也百般想嘗試不同風味，索性將森之雫和經典三合一組合通通帶回台灣，一一品嘗過後，我發現其實很喜歡有個性的森之雫，展現苦味與花香氣息，同時搭配熱牛奶的拿鐵風味，總讓我想起那一次次面臨暴風雪的北海道冬天，就在狼狽躲雪過後，療癒我的不只是熱呼呼的柔順飲品，還有屋內的那些歲月靜美。





Atelier Morihiko（森彥咖啡工作坊）

地址：北海道札幌市中央区南1条西12丁目4-182 ASビル1F

營業時間：08：00～20：00

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