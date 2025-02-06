冬季來鳥取旅遊，勢必要大啖松葉蟹！鳥取松葉蟹専門店「かにまつば」（ Kanimatsuba）由料理長親自嚴選、打造頂級松葉蟹套餐，並以多樣性的松葉蟹豪華菜餚名聞遐邇；營業時間落在每年11月上旬、松葉蟹季節展開，並於10月開始受理預訂。



▲かにまつば為鳥取松葉蟹専門店，以頂級松葉蟹套餐聞名/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲かにまつば用餐空間舒適、保有百分之百的隱私/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

為了讓每名饕客享有最佳用餐體驗，「かにまつば」亦打造高品質的包廂空間、保有百分之百的隱私，因此也不乏日本明星前來享用松葉蟹、並且留下簽名；除了頂級松葉蟹套餐之外，午餐時段還有限定松葉蟹料理，包含特上蟹飯和金級特選蟹肉丼等，每份蟹肉丼套餐均附小菜、蟹味噌湯與醃漬物。▲▼かにまつば標準套餐內容豐富，包含鳥取地產生魚片和蟹飯等/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「かにまつば」標準松葉蟹套餐價格為12,800日圓(以現下匯率0.21計算，約等於新台幣2657圓)，內含小鉢、鳥取地產生魚片、季節天婦羅、精選推薦料理、蟹飯、蟹味噌湯、醃漬小菜、精緻甜點等；「かにまつば」營業時間為每年11月上旬至隔年3月止，想品嚐肉質細緻紮實的松葉蟹，抑或多元手法製成的松葉蟹料理的饕客務必把握時間來鳥取。



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▲かにまつば的松葉蟹味噌湯，湯頭滋味有鮮明又清甜的蟹味/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲かにまつば的餐後甜點亦十分精緻、講究/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

かにまつば店家資訊

地址：鳥取県鳥取市弥生町302 2F

電話：050-5590-2838