位於日本九州長崎的歐洲風情主題樂「豪斯登堡」將於2025年2月28日至6月29日推出全新春季活動，以「夢幻異世界」為主題，打造集花海、遊行和夜間表演於一體的精彩娛樂體驗，多樣樂趣一次享盡！







全新花卉絕景區域

園區中心的阿姆斯特丹城區首次設立限定花卉絕景區。在歐式建築的襯托下，鬱金香、玫瑰和繡球花等時令花卉將營造出濃厚的歐洲花園氛圍，為遊客帶來身在異國的浪漫感受。



米菲兔全新遊行

備受全球喜愛的米菲兔將與好友梅蘭妮一同登場，乘坐裝飾著春季花卉的花車，在阿姆斯特丹廣場展開遊行。伴隨著歡快的音樂，與北歐傳統仲夏柱的舞者一起舞動，為遊客帶來獨特的春季慶典體驗。







全新夜間表演「Shower of Lights」

在擁有世界之最燈飾的「極光花園」，豪斯登堡首次推出結合音樂噴泉、燈飾及煙火的夜間表演。節目最後將呈現震撼的特效煙火和壯觀的空中煙火秀，為春夜帶來令人難忘的視覺饗宴。







百萬株鬱金香節

2025年2月7日至4月6日期間，象徵荷蘭風情的風車花道將綻放約百萬株鬱金香。各色鬱金香編織出的絕美景觀，將為遊客提供無數精彩的拍照機會。







百萬株玫瑰節

2025年4月26日至5月25日，壯觀的「大玫瑰花園」將迎來玫瑰盛開的季節。運河沿岸和紅磚建築都將被玫瑰點綴，營造出優雅迷人的景致。同期還將舉辦深受歡迎的「初夏葡萄酒節」，為遊客帶來視覺與味覺的雙重享受。



豪斯登堡（ハウステンボス）

這場為期四個月的春季慶典，將為遊客打造從日到夜都充滿驚喜的完美遊園體驗。在充滿歐洲風情的街道中，遊客可以盡情沉浸在花海絕景、歡樂遊行和璀璨夜景的夢幻氛圍中。

活動日期：2025年2月28日~6月29日

活動網站