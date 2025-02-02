來鳥取旅遊別忘了大啖鳥取和牛！有別於大部分以鳥取和牛燒肉餐廳，「肉料理 Nick」最大特色是將優質的鳥取和牛、結合義大利和法國的料理技巧，並採取Fine Dining形式，打造高級又獨特的鳥取和牛饗宴，如果想品嚐精緻的鳥取和牛料理，一定要筆記起來。



▲▼肉料理 Nick為超人氣鳥取和牛餐廳，打造獨特的鳥取和牛饗宴/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



鄰近JR鳥取站的「肉料理 Nick」，風格簡約帶有點時尚感，一樓為吧台座位，多人聚餐則適合二樓包廂座位。氛圍優雅寧靜，加上獨特的鳥取和牛料理而廣受好評。只是座位數不多，欲前往「肉料理 Nick」享用鳥取和牛，窩客島強烈建議一定要提前預約！▲▼肉料理 Nick套餐前菜，蒟蒻與刺身拼盤/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「肉料理 Nick」將鳥取和牛透過義大利與法國料理技巧，創造獨樹一格鳥取和牛佳餚，套餐共有三種價位，最便宜只要一千初頭台幣即可品嚐8樣料理，包含鳥取和牛刺身拼盤、煙燻鳥取和牛、鳥取和牛濃湯、鳥取牛排和鳥取牛肉湯麵等；此外，「肉料理 Nick」每週六、日以及國定假日午餐時段亦有營業。

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▲▼肉料理 Nick套餐包含金箔咖哩、煙燻鳥取和牛等料理/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



肉料理 Nick店家資訊

地址：鳥取市栄町611

交通：JR鳥取站北口步行3分鐘