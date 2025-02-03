被鳥取咖哩控譽為「隱藏版咖哩瑰寶」的「たびと洋食家」，主要供應牛肉咖哩、炸豬排、漢堡排等餐點，其中又以咖哩飯最受推崇，醬汁濃郁且份量充足，加上價格幾乎千元日幣有找，因而廣受歡迎。只是要注意的是，「たびと洋食家」僅營業午餐時段，結帳方式只受理現金。



▲▼たびと洋食家被鳥取咖哩控譽為「隱藏版咖哩瑰寶」/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



たびと洋食家店家資訊

地址：鳥取県鳥取市若葉台南1-6-10

電話：0857-52-0839