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鳥取咖哩控愛店！隱藏版咖哩瑰寶「たびと洋食家」，味噌炸豬排也是必點。

2025燈會攻略 日本 たびと洋食家 鳥取美食
2025-02-03 11:16:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

被鳥取咖哩控譽為「隱藏版咖哩瑰寶」的「たびと洋食家」，主要供應牛肉咖哩、炸豬排、漢堡排等餐點，其中又以咖哩飯最受推崇，醬汁濃郁且份量充足，加上價格幾乎千元日幣有找，因而廣受歡迎。只是要注意的是，「たびと洋食家」僅營業午餐時段，結帳方式只受理現金。

▲▼たびと洋食家被鳥取咖哩控譽為「隱藏版咖哩瑰寶」/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



欲前往「たびと洋食家」用餐建議自駕最為便利，抑或搭乘電車至 JR東郡家站，再轉搭計程車（車程約3分鐘）即可抵達；「たびと洋食家」採溫暖的木質調環境，令人倍感溫馨，牆面以數張重機愛好者的照片作為妝點，加上店內不少模型車，可見老闆亦是十足的車迷。

▲▼たびと洋食家以模型車、重機等相關元素，由此可見老闆的喜好/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


「たびと洋食家」菜單有牛肉咖哩、炸豬排、漢堡排等，套餐還包含生菜、白飯以及一碗湯，絕對能讓人飽足又滿足！人氣最高的餐點為濃郁又開胃的牛肉咖哩飯，以及金黃酥脆又有甘甜味噌醬加持的炸豬排，讓許多日本饕客一吃鐘情，甚至一年後專程再來鳥取回味一次。

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▲▼たびと洋食家的味噌炸豬排和咖哩都深受饕客喜愛/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

たびと洋食家店家資訊

地址：鳥取県鳥取市若葉台南1-6-10
電話：0857-52-0839

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