從札幌車站向北漫步，不久便步入北海道大學的區域，沿途街道兩旁的白樺樹搖曳閑雅，古樸的住宅建築整齊有序，散發出寧靜與溫暖的氛圍。在其中一棟古民家宅邸的一樓，一塊低調卻精緻的招牌點綴其門外，這便是石田珈琲店的所在。







北海道大學

北海道大學的前身是札幌農業學校，如今已是日本三大頂尖學府之一，許多日本業界名人都是從北大畢業的，以科學、化學、航太、自然科學及計算機科學領域的校友數量尤為突出。

「白雪鋪滿的銀杏樹步道、白楊林蔭道與古典紅磚建築，這些都是北海道大學的冬季象徵。」每逢冬季，校園內的克拉克博士胸像、洋式建築校舍，以及高低錯落的校樹都積滿厚厚的白雪，整個校園彷彿被繪成一幅優雅的雪白畫卷，與建築物內溫暖的書香氣息交織在一起，處處瀰漫一股冰雪國度獨有的學術浪漫，讓人陶醉。



北海道大學附近的咖啡甜點屋

對自由旅行者而言，自由行最大的樂趣之一，莫過於在旅途中尋訪那些充滿地方風土與生活氣息的特色店家，這些店鋪往往坐落在充滿生活感的街區，例如距離商業中心不遠的住宅區、集市區或學區，它們沒有刻意的營銷手法或包裝操作，只是單純地將店主人注重的生活氛圍與拿手絕活呈現出來，自然而然地成為當地人生活的一部分。

沿著北海道大學的校外圍牆散步，人行道旁堆雪已是高過肩膀，腳下的積雪發出咯吱聲，每一步伐都踩出了深深的腳印，望著學生和老師正緩緩穿行在不斷飄雪的道路上，我轉頭問身旁那為畢業多年的北大朋友：「冬天積雪這麼厚，幾乎寸步難行，你們怎麼還能準時上課啊？」，朋友笑著回答：「所以啊！大家都得提早出門，先在學校附近晃晃嘛！」說著，我們剛走過北大的校門口，她便帶著我轉入另一條小巷，推開了石田珈琲店的門。







石田珈琲店 Ishida Coffee

石田珈琲店位於北海道大學主校區門口附近，是學生和教職員工經常光顧的地方。其創始人是來自釧路的石田正史，他曾在巴西的咖啡農場工作幾個月，取得不少關於咖啡豆的種植、處理和烘焙工藝的相關知識，也因此，不難想見石田咖啡店對咖啡豆的來源與烘焙方式標準相當注重。

推開那扇漆成黑色的木門，映入眼簾的是寶藍色的牆壁、散發歲月氣息的復古家俱與古樸的木質地板，一個個細膩別緻的復古傢俱、古董飾品、花藝、綠植與小擺飾品與牆上掛著本地藝術家作品與藝文電影摺頁，每一件擺設似乎都在講述自己的故事，看得出來：「石田珈琲店是一家具有強烈個性的咖啡館。」

石田珈琲店以自家烘焙咖啡豆與手沖咖啡聞名，店內提供混豆或單品咖啡豆的外帶與內用，接待櫃台前陳列多種咖啡豆罐與咖啡商品，各式大小的手沖壺具和咖啡杯器，就算不拿下來使用，僅作為擺飾也極具格調。



屬於咖啡與甜點的時光

在店員帶領之下來到靠近裸牆的單人座，儘管店內幾乎滿席，人們卻像是有默契的輕聲交流，偶爾三三兩兩的談話聲卻不顯喧鬧，這裡安靜而不逼壓，是閱讀、寫字或單純品嘗一杯咖啡的理想空間。

石田珈琲店的咖啡菜單很有特色，混合豆擁有如甘苦、愛人、寺町浪漫、石田穀喜等浪漫的名字，每種風味都講述一段獨特的故事，單品咖啡則主要來自巴西、衣索比亞、巴拿馬、瓜地馬拉、坦尚尼亞和印尼等地，每一杯咖啡也都採用手沖咖啡的方式，為的是呈現咖啡豆原始風味與層次感。

今日的手作甜點菜單上，有我最想吃的奶油布丁、檸檬核桃派和草莓蛋糕捲，不過店員委婉地跟我說布丁剛剛賣完了，在我猶豫之際，她親切地推薦草莓蛋糕捲，與我分享道：「冬天她最喜歡吃草莓。」，我想想就笑著答應了，同時還搭配一杯名為寺町浪漫的淺焙手沖單品咖啡。





宛如走進一場老派電影

等待咖啡的間隙，我悄悄環視店內，那台正在緩緩運轉的大型烘豆機，以沉穩而有規律的節奏，為整個空間注入一種靜謐的儀式感，彷彿無聲地牽引著每個人的思緒，將店內的氛圍推向一種深層的思考與專注。

朋友告訴我，獨自在北海道求學時，總會有思鄉的時刻，而每當她走進石田珈琲店，聽著烘豆機低鳴的嗡鳴，與充滿藝術氣息的氛圍相伴，她便能重新想起遠赴他鄉求學的初心，一份咖啡和甜點的溫暖慰藉，為她悄然充滿電，足以讓她推開店門，迎接北國風雪，繼續邁向通往校舍那段寒冷卻充滿希望的道路。



石田珈琲店 Ishida Coffee

地址：札幌市北區北 16 條西 3 丁目 1-18 郵編 001-0016

營業時間：11：00～19：00

公休日：二三

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