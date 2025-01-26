Netlix 大紅動畫《間諜家家酒》又出招了！新大谷幕張飯店宣布將在2025年1月16日至2月28日推出《SPY×FAMILY》動畫第二彈聯名自助餐，主題為「春天」。活動地點在飯店大廳的「The Lounge」茶室，午餐時段從上午11點到下午2點，晚餐則在下午5點半到8點。每個時段的用餐時間為120分鐘，不只可以享受美食，更能和同好、劇中角色同樂喔！

《SPY×FAMILY》Ｘ 幕張新大谷飯店聯名







聯名自助餐

飯店特別在大廳設置佛傑一家春裝造型的拍照區，店內也擺設春季主題的人物看板，讓賓客能沉浸在動畫世界觀中。除了看板以外，還有豐盛的菜餚。



主餐

這次的主題餐點分成主食、甜點和飲料三大類。主食系列包含洛伊德碎沙拉，將羅勒醬拌入蔬菜，充滿成熟的風味。安妮亞的餐點有兩款，一是Q彈麵皮配花生的粉紅披薩，二是甜菜根麵包搭配蛋包飯的熱狗。約兒的牛肉漢堡採用紅色主題設計，龐德的巧克力麵包則是夾入巧克力奶油的白麵包，麵包上還有龐德的圖案喔。







甜點

甜點系列同樣以角色為主題，共有洛伊德開心果冰淇淋泡芙、安妮亞花生瑪芬、安妮亞可可奶酪、約兒玫瑰果凍，以及龐德白色瑞士捲。安妮亞的花生瑪芬還原了頭上的三角裝飾，可愛又討喜！



飲料

無酒精特調飲料每杯售價1,800日圓，購買可獲贈隨機壓克力杯墊。飲料包括以柳橙咖啡調製的黃昏特調、安妮亞的花生可可熱飲和草莓優格飲品、約兒的香草薑茶，以及龐德的白色蘇打。除了主題餐點，自助餐也提供飯店招牌的烤牛肉、各式咖哩、義大利麵、窯烤披薩和多款三明治。草莓季正逢時序，現場也準備了多款草莓甜點供賓客享用。價格方面，成人平日為7,800日圓，假日8,500日圓，國小學童3,800日圓，4歲以上幼童2,200日圓，價格均含稅及服務費。是不是很划算呢？快手刀訂起來！







活動資訊

活動日期：即日起～2月28日

地址：千葉市美濱區日比野2-120-3

營業時間：

午餐 11：00～14：00（最後入場）

晚餐 17：30～20：00 ※僅限週六日

交通方式：海濱幕張站JR京葉線南口步行約5分鐘

價格：

成人平日7,800日圓、六日國定假日8,500日圓

國小生3,800日圓

幼童（4歲以上）2,200日圓

※以上均含稅與服務費

官方網站