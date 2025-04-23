吃台南美食，先來吃這7間銅板美食！台南人想省錢也完全不怕沒東西吃，台南在地有不少平價又有人氣的小吃店家，不管是台南在地麵店、街邊小吃、古早味冰店，通通都能用銅板價吃得很滿足，這次窩客島編輯整理7間台南銅板美食，不僅有3元水餃、20元餛飩湯、25元乾麵，連一碗雪乳冰也只要35元，讓你從正餐吃到甜點，不用花大錢就能吃得超過癮。



▲台南美食銅板價推薦7選！3元水餃、20元餛飩湯，台南在地小吃不到百元就能吃到撐 / WalkerLand窩客島整理



▲台南小吃銅板價必吃7選！台南人激推台南麵店、街邊小吃、古早味冰店，全都50元有找 / WalkerLand窩客島整理



台南銅板美食推薦：穎川水餃、欽發麵店、盧家麵食

提到台南銅板美食，一定不能少了現包現煮的「穎川水餃」，招牌水餃皮薄內餡鮮甜，一顆只要3元，份量十足的乾麵、酸辣湯也只要25元，用餐時間騎樓總是坐滿人群；主打古早味汕頭意麵的「欽發麵店」，一碗也25元就有，配上20元餛飩湯、魚丸湯，不用百元就能吃飽；「盧家麵食」則有3元水餃、大碗35元的意麵，內餡飽滿的餛飩麵大碗也只要40元，CP值超高。



▲台南銅板美食推薦：穎川水餃，水餃一顆只要3元 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台南銅板美食推薦：盧家麵食，水餃3元、意麵、米粉大碗35元、餛飩麵小碗35元、大碗40元 /小美小美 提供、WalkerLand窩客島整理



台南銅板價街邊小吃推薦：灣裡薯條脆肉店、柳營黑輪伯

台南在地炸物店「灣裡薯條脆肉店」，近年因為超便宜價格在IG上爆紅，不僅炸雞塊25元就有，炸豬排更只要15元，加上一包5元紅茶解膩，當下午茶整套銅板價就能吃；此外台南在地人都超推的「柳營黑輪伯」，黑輪、魚丸、米血全都只要12元銅板價，還能免費喝關東煮高湯喝到飽。



▲台南銅板價街邊小吃推薦：灣裡薯條脆肉店，炸雞塊25元、豬排15元、紅茶5元 /那倆人玩樂人生 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台南銅板價街邊小吃推薦：柳營黑輪伯，招牌黑輪、魚丸、米血全都12元，大腸50元、香腸30元 /別讓一姐不開心 提供、WalkerLand窩客島整理



台南甜點銅板價推薦：阿川古早味粉圓冰、大台南觀光城雪乳冰

來台南不能沒吃台南甜點，推薦位在台南中西區的「阿川古早味粉圓冰」，主打各種冰品、豆花、果汁，必點50元隱藏版湯圓冰，光是古早味黑糖剉冰就裝滿整個碗公，上面再鋪了滿滿的紅白小湯圓，份量大到2個人吃才剛好；想吃綿密口感的冰品，就到「大台南觀光城雪乳冰」，招牌原味雪乳冰一碗只要35元，紅豆雪乳冰也只要45元超划算。



▲台南甜點銅板價推薦：阿川古早味粉圓冰，必點隱藏版粉圓冰只要50元 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台南甜點銅板價推薦：大台南觀光城雪乳冰，原味雪乳冰35元、紅豆雪乳冰45元 /筑筑の吃喝玩樂記 提供、WalkerLand窩客島整理



穎川水餃 位置資訊

地址：台南市中西區康樂街70-2號

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：台南市中西區穎川水餃店｜銅板價就能吃飽！超佛心一顆3元水餃，酸辣湯、乾麵也只要25元



欽發麵店(原綠芝屋) 位置資訊

地址：台南市東區民族路一段24號

電話：06-208-1531

完整介紹由部落客「小美小美」於窩客島分享：台南超佛心麵店 25元就可以吃到傳統古早味汕頭意麵！台南美食│台南麵店│台南小吃│成大美食



盧家麵食 位置資訊

地址：台南市南區新建路51巷6號

電話：06-264-1047

完整介紹由部落客「小美小美」於窩客島分享：台南必吃銅板美食 台南南區 【盧家麵食】這個年代居然可以喝到10元的餛飩湯！吃到2元的水餃！老闆也太佛心了吧~ 台南麵店推薦│台南南區麵店│月底救星



灣裡薯條脆肉店 位置資訊

地址：台南市南區省躬一街58號

完整介紹由部落客「那倆人玩樂人生」於窩客島分享：台南灣裡薯條脆肉店｜5元紅茶、10元炸豬排、20元薯條、30元脆肉，超平價的排隊炸物



柳營黑輪伯 位置資訊

地址：台南市柳營區中山西路三段128號

電話：0921-240-268

完整介紹由部落客「別讓一姐不開心」於窩客島分享：{台南美食}台南柳營美食：柳營黑輪伯，一支只要12元，還有超鮮美的關東煮湯免費喝到飽，更推薦他們家的大腸＋香腸



阿川古早味粉圓冰 位置資訊

地址：台南市中西區康樂市場82號

電話：06-223-9373

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：阿川古早味粉圓冰 ❙ 隱藏版湯圓冰只要50元、中西區美食!



大台南觀光城雪乳冰 位置資訊

地址：台南市南區愛區67號

電話：06-261-3368

完整介紹由部落客「筑筑の吃喝玩樂記」於窩客島分享：【觀光城雪乳冰】超平價35元雪乳冰加煉乳加5元月見煉乳加15元~大臺南觀光城40年老店台南冰店~台南甜點類似雪花冰口感的綿密雪乳冰



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