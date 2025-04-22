三重小吃銅板價就開吃！三重不僅有著許多美食名店，巷弄小吃攤販更是三重人日常都在吃的美食，而且在物價暴漲下，還有不少三重小吃仍是超親民的銅板價，窩客島編輯這次便特別蒐羅7間「三重銅板價小吃」，像是三重在地排隊水煎包一顆只要7元，來三重必逛的三和夜市也有40元肉圓和30元香菇貢丸湯，整套吃下來超滿足還百元有找，三重在地人想省錢都來吃的銅板小吃通通都先記下，不用怕傷荷包。



▲三重銅板美食7選推薦！三和夜市必吃肉圓、7元超人氣水煎包，三重人狂推小吃銅板價開吃 / WalkerLand窩客島整理



想不花大錢吃三重美食的話，推薦先到一顆只要8元的「集美煎包.小籠包」，不僅價格超佛心，也是三重在地40年老店，不管什麼時段來，都能看到排隊人群；來三重三和夜市的話，推薦必吃50年老店「萬粒肉圓」，肉圓一份只要40元，蒜泥、香菜都隨你加滿，三重老饕還會加點貢丸湯，吃完再到「天一青草茶」配一杯25元的仙草茶剛剛好；另外，有18元酥餅的「老曾碳烤燒餅店」、20元「吳記鹹粥」，都是三重在地人的銅板價早餐。



▲三重人狂推7間三重美食銅板價開吃！三和夜市必吃小吃、三重人氣早餐20元鹹粥跟上 / WalkerLand窩客島整理



三重銅板小吃推薦必吃8元水煎包：孫記素食水煎包

部落客 茜的美食記 造訪 孫記素食水煎包 說：

素食水煎包大小約女生的拳頭大小,一口咬下去先是感受麵粉的Q彈,咀嚼起來還散發出迷人的麵粉香，裡面除了有高麗菜還有極少的冬粉內餡,口味屬於比較清淡,可淋上店家準備的醬油膏跟辣椒美味更加分~



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



孫記素食水煎包

地址：新北市三重區力行路一段125號

電話：02-8983-3763

完整介紹由部落客「茜的美食記」於窩客島分享：【新北三重區】三重美食推薦『孫記素食水煎包』超佛心的素食水煎包一顆只要7元~



▲三重銅板小吃推薦必吃8元水煎包：孫記素食水煎包，營業時間從早上5點就開始賣 /茜的美食記 提供、WalkerLand窩客島整理



▲三重銅板小吃推薦：孫記素食水煎包，超大顆水煎包一顆只要8元超佛心 /茜的美食記 提供、WalkerLand窩客島整理



三重銅板小吃推薦7元開吃：集美煎包小籠包

部落客 兔貝比 造訪 集美煎包小籠包 說：

集美街小籠包水煎包從早上6點賣到晚上8點，當早餐、午餐、下午點心、晚餐都很可以，而且不管什麼時候來都在排隊，大家都是10、20顆帶走，沒在客氣的。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



集美煎包小籠包

地址：新北市三重區集美街199號

電話：0922-284-381

完整介紹由部落客「兔貝比」於窩客島分享：三重集美街小籠包水煎包 1顆只賣6元 佛系的銅板美食 大家都是10-20顆帶走！



▲三重銅板小吃推薦必吃7元水煎包：集美煎包小籠包，營業時間從早上6點開始，一路賣到晚上8點 /兔貝比 提供、WalkerLand窩客島整理



▲三重銅板小吃推薦：集美煎包小籠包，在地三重人直接買整袋 /兔貝比 提供、WalkerLand窩客島整理



三重銅板小吃推薦三和夜市人氣美食：萬粒肉圓

部落客 Alma Lee 造訪 萬粒肉圓 說：

相隔三年再來吃！肉圓皮好像更Q彈了！咀嚼起來好滑口，會在嘴巴裡滑來滑去，帶點嚼勁好吃～肉圓皮沾上微甜米醬！搭配特製醬油膏，挺清爽不油膩，夏天吃也可以，肚子餓吃兩顆不是問題。



萬粒肉圓

地址：新北市三重區長壽街22號1樓

電話：02-2978-0800

完整介紹由部落客「Alma Lee」於窩客島分享：藏在夜市尾熱賣50年肉圓店！蒜泥、香菜隨你加！肉圓加貢丸湯才65元～



▲三重銅板小吃推薦三和夜市肉圓：萬粒肉圓，肉圓40元、香菇貢丸湯30元 /Alma Lee 提供、WalkerLand窩客島整理



▲三重銅板小吃推薦：萬粒肉圓，蒜泥、香菜都隨你加 /Alma Lee 提供、WalkerLand窩客島整理



三重銅板小吃早上推薦必吃：上海蛋餅豆漿大王

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 上海蛋餅豆漿大王 說：

來到這就是要點招牌蛋餅無誤!看看這餅皮在煎台上滋滋作響的畫面有夠療癒，讓人都忍不住流口水了!這裡的蛋餅外皮酥酥脆脆，吃起來是厚實的口感，剛剛好的嚼勁真的會讓人吃一口就停不下來。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



上海蛋餅豆漿大王

地址：新北市三重區三寧街2號

電話：02-8982-5177

完整介紹由部落客「算命的說我很愛吃」於窩客島分享：新北美食 上海蛋餅豆漿大王｜古早味在這!現桿手工蛋餅一吃入魂，酥脆不油超涮嘴 · 算命的說我很愛吃



▲三重銅板小吃推薦：上海蛋餅豆漿大王，必點蛋餅45元 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理



▲三重銅板小吃推薦：上海蛋餅豆漿大王 ，三重人的早餐熱門店/算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理



三重三和夜市銅板小吃推薦：天一青草茶

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 天一青草茶 說：

三重40年老字號天一青草茶超強立香氣，直接飄過街吸引你注意力！25元就可以消暑解渴的超便宜必喝飲料，夏天來一杯真的超舒服！必買三重美食老店！



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



天一青草茶

地址：新北市三重區自強路一段29號

電話：02-2976-1195

完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭」於窩客島分享：三和夜市美食天一青草茶，隔條街都可以聞到香氣入口回甘的必喝飲料



▲三重銅板小吃推薦：天一青草茶，小杯25元、中杯35元、大瓶80元 /D&W黑白雙搭 提供、WalkerLand窩客島整理



▲三重銅板小吃推薦：天一青草茶，三重三和夜市人氣飲料 /D&W黑白雙搭 提供、WalkerLand窩客島整理



三重銅板小吃推薦：老曾碳烤燒餅店

部落客 Julie的吃喝玩樂 造訪 老曾碳烤燒餅店 說：

非常佛心價的胡椒餅，個頭明顯比一般市售胡椒餅小很多，但有時候不想吃太多的時候這個分量很剛好。內餡用料其實很扎實，有豬肉、蔥、好像還加了一些洋蔥。



老曾碳烤燒餅店

地址：新北市三重區長安街35號1樓

電話：02-2941-6728

完整介紹由部落客「Julie的吃喝玩樂」於窩客島分享：三重 碳烤燒餅-老曾碳烤燒餅、胡椒餅、甜酥餅



▲三重銅板小吃推薦：老曾碳烤燒餅店，鹹酥餅、芝麻酥餅、白糖酥餅、紅豆酥餅全都18元 /Julie的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



▲三重銅板小吃推薦：老曾碳烤燒餅店，超人氣胡椒餅只要30元銅板價 /Julie的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



三重銅板小吃推薦20元鹹粥：吳記鹹粥

部落客 布咕布咕 造訪 吳記鹹粥 說：

這裡的主餐是鹹粥，沒有其它樣，然後再搭配小菜，有豆腐、蚵仔、花枝、紅燒肉等等，全部都是炸物類，價格不貴。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



吳記鹹粥

地址：新北市三重區三和路四段266號

完整介紹由部落客「布咕布咕」於窩客島分享：新北市三重區吳記鹹粥｜２０元超便宜鹹粥點，還有好吃的紅燒肉絕對是必點



▲三重銅板小吃推薦20元鹹粥：吳記鹹粥，三重人早餐都吃 /布咕布咕 提供、WalkerLand窩客島整理



▲三重銅板小吃推薦：吳記鹹粥 /布咕布咕 提供、WalkerLand窩客島整理



月底省錢除了三重銅板美食 雙北還有超多銅板價小吃