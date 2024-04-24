9間超強台北銅板小吃快收，全部15元就有！近年物價漲不停，在台北更是很難找到一家超便宜又好吃的店，就連許多夜市小吃漲到都能抵一份便當錢，讓人想吃卻買不下手，而物價狂飆的台北中心，還是有些銅板小吃隱藏在各處，這次窩客島便特別針對台北蒐羅出15元就能吃到的「9間銅板小吃」，小資族先通通塞進月底救星清單裡。





這次台北銅板小吃名單中，也有不少是超夯的排隊名店，像是行天宮附近巷弄中的「不老客家麻糬」，圓滾滾的超飽滿麻糬一顆12元開吃；人氣爆棚的「晴光紅豆餅」、「萬大碳烤燒餅店」也都只要15元就有；南機場夜市中也可以找到15元一個的「無名推車燒餅」、「無名車輪餅」；此外，萬華飄香60老字號「施福建」的招牌雞油飯、下水湯，一碗更只要10元，超便宜銅板價小吃是老台北人必吃的早餐清單之一。





台北銅板小吃：不老客家麻糬

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 不老客家麻糬 說：

這可是經過排隊認證的，每次經過幾乎都是大排長龍景象！圓滾滾、餡料飽滿的麻糬一顆12元、一盒六顆70元，有花生、芝麻、芋頭、紅豆、綠豆及原味等六種口味，每人限購兩盒也不開放預購！<全文介紹>



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#不老客家麻糬（現價一顆12元）

地址：台北市中山區松江路297巷

電話：0987-529-318







台北銅板小吃：無名車輪餅

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 無名車輪餅 說：

剛烤好的餅皮邊邊很酥，咬起來淡淡甜味，紅豆內餡裡還看得到大顆飽滿紅豆粒，口感算是比較稠的，不是那種一咬下去就立刻爆漿出來的那種濕潤感覺，咬開就是滿滿的紅豆餡。<全文介紹>



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#無名車輪餅（現價15元）

地址：台北市中正區中華路二段327號一樓







台北銅板小吃：無名推車燒餅

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 無名推車燒餅 說：

南機場夜市美食很多，位於街尾的【無名推車燒餅】生意很好，每次經過都是大排長龍景象，現做現烤古早味手工長燒餅、鹹酥餅、紅豆餅、甜酥餅通通15元，是米其林必比登推介美食！<全文介紹>



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#無名推車燒餅 (南機場夜市)（現價15元）

地址：台北市中正區中華路二段315巷5弄







台北銅板小吃：黑麻糬

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 黑麻糬 說：

許多食記都是排隊盛況，我非常好運，平日下午來完全沒排隊。小小店面外帶窗口，裡面有幾位工作人員正在現包麻糬，聞到陣陣的花生香撲鼻而來～常常被預訂的草仔粿就是黑麻糬的招牌，一年四季幾乎都能買到。<全文介紹>



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#黑麻糬（現價原味系列15元）

地址：台北市中山區遼寧街79號







台北銅板小吃：萬大碳烤燒餅店

部落客 魔王的碗公 造訪 萬大碳烤燒餅店 說：

只賣蟹殼黃，口味有分 甜跟鹹兩種,一律15元一顆，然後我看好多人都是一大盒一大盒的購買，好扯，但也因為便宜又好吃，排隊起跳都要20分鐘以上，所以路過經過有看到沒什麼人排，不是賣完就是等出爐<全文介紹>



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#萬大碳烤燒餅店（現價15元）

地址：台北市萬華區萬大路124號

電話：02-2336-6063







台北銅板小吃：晴光紅豆餅

部落客 省錢王JET吃喝玩樂趣 造訪 晴光紅豆餅 說：

我最喜歡邊邊脆脆的口感，一大口咬下熱騰騰還會爆漿~奶油甜度剛剛好、不會太膩口，濃稠的口感我超愛，完全就是我的菜<全文介紹>



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#晴光紅豆餅（現價15元）

地址：台北市中山區伊通街106巷18號

電話：0955-463-380







台北銅板小吃：施福建好吃雞肉

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 施福建好吃雞肉 說：

雞油飯才10元，米飯煮的飽滿粒粒分明，濕度掌控得宜，光飯就比山內雞肉就強太多了，上面淋上雞油油膏，鹹香夠味，搭配雞肉一起吃超棒！<全文介紹>



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#施福建好吃雞肉（現價雞油飯、下水湯10元）

地址：台北市萬華區環河南路一段25巷4號

電話：02-2388-3817







台北銅板小吃：九五樂府

部落客 兔貝比 造訪 九五樂府 說：

一杯700CC的手搖飲只要10元，超佛心的價格，二十多年沒漲過價，而且成份單純，真的屌打連鎖名店，被稱是一家被茶飲耽誤的唱片店 :lol:<全文介紹>



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#九五樂府（現價紅茶、綠茶10元）

地址：台北市萬華區漢口街二段20巷11號

電話：02-2312-2251







台北銅板小吃：周記肉粥

部落客 北極熊x迷你竹 造訪 周記肉粥 說：

周記肉粥的招牌當然就是肉粥本人，照片裡就是上桌的真實呈現，一般的飯碗大約八分滿，裡頭米飯大約佔一半份量，這樣一碗是15元<全文介紹>



#周記肉粥（現價鹹粥15元）

地址：台北市萬華區廣州街104號

電話：02-2302-5588

