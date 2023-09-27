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> 圖文創作 > （松江南京點心）晴光紅豆餅四平店～從十元吃到15元！現點現做爆漿車輪餅！買十送1建議提早預訂常常賣光光～

（松江南京點心）晴光紅豆餅四平店～從十元吃到15元！現點現做爆漿車輪餅！買十送1建議提早預訂常常賣光光～

2023-09-27 11:17:58 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：99
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省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1375篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：晴光紅豆餅-伊通店
place台北市中山區伊通街106巷18號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（松江南京點心）晴光紅豆餅四平店～從十元吃到15元！現點現做

晴光紅豆餅四平店開業很久了，我高中時代就常來吃，一眨眼15年了！這家換到新店面後，生意還是相當好～

用料還是香當實在，只是通膨導致，物價飛漲，以前一顆１０元銅板價，現在漲了５０％，一顆要１５元！

不過說實話１５元還是很便宜，買十送一，平均一顆１３．６左右，身為省錢王每次來這邊看電影或上課都會來排～

（松江南京點心）晴光紅豆餅四平店～從十元吃到15元！現點現做

晴光紅豆餅四平店生意好好喔，我來很多次了，每次幾乎都要等一下下，尤其是蘿蔔絲超多人喜歡～不過我不愛就是了

（松江南京點心）晴光紅豆餅四平店～從十元吃到15元！現點現做

請依序排隊，大約等上１０分鐘左右，運氣好有時候沒人就可以問看看，因為有時候是賣完，有時候運氣好一下子就買到

（松江南京點心）晴光紅豆餅四平店～從十元吃到15元！現點現做

晴光紅豆餅四平店提供超多的支付，台灣PAY、LINE PAY、街口、悠遊付，超多支付選擇，一次買十個還送一個唷~

（松江南京點心）晴光紅豆餅四平店～從十元吃到15元！現點現做

老闆做車輪餅真的很專注，不然大熱天，頂著熱熱的爐子，真的是在洗三溫暖超辛苦~~

（松江南京點心）晴光紅豆餅四平店～從十元吃到15元！現點現做

晴光紅豆餅四平店餅皮好脆，跟總店的一樣好吃，我最喜歡邊邊脆脆的口感，一大口咬下熱騰騰還會爆漿~

（松江南京點心）晴光紅豆餅四平店～從十元吃到15元！現點現做

奶油甜度剛剛好、不會太膩口，濃稠的口感我超愛，完全就是我的菜，尤其支付有活動時，來這邊解任務也很划算喔~

（松江南京點心）晴光紅豆餅四平店～從十元吃到15元！現點現做

💭店家資訊 晴光紅豆餅-伊通店
🏠地址: 台北市中山區伊通街106巷18號
🚌交通: 捷運松江南京站3分鐘、四平商圈、國賓長春電影院
☎️電話: 0955－463－380
⏰時間: 1200-1900
😪公休: 週日公休
💰消費: 現金、悠遊付、街口、台灣PAY、LINEPAY
🌧️粉專: https://reurl.cc/9OWGyn
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/405742207

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