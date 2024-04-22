南機場夜市是很愛的夜市之一，每次車停好吃後。都會經過一家很多人的紅豆餅「無名車輪餅」，小小一攤，但總是很多人，紅車輪餅一顆塊頭很大，餡料滿滿超扎實，口味偏甜但是份量實在是很讓人滿意呀！

無名車輪餅 營業資訊

無名車輪餅

評分： / 4.2

/ 4.2 地址：台北市中正區中華路二段327號一樓( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 13:30 – 20:30,

星期三: 13:30 – 20:30,

星期四: 13:30 – 20:30,

星期五: 13:30 – 20:30,

星期六: 13:30 – 20:30,

星期日: 13:30 – 20:30

星期一: 休息, 星期二: 13:30 – 20:30, 星期三: 13:30 – 20:30, 星期四: 13:30 – 20:30, 星期五: 13:30 – 20:30, 星期六: 13:30 – 20:30, 星期日: 13:30 – 20:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

無名車輪餅 位置

車輪餅攤的位置就在一家茶行前面，經過很難不注意到，常常大排長龍，平日要排假日更要排，只是看人多人少而已。

無名車輪餅 菜單

有基本的紅豆、奶油、菜脯，還有芋頭、花生口味，最重要的是，店家給的餡料都超多，以前是一顆十元，久久沒買變成十五元，生意太好每一個口味幾乎都是現烤出爐，非常燙。現場就可以看到老闆挖一大坨滿滿餡料，光看就很過癮。

無名車輪餅 品項

紅豆｜芋頭｜菜脯

剛烤好的餅皮邊邊很酥，咬起來淡淡甜味，紅豆內餡裡還看得到大顆飽滿紅豆粒，口感算是比較稠的，不是那種一咬下去就立刻爆漿出來的那種濕潤感覺，咬開就是滿滿的紅豆餡。

芋頭口味以前很喜歡，不過這次吃覺得好甜，而且味道不是自然的芋頭甜味跟香味，有點假。

菜脯口味菜脯的味道有點偏鹹，裡頭還有加入胡椒與油蔥。

這家無名車輪餅的味道，美味程度不到哪種超級好吃不得不吃的地步，但是料多味道也不錯，重點是大顆又還算便宜，最近吃到的好吃車輪餅是北醫的徐家紅豆餅，外皮真的好酥脆，內餡也好吃，喜歡車輪餅的可以試試。

【台北】徐家紅豆餅40年古早味，酥脆多口味，經典大花豆口味

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