【台中住宿】博客創意旅店 Box Design Hotel

此篇由陳小兔體驗撰寫：
無論你想一個人旅行，或是情侶、家庭式旅遊，在博客旅店都可以找到適合你的休憩空間，位置與設施都很不錯，添加旅行的確幸感。
▲博客創意旅店，就位於一中街鬧區內，無論是搭客運、火車或是高鐵等大眾運輸，都可以透由便利的公車系統抵達。
▲外觀以超亮橘的色彩吸引大家的目光，進入旅店，在右手邊就有接待櫃台，服務人員親切，說話很快(還是我反應變慢)。
▲櫃台對面就是交誼、休憩的空間，整個設計相當活潑、鮮明。
▲公共空間有桌上型電腦，還有插座，你也可以帶自己的筆電來使用。
▲自助式咖啡機，可惜已經晚上了，不然很想試試。
▲不喝咖啡的人也有茶包可以選擇，另有需付費的罐裝飲料。
▲怕在房間無聊的人，可以借玩具及桌遊唷!
▲若有沒帶到的物品，櫃檯也可以租借，或是負擔使用費。
▲寫評論送牙刷組的活動，真的送一整組，很大氣。
▲這次住的是4人女生宿舍，位在旅店2樓，搭乘電梯都需要磁卡感應。
▲出電梯口左側有一道可到外面商場的門(只出不進)，馬上就可以出發逛街。
▲進入公共空間請先換鞋，有提供拖鞋唷!
▲多人住宿當然就需要留意生活公約，互相予以尊重，才能住的盡興。
▲另一邊有保管箱，可以放置自己的貴重物品(最好還是隨身帶著)。
▲一個溫馨小客廳，可以吃東西、聊天。
▲有旅店周圍的商店地圖指南。
▲還有許多書籍可自由取用閱讀。
▲電視櫃下有瓶裝水，但大家也可以環保一點，到一樓飲水機裝水。
▲不可或缺的冰箱，記得冰東西需註記自己的名字。
▲2樓空間還有微波爐、熱水瓶，備有咖啡與茶包，垃圾也是需要分類的唷!
▲2樓布置相對簡單、溫馨，就是背包客棧。
▲這一層共有四間房，其中一間就是4人房的女生宿舍，走廊盡頭就是男女分開的衛浴間，兩間淋浴間及兩間廁所。
▲TESCOM的吹風機，我覺得不夠熱，長髮人就比較耗時。
▲淋浴間備有上山採藥的洗髮精與沐浴乳，我覺得滿香的，洗起來也不乾澀。
▲講那麼久終於要開箱房間了，記得都要以卡感應。
▲這一天我大約18點入住，房間內已經有室友在休息，所以很安靜，還好我還可以選擇下鋪的床位，不必上上下下擾民。
▲簡單的單人床位，床墊軟硬度適中，整體清潔也不錯，但我覺得床位的寬度比較窄，放了隨身包包躺下去，就無法翻身。
陳小兔短評：位置極佳，走出大門就是吃喝逛街鬧區，設備、設施及環境清潔也不錯，住宿價錢也相當親民。
設計★★★★
整潔★★★★
舒適★★★☆
位置★★★★★
服務★★★★☆
CP值★★★☆
博客創意旅店 Box Design Hotel住宿資訊：
地址：台中市北區錦新街40號
電話：0422257891
官網：
等級：三星級
入住時間：15:00
退房時間：11:00
WIFI：有
停車場：無
游泳池：無
早餐：無(須加購)
刷卡：無
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