【台中住宿】博客創意旅店 Box Design Hotel

此篇由陳小兔體驗撰寫：

無論你想一個人旅行，或是情侶、家庭式旅遊，在博客旅店都可以找到適合你的休憩空間，位置與設施都很不錯，添加旅行的確幸感。

▲博客創意旅店，就位於一中街鬧區內，無論是搭客運、火車或是高鐵等大眾運輸，都可以透由便利的公車系統抵達。

▲外觀以超亮橘的色彩吸引大家的目光，進入旅店，在右手邊就有接待櫃台，服務人員親切，說話很快(還是我反應變慢)。

▲櫃台對面就是交誼、休憩的空間，整個設計相當活潑、鮮明。

▲公共空間有桌上型電腦，還有插座，你也可以帶自己的筆電來使用。

▲自助式咖啡機，可惜已經晚上了，不然很想試試。

▲不喝咖啡的人也有茶包可以選擇，另有需付費的罐裝飲料。

▲怕在房間無聊的人，可以借玩具及桌遊唷!

▲若有沒帶到的物品，櫃檯也可以租借，或是負擔使用費。

▲寫評論送牙刷組的活動，真的送一整組，很大氣。

▲這次住的是4人女生宿舍，位在旅店2樓，搭乘電梯都需要磁卡感應。

▲出電梯口左側有一道可到外面商場的門(只出不進)，馬上就可以出發逛街。

▲進入公共空間請先換鞋，有提供拖鞋唷!

▲多人住宿當然就需要留意生活公約，互相予以尊重，才能住的盡興。

▲另一邊有保管箱，可以放置自己的貴重物品(最好還是隨身帶著)。

▲一個溫馨小客廳，可以吃東西、聊天。

▲有旅店周圍的商店地圖指南。

▲還有許多書籍可自由取用閱讀。

▲電視櫃下有瓶裝水，但大家也可以環保一點，到一樓飲水機裝水。

▲不可或缺的冰箱，記得冰東西需註記自己的名字。

▲2樓空間還有微波爐、熱水瓶，備有咖啡與茶包，垃圾也是需要分類的唷!

▲2樓布置相對簡單、溫馨，就是背包客棧。

▲這一層共有四間房，其中一間就是4人房的女生宿舍，走廊盡頭就是男女分開的衛浴間，兩間淋浴間及兩間廁所。



▲TESCOM的吹風機，我覺得不夠熱，長髮人就比較耗時。

▲淋浴間備有上山採藥的洗髮精與沐浴乳，我覺得滿香的，洗起來也不乾澀。

▲講那麼久終於要開箱房間了，記得都要以卡感應。

▲這一天我大約18點入住，房間內已經有室友在休息，所以很安靜，還好我還可以選擇下鋪的床位，不必上上下下擾民。

▲簡單的單人床位，床墊軟硬度適中，整體清潔也不錯，但我覺得床位的寬度比較窄，放了隨身包包躺下去，就無法翻身。

陳小兔短評：位置極佳，走出大門就是吃喝逛街鬧區，設備、設施及環境清潔也不錯，住宿價錢也相當親民。

設計★★★★

整潔★★★★

舒適★★★☆

位置★★★★★

服務★★★★☆

CP值★★★☆



博客創意旅店 Box Design Hotel住宿資訊：

地址：台中市北區錦新街40號

電話：0422257891

官網：

等級：三星級

入住時間：15:00

退房時間：11:00

WIFI：有

停車場：無

游泳池：無

早餐：無(須加購)

刷卡：無

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