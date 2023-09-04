夾娃娃新手村在這裡，隨便夾就中！還送你免費夾3次，85台機台任你夾！

小伊亞最近也開始迷上夾娃娃機
姐得失心重
不呷意老是夾不到滋味！
最近聽到一堆朋友推薦
有一間夾娃娃機店超級無敵好夾
名字也超級可愛
讓人過目不忘的
就算夾娃娃新手
來到這裡也是成就感十足
抓住暑假的尾巴
一起帶著小伊亞來一探究竟
最後再順遊附近的親子景點
豐富的台中一日遊行程
▍文章目錄▍
地址：台中市沙鹿區東晉路133號
停車：近期停車場規劃籌備中
營業時間：10:00 ~ 01:00
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從國道三號沙鹿出口交流道下來
沒多久就可以抵達
這天雖然貴為平日
但來試手氣的人還真是不少
不管你是身經百戰也好
或是初學乍練也罷
都歡迎來沙發馬鈴薯樂園訓練手感
停車資訊
近期停車場規劃籌備中
沙發馬鈴薯樂園-沙鹿東晉店
空間非常寬敞
流動路線也規劃的很棒
相信假日客人更多的話
也絕不會顯得很擁擠
不得不說
沙發馬鈴薯樂園
真的各式各樣的商品都有
從娃娃、零食、飲料、泡麵
甚至到冰品、生活用品等
簡直包羅萬象！
85台機台任你夾
琳琅滿目的機台
真的讓我們大開眼界
連小伊亞都嘖嘖稱奇
直呼：哇塞！也太多寶藏了吧？
通通都是我愛吃的零食
魔芋爽、辛拉麵、洋芋片...
我要通通帶回家！
甚至連韓國熱銷的餅乾、泡麵、牙膏
這裡都夾得到
讓你享受餅乾自由、
牙膏、泡麵自由...
夾到冰淇淋怎麼辦？
直接到櫃台換一盒冰的給你
口味還可以自由挑選
現場直接嗑掉
超滿足～
值得一提的是
夾到的飲料也可以直接到櫃台兌換冰的
或是口味、娃娃顏色、樣式
都可以跟工作人員更換自己喜歡的
真是佛心又親民
與一般外面沒人看管的娃娃機店天壤之別
特別是現場的工作人員有好幾個
隨叫隨到
各各熱心又親切
現場兌幣機台也蠻多台的
讓你速速換錢
不會讓客人換錢幣還要等老半天
更重要的是
也有吃50元硬幣唷！
沙發馬鈴薯樂園
經常會推出絲杯秀的活動
指定機台完成指定任務
即可換取更棒的禮物
(限當日現場兌換)
每天的驚喜都不一樣唷～
夾3隻鯊魚哈士奇
就可以換一隻超大隻鯊魚哈士奇
療癒到不行
全台最好夾的娃娃機店
還不趕緊來夾！
還不只有這些
即日起Google五星好評
+15字評論
+照片
就送你免費遊玩3次卡
(活動每人每帳號限領乙次)
還不快點揪親朋好友
一起來殺它個遍甲不留！
夾滿25樣商品
即可獲得可愛大型購物袋乙個
現場活動超豐盛der啦～
廢話不多
馬上來實際體驗看看
是不是真如傳說中好夾到爆
說著說著
小伊亞用迅雷不及掩耳的速度
馬上夾到了一個可愛鑰匙圈
太狂了啦！
我也不是省油的燈
一盒冰淇淋入袋
真的會越夾越起勁
超夾越上癮！
滿滿的成就感
爪子絕非榥子
不像一般市面上的娃娃機店
為了賺錢將爪子調很鬆
讓客人夾不到！
如果厲害的話
甚至還可以花10元一次夾好幾個
小伊亞就用10元夾到了2包魔芋爽
不錯！挺有慧根的
老媽自嘆不如啊啊啊～～
機台內的商品位子不理想
你也可以請工作人員幫你調整
是不是...
夾娃娃機新手村在這裡
還不快點來夾爆它！
一直夾不到也不用太氣餒
機器會自動幫你累加金額
超過禮品售價金額
直接送你一個
真的不是吹牛
很多客人都是一整車一整車的推回家
我們也不遑多讓
滿載而歸啦～
成就感十足！
這真的是我們第一次在夾娃娃機店
夾那麼多商品的一次
結束了沙發馬鈴薯樂園
接著又轉戰到附近知名親子景點
鰲峰山運動公園
這個地方也帶小伊亞來過很多次了
多元化的遊戲設施
不管玩幾次都玩不膩
總佔地60公頃
園區內規劃了兒童遊戲場、
自行車競技場、
風箏廣場、
賞鳥區、
史蹟保存區等
全齡化的共融遊戲場
也是我喜歡這裡的原因之一
就算是跟小伊亞一樣年紀的大童
也不怕找不到遊戲可以玩
地址：台中市沙鹿區東晉路133號
停車：近期停車場規劃籌備中
營業時間：10:00 ~ 01:00
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