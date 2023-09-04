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> 圖文創作 > 夾娃娃新手村在這裡，隨便夾就中！還送你免費夾3次，85台機台任你夾！

夾娃娃新手村在這裡，隨便夾就中！還送你免費夾3次，85台機台任你夾！

2023-09-04 10:20:23 秋蓉蓉 人氣：108
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窩客好文

秋蓉蓉

發表篇數：337篇

文章類別：生活-玩具公仔

台中-沙發馬鈴薯樂園 沙鹿東晉店 (1).jpg

 

小伊亞最近也開始迷上夾娃娃機

姐得失心重

不呷意老是夾不到滋味！

最近聽到一堆朋友推薦

有一間夾娃娃機店超級無敵好夾

名字也超級可愛

讓人過目不忘的

沙發馬鈴薯樂園-沙鹿東晉店

就算夾娃娃新手

來到這裡也是成就感十足

抓住暑假的尾巴

一起帶著小伊亞來一探究竟

最後再順遊附近的親子景點

豐富的台中一日遊行程

 

台中-沙發馬鈴薯樂園 沙鹿東晉店 (2).jpg

 

 

▍文章目錄▍

沙發馬鈴薯樂園│地址資訊

台中市TOP熱門住宿

沙發馬鈴薯樂園│地點停車

沙發馬鈴薯樂園│環境介紹

沙發馬鈴薯樂園│85台機台

沙發馬鈴薯樂園│指定機台換物

沙發馬鈴薯樂園│打卡送好禮

沙發馬鈴薯樂園│實際體驗

鰲峰山運動公園

台中實用旅遊好工具

台中訂購門票／行程／旅遊體驗

全球住宿高CP值飯店

 

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沙發馬鈴薯樂園 沙鹿東晉店

地址：台中市沙鹿區東晉路133號

停車：近期停車場規劃籌備中

營業時間：10:00 ~ 01:00

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Instagram

 

 

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沙發馬鈴薯樂園│地點停車

沙發馬鈴薯樂園-沙鹿東晉店

從國道三號沙鹿出口交流道下來

沒多久就可以抵達

這天雖然貴為平日

但來試手氣的人還真是不少

不管你是身經百戰也好

或是初學乍練也罷

都歡迎來沙發馬鈴薯樂園訓練手感

停車資訊

近期停車場規劃籌備中

 

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沙發馬鈴薯樂園│環境介紹

沙發馬鈴薯樂園-沙鹿東晉店

空間非常寬敞

流動路線也規劃的很棒

相信假日客人更多的話

也絕不會顯得很擁擠

 

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沙發馬鈴薯樂園│85台機台

不得不說

沙發馬鈴薯樂園

真的各式各樣的商品都有

從娃娃、零食、飲料、泡麵

甚至到冰品、生活用品等

簡直包羅萬象！

85台機台任你夾

 

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琳琅滿目的機台

真的讓我們大開眼界

連小伊亞都嘖嘖稱奇

直呼：哇塞！也太多寶藏了吧？

通通都是我愛吃的零食

魔芋爽、辛拉麵、洋芋片...

我要通通帶回家！

 

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甚至連韓國熱銷的餅乾、泡麵、牙膏

這裡都夾得到

讓你享受餅乾自由、

牙膏、泡麵自由...

 

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夾到冰淇淋怎麼辦？

直接到櫃台換一盒冰的給你

口味還可以自由挑選

現場直接嗑掉

超滿足～

值得一提的是

夾到的飲料也可以直接到櫃台兌換冰的

或是口味、娃娃顏色、樣式

都可以跟工作人員更換自己喜歡的

真是佛心又親民

與一般外面沒人看管的娃娃機店天壤之別

特別是現場的工作人員有好幾個

隨叫隨到

各各熱心又親切

 

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現場兌幣機台也蠻多台的

讓你速速換錢

不會讓客人換錢幣還要等老半天

更重要的是

也有吃50元硬幣唷！

 

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沙發馬鈴薯樂園│指定機台換物

沙發馬鈴薯樂園

經常會推出絲杯秀的活動

指定機台完成指定任務

即可換取更棒的禮物

(限當日現場兌換)

每天的驚喜都不一樣唷～

 

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夾3隻鯊魚哈士奇

就可以換一隻超大隻鯊魚哈士奇

療癒到不行

全台最好夾的娃娃機店

還不趕緊來夾！

 

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沙發馬鈴薯樂園│打卡送好禮

還不只有這些

即日起Google五星好評

+15字評論

+照片

就送你免費遊玩3次卡

(活動每人每帳號限領乙次)

還不快點揪親朋好友

一起來殺它個遍甲不留！

 

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夾滿25樣商品

即可獲得可愛大型購物袋乙個

現場活動超豐盛der啦～

 

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沙發馬鈴薯樂園│實際體驗

廢話不多

馬上來實際體驗看看

是不是真如傳說中好夾到爆

說著說著

小伊亞用迅雷不及掩耳的速度

馬上夾到了一個可愛鑰匙圈

太狂了啦！

 

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我也不是省油的燈

一盒冰淇淋入袋

 

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真的會越夾越起勁

超夾越上癮！

滿滿的成就感

 

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爪子絕非榥子

不像一般市面上的娃娃機店

為了賺錢將爪子調很鬆

讓客人夾不到！

如果厲害的話

甚至還可以花10元一次夾好幾個

小伊亞就用10元夾到了2包魔芋爽

不錯！挺有慧根的

老媽自嘆不如啊啊啊～～

 

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台中-沙發馬鈴薯樂園 沙鹿東晉店 (42).jpg

 

機台內的商品位子不理想

你也可以請工作人員幫你調整

 

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是不是...

夾娃娃機新手村在這裡

還不快點來夾爆它！

 

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一直夾不到也不用太氣餒

機器會自動幫你累加金額

超過禮品售價金額

直接送你一個

 

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真的不是吹牛

很多客人都是一整車一整車的推回家

 

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我們也不遑多讓

滿載而歸啦～

成就感十足！

這真的是我們第一次在夾娃娃機店

夾那麼多商品的一次

 

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鰲峰山運動公園

結束了沙發馬鈴薯樂園

接著又轉戰到附近知名親子景點

鰲峰山運動公園

這個地方也帶小伊亞來過很多次了

多元化的遊戲設施

不管玩幾次都玩不膩

 

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總佔地60公頃

園區內規劃了兒童遊戲場、

自行車競技場、

風箏廣場、

賞鳥區、

史蹟保存區等

全齡化的共融遊戲場

也是我喜歡這裡的原因之一

就算是跟小伊亞一樣年紀的大童

也不怕找不到遊戲可以玩

 

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沙發馬鈴薯樂園 沙鹿東晉店

地址：台中市沙鹿區東晉路133號

停車：近期停車場規劃籌備中

營業時間：10:00 ~ 01:00

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