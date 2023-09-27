桃園一日遊景點推薦｜沙發馬鈴薯樂園夾物玩遊戲、港式手作料理叉燒飯好好吃、澎拜豆花內用續加好佛心、台茂公園跑跳好放電！

桃園越來越好玩了，最近有好多景點和美食好吸引人，趁著週末帶晨晨喬喬到桃園一日遊！我們到桃園龍潭新開幕的夾娃娃機親子遊樂園「沙發馬鈴薯樂園」，空間很大，夾物機台種類很豐富，晨晨喬喬越夾越上手，夾到最後居然還捨不得離開！中午到沙發馬鈴薯樂園附近吃港式手作料理，叉燒飯超推薦！下午在超人氣豆花店吃嫩豆花和嫩仙草，內用豆花可以無限續加超佛心！傍晚到熱門景點台茂公園跑跑跳跳好放電。好玩好吃又好拍的桃園一日遊，快跟著晨晨喬喬一起play吧!

【 沙發馬鈴薯樂園_龍潭聖亭店 】

地址：桃園市龍潭區聖亭路 172 號

營業時間：早上10：00~凌晨01：00

停車資訊：店門口有免費汽/機車停車位

前陣子看朋友分享桃園龍潭新開幕的夾娃娃機店「沙發馬鈴薯樂園_龍潭聖亭店」看起來超好玩，特地帶著晨晨喬喬前來朝聖，店門口有免費的汽/機車停車位很方店。沙發馬鈴薯樂園在全台有很多分店，主要集中在桃園、台中、高雄，主打複合式娃娃機親子樂園，店內商品從零食到民生用品都有，種類豐富又多樣化，不定期會推出各種活動可以夾換送好禮喔！

「沙發馬鈴薯樂園_龍潭聖亭店」百坪空間超寬敞，挑高明亮的環境很舒適，晨晨喬喬一人拉一台推車，一邊逛一邊夾也不會覺得擁擠，逛起來很舒服呢！

琳瑯滿目的商品從餅乾、飲料到民生用品，像是衛生紙、洗衣精、保鮮盒等等，應有盡有，而且異國零食每周都會更新，喜歡嚐鮮的朋友千萬不能錯過喔！

一共有73台機台任你夾，機台種類非常豐富，跟著晨晨喬喬一起來逛逛有哪些商品吧！

喬喬最喜歡的玩偶有好多種，小蘑菇、雞講的、小白鵝和小鯊逼，還有泡澡球和合金小汽車。

媽咪們會喜歡的民生用品有很多種耶，洗衣精、牙膏、芳香劑、衛生紙、衛生棉和濕紙巾，每一種都超實用，CP值好高！

還有毛巾、洗衣膠球、保鮮盒、購物袋和兒童水壺，每一種都好想要啊~

沙發馬鈴薯樂園不只有多樣化的民生用品，零食餅乾的品項也很豐富，多力多滋、奇多、可樂果、小雞麵、蚵仔煎、樂事洋芋片，各種熱門零食這裡通通都找的到。

還有晨晨喬喬最愛的巧克力、蒟蒻凍、海苔和Pocky巧克力棒，家裡的餅乾吃完了怎麼辦，來沙發馬鈴薯樂園補貨最超值囉！

飲料種類也好多，氣泡水、麥仔茶、乳酸飲料、有各種口味的韓國牛奶，飲料和冰品的部分都可以拿到櫃檯請店員更換為冰過的喔！

沙發馬鈴薯樂園最大的特色就是走複合式娃娃機親子樂園路線，店內不只有夾娃娃機台，還會不定期推出各式各樣挑戰任務，可以夾換送好禮，或是集點摸彩等等。這次晨晨喬喬來到沙發馬鈴薯樂園_龍潭聖亭店，剛好有一個「鬼殺隊出任務」的活動，每收集到任一張貼紙就能兌換一張摸彩券，摸彩獎項有「switch跟Dyson(戴森)吸塵器」，再加集滿六種貼紙就可以現場抽球獲得「小米氣炸鍋、多功能料理鍋、兒童數位相機、20吋行李箱、雙負離子吹風機、變頻風扇立扇等等」，把好禮直接帶回家！！(活動日期至9/25)

鬼殺隊出任務的活動方法如下：

首先，找到機台上方有「紅衣小女孩、虎姑婆、水鬼、道士、殭屍、黑白無常」任一個角色的立牌，機台上會貼著角色的任務說明，依照任務說明完成任務就可以獲得貼紙一張，例如「找到紅衣小女孩的機台，穿著紅衣與機台合照，將照片上傳至鬼殺隊貼文，分享貼文即可獲得紅衣小女孩貼紙一張」。

晨晨喬喬找到「黑白無常、水鬼、紅衣小女孩」的活動機台囉，趕緊看看任務說明，黑白無常機台的任務是夾取7項商品，可獲得黑白無常貼紙一張。

虎姑婆機台在這裡，配戴老虎或是獅子配件與機台合照，上傳至指定貼文，就可以獲得虎姑婆貼紙一張。沙發馬鈴薯樂園把夾娃娃機變得更好玩了，不只可以夾取餅乾飲料，還可以收集貼紙參加摸彩，真的太超值啦！！

沙發馬鈴薯樂園還有很多「夾換送」的超值活動，像是喬喬最有興趣的這一個機台，夾六個小蘑菇娃娃就可以換一個超大蘑菇娃娃喔！

喬喬和把拔一下子就夾到一個粉紅蘑菇娃娃，也太厲害了吧！

沙發馬鈴薯樂園現場隨時都有工作人員在補貨和擺位，我們也請工作人員幫忙擺台好幾次，順便詢問夾物的技巧~

晨晨夾了幾次越來越上手，我常常還來不及拍照，爪子就已經夾到商品了，真的很厲害耶！

來到沙發馬鈴薯樂園，不只晨晨喬喬玩得開心，連把拔都忍不住手癢小試身手一下，三個人一邊討論戰略一邊夾物，真的很有趣！

成功夾取貨櫃合金小汽車，超開心！

夾到的飲料可以拿到櫃檯請工作人員換成冰過的喔，好貼心的服務，冰冰的喝才好喝呀！

這次來到「沙發馬鈴薯樂園_龍潭聖亭店」收穫還不少呢，其中大部分都是晨晨喬喬自己夾到的好厲害，一邊挑戰夾物、一邊動腦想方法很不錯耶！沙發馬鈴薯樂園裡有豐富的機台，商品種類齊全，有異國零食、餅乾、飲料，還有實用的民生用品衛生紙、洗衣精等等，不管是大人小孩都可以找到自己喜歡的商品，可以夾得很開心！而且沙發馬鈴薯樂園會不定期推出好玩的任務活動，完成任務就可以收集貼紙參加摸彩，豐富的摸彩大獎非常吸引人呀！

晨晨喬喬開心打包中！已經預約好下次來桃園還要再來沙發馬鈴薯樂園玩！

午餐我們來到沙發馬鈴薯樂園附近的港式手作料理餐廳「NEXT STOP」，老闆夫妻倆都是土生土長的香港人，因緣際會下來到台灣定居並創業開了港式料理餐廳，餐廳裡提供港式創意料理，最受歡迎的餐點就是「叉燒三重奏」，連綜藝玩很大都來採訪過喔！

清新明亮的用餐空間，兩側採光很好，內用座位約有7-8桌。

NEXT STOP的人氣餐點就是這個「叉燒三重奏」，三種口味的叉燒由左至右分別是經典蜜汁、韓國柚子蜜、花椒麻辣口味，三種口味都好好吃喔！

兒童餐也超好吃，有黯然蜜汁叉燒、鮮奶玉米炒滑蛋、蔬菜水果盤、炸薯條、白米飯，隨餐還附贈蘋果汁和小玩具，也太豐盛了，晨晨喬喬讚不絕口！

到了下午茶時間，還正在煩惱要吃什麼點心時，剛好經過「澎湃豆花店」，店門口好多人在排隊，我們也一起來排隊看看吧！

澎湃豆花店真的太佛心了，內用嫩豆花和嫩仙草可以無限續加，連黑糖冰和黑糖湯底也可以續加，老闆很怕大家吃不飽啊！

每日新鮮手工現做的原味粉粿好Q好好吃！

黑糖粉粿有濃濃黑糖香氣，超推薦！

澎湃豆花的嫩豆花和嫩仙草都好好吃，連配料也不遑多讓，桂花蒟蒻凍我個人滿推薦可以嚐鮮一下唷。

既然來到桃園，當然要帶晨晨喬喬去熱門的親子景點「台茂公園」走走啦，台茂公園位於台茂購物中心戶外廣場，有各種攀爬架、攀岩牆、溜滑梯可以玩。

這個將近三層樓高的圓頂攀爬架很有挑戰性喔，小朋友必須穿過重重關卡才能抵達最上方的小房子，然後才能從溜滑梯溜下來。

晨晨喬喬也準備挑戰看看啦，加油！

如果覺得圓頂攀爬架太困難了，可以試試蜘蛛網攀爬架，難度比較低，而且也有連接一個溜滑梯唷！

這一個擺盪跳樁也很受小朋友歡迎，需要大步跨過去，才不會踩空喔。

假日時在廣場上還會有精彩的表演可以欣賞，周末假日很適合來這裡溜小孩。

桃園景點好多又好玩，週末假日很適合安排桃園一日遊，可以到桃園龍潭新開幕的夾娃娃機親子遊樂園「沙發馬鈴薯樂園」，中午到沙發馬鈴薯樂園附近吃港式手作料理，下午去排隊美食豆花店吃嫩豆花加黑糖粉粿，傍晚到台茂公園逛逛散散步，小朋友在兒童遊戲場跑跑跳跳放電一下。好玩好吃又好拍的桃園一日遊幫你規劃好了，快跟著晨晨喬喬一起play吧!

【 沙發馬鈴薯樂園_龍潭聖亭店 】

地址：桃園市龍潭區聖亭路 172 號

營業時間：早上10：00~凌晨01：00

停車資訊：店門口有免費汽/機車停車位