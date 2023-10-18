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〖高雄親子景點/半日遊〗沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆仲公園/下午茶/美食

2023-10-18 21:28:00 chaoerh小昭 人氣：102
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：19篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：高雄市 > 左營區

封2.jpg

 

周末跟好友一家相約來個高雄之旅

原定先到台塑王氏昆仲公園逛個市集

再到左營玩孩子最愛的夾娃娃店及吃晚餐

因天氣不佳大雨擾亂行程計畫

決定先從風雨無阻的室內活動

沙發馬鈴薯樂園 玩起

全台有多家分店,在高雄有2家分店

鳳山青年旗艦店 及 左營自由店

 

左營自由店位於高鐵站及新光三越左營店附近

佔地3間店面百坪之大,

可夾的商品有異國零食、民生用品、娃娃、文具玩具...等,

還特地找了超會夾娃娃的好友一家人一起來玩PK賽

這區小昭也常來,家人也剛好住這附近

走10號快速道路下大中路一下子就到囉~

機車停放很方便,若遇到路邊停車格滿時需找一下唷~

千萬別停豪冠汽車、燦坤、紅線上喔!

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

 

服務台

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

好可愛Q版夾娃娃機

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

〖高雄親子景點一日遊〗沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏

 

首先先換1000元,夾夾看能夾到哪些?

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

這籃摳摳沒有不見,只是變成喜愛的東西而已

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

 

跟超市概念一樣,建議可以拉一個方便放戰利品

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休息區及自助打包區

回家時若沒帶購物袋,店家貼心幫顧客準備,現場有提供紙箱盛裝

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

 

店內有提供洗手間,玩到一半不用擔心內急

〖高雄親子景點/半日遊〗沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王

 

沙發馬鈴薯經營超用心,因應節日都有推出限時活動

大家在打台前,記得先研究後再下手喔!

獎品真的超豐富,活動不定期推出唷~

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

當時的活動,現在已經結束,給大家參考一下

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

集滿6張貼紙,現場可抽出獎品 

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

 

 

目前活動 玉兔橘祥 

  • 活動時間: 至2023/10/01
  • 夾指定樣數就可以送/換 海鮮、肉品、中秋精緻禮盒

〖高雄親子景點/半日遊〗沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王                                 

這台配合活動 

打台前先參觀一下所有機台,機台太多看完一輪都花了5分鐘

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我們家迪迪一直吵著急著玩

小孩子們看到後興奮無比,

默默挑選待會的準備下手夾的機台

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高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

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每台機檯內都是滿滿的獎品

工作人員隨時會補好補滿,讓顧客夾得滿意

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

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操作台乾淨好使用

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大家在夾之前可以看看上頭有無配合的活動

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全都是小孩最愛的零食

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先來試試金沙巧克,一下子就2條掉下來

果然是傳說中高雄公認最好夾的零食夾物樂園

小昭是在夾娃娃領域中最不專業的外行人

我都能輕鬆夾到,那給專業的人來,想必獎品滿載而歸

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機台外都有標示零食的有效日期,這點非常讓人放心

〖高雄親子景點/半日遊〗沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王

 

我們家是海苔控,海苔必夾

一包市價40~50元,花20元就能夾到,算很超值!!

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我家迪迪從頭到尾都拉著他戰利品的籃子

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一次又掉2包韓國餅乾,划算划算~

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

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除了夾道餅乾外,都可以更換獎品喔

例如一包小泡芙可更換長條動物氣球

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蠟筆小新3個可更換刨刀組/九州拉麵

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

 

 

接下來換小昭挑戰時間,第一就是洗衣球

身為家庭主婦~當然眼中只想夾一些民生用品

店家有顧慮到媽媽的需求,全家人都能玩~考慮太都周到

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媽媽的最愛,但對小昭來說有難度

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

洗碗精、保鮮盒、面紙~都好實用

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可愛的蠟筆小新抽取面紙

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

大家遇到卡關或需要請求支援時

請找熱情店員,他們都很熱心幫你擺位及教你技巧攻略喔!

下圖的帥哥店員給他拍拍手,他人超好👍非常感謝他

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小小孩最愛的軟積木

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彩虹熊軟糖

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南部天氣熱,想吃冰品也能夾(之後去服務台換)

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

 

飲料夾到可至服務台換取冰的喔!

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口渴馬上來夾飲料

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

 

接下來~小朋友最愛的夾玩偶系列

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小芯芯都選擇玩偶夾,小女生還是愛娃娃

雖然家中有一個房間專門擺放娃娃玩偶,依然受不了可愛玩偶的誘惑

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

夾到2個,很值得

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鳳梨柴犬也是夾到2個

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小芯芯最鍾愛這魟魚玩偶

大型玩偶本身就比較不好夾取,花了很多功夫

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花了不少摳摳,終於夾到了

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

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大家很認真研究如何下手

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好友黃董果然是プロ等級,隨便夾隨便中

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迷你Q版鑰匙圈機台

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這台很有難度

拼图10.jpg

2家人結束PK賽結束,戰利品發表

恭喜🎉 🎉好友黃董一家🎊 勝利🈵

我們1000元 🆚 好友黃董 400元

下圖是我們家 上層娃娃下層零食

〖高雄親子景點/半日遊〗沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王

〖高雄親子景點/半日遊〗沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王

 

好友黃董一家戰利品

下圖只花400元~太厲害了,果然是打台達人👍

〖高雄親子景點/半日遊〗沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王

 

賽後合影

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

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換冰品馬上現場吃

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餅乾換乙支造型氣球

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《全台分店資訊

高雄左營自由店   高雄市左營區自由四路140號

高雄鳳山旗艦店   高雄市鳳山區青年路二段317號-2

台中尊賢旗艦店   台中市北區尊賢街6-1號(一中商圈)

台中文心來來店   台中西屯區文心路三段91-6號

台中北屯軍福店   台中市北屯區軍福十三路299號

台中南屯大進店   台中市南屯區大進街486號 

台中大里益民店   台中市大里區益民路二段387號

台中清水店         台中市清水區中華路515號

桃園中壢店         桃園市中壢區新生路117號

桃園龍潭聖亭店  桃園市龍潭區聖亭路172號

 

 

2家PK賽結束後,天氣狀況OK

開車前往台塑王氏昆仲公園

(上國道1號下中山交流道,一下就到囉!)

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

天氣陰陰,至少沒下雨還能走走逛逛

但是市集活動竟取消😭

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

昆仲公園保留13棟歷史建築及紀念建築

下圖為 園區圖

〖高雄親子景點/半日遊〗沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王

 

〘 牛車廣場 

早期交通不便,以牛車載運到高雄港裝船出口

故以此裝置藝術代表企業精神

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〘 員工福利社 

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很多店家進駐,每間都相當有特色

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

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高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

 

園區開放時間:

  • 平日 9:00~17:00 
  • 假日 9:00~17:00
  • (周一休館)
  • 戶外場域全年開放 (22:00熄燈)

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

 

〘 王創辦人故居 

1F遊客中心  2F王創辦人故居

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〘 鐘樓 

建廠當年電子鐘尚未普及,

由廠內警衛負責敲鐘,提示上下班及休息

〖高雄親子景點/半日遊〗沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王

 

〘 王創辦人辦公室 

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

台塑產業歷史及介紹

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高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

 

 〘 塑膠產業館 

特別展示早期設備,世界最小的PVC重合槽、0號膠布機、印刷機、花花機...等

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〘 打水小孩廣場 

1958年高雄廠內無自來水,都是使用水拹仔(手壓泵浦)來取地下水

算是台灣人舊時回憶,大家可動手試試唷~

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

 

園區逛累接著到湘松花用餐

高雄親子景點一日遊-沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏昆

小朋友玩了一個下午,飢腸轆轆等著吃飯

吃飯拼图.jpg

《店家資訊 》

  • 湘松花即享鍋~台塑王氏昆仲公園店
  • 0910 778 539
  • 11:00~20:30 
  • 周一周二公休
  • 高雄市前鎮區中山三路39號 (台塑三巷7號)

 

 

吃飽後~再到隔壁 豆荳伊の菓_烤醬糰子來個甜點

〖高雄親子景點一日遊〗沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏

當下午茶或餐後甜點都好適合

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這2位吃的超開心

〖高雄親子景點一日遊〗沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王氏

 

〖高雄親子景點/半日遊〗沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王

 

這次安排高雄半日遊行程:

沙發馬鈴薯樂園➽台塑王氏昆仲公園➽湘松花即享鍋豆荳伊の菓_烤醬糰子

以上行程景點,供大家參考囉~~

幸虧安排了室內景點~沙發馬鈴薯樂園,是下雨天最佳備案選擇喔!!

小昭一家人對夾娃娃很外行,都能夾到這麼多戰利品

代表沙發馬鈴薯樂園很好夾，超值得💯

愛夾娃娃的朋友, 一定來要來沙發馬鈴薯,保證你滿載而歸👍

 

〖高雄親子景點/半日遊〗沙發馬鈴薯樂園(左營自由店)+台塑王體驗感受,以上僅供參考~

 

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

《店家資訊 》

  • 沙發馬鈴薯樂園~左營自由店
  • FB
  • IG
  • 10:00~01:00 
  • 高雄市左營區自由四路140


檢視較大的地圖

 

 

*****本篇為合作文*****

 

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