周末跟好友一家相約來個高雄之旅

原定先到台塑王氏昆仲公園逛個市集

再到左營玩孩子最愛的夾娃娃店及吃晚餐

因天氣不佳大雨擾亂行程計畫

決定先從風雨無阻的室內活動

『沙發馬鈴薯樂園』 玩起

全台有多家分店,在高雄有2家分店

鳳山青年旗艦店 及 左營自由店

左營自由店位於高鐵站及新光三越左營店附近

佔地3間店面百坪之大,

可夾的商品有異國零食、民生用品、娃娃、文具玩具...等,

還特地找了超會夾娃娃的好友一家人一起來玩PK賽

這區小昭也常來,家人也剛好住這附近

走10號快速道路下大中路一下子就到囉~

機車停放很方便,若遇到路邊停車格滿時需找一下唷~

千萬別停豪冠汽車、燦坤、紅線上喔!

服務台

好可愛Q版夾娃娃機

首先先換1000元,夾夾看能夾到哪些?

這籃摳摳沒有不見,只是變成喜愛的東西而已

跟超市概念一樣,建議可以拉一個方便放戰利品

休息區及自助打包區

回家時若沒帶購物袋,店家貼心幫顧客準備,現場有提供紙箱盛裝

店內有提供洗手間,玩到一半不用擔心內急

沙發馬鈴薯經營超用心,因應節日都有推出限時活動

大家在打台前,記得先研究後再下手喔!

獎品真的超豐富,活動不定期推出唷~

當時的活動,現在已經結束,給大家參考一下

集滿6張貼紙,現場可抽出獎品

目前活動 玉兔橘祥

活動時間: 至2023/10/01

夾指定樣數就可以送/換 海鮮、肉品、中秋精緻禮盒

這台配合活動

打台前先參觀一下所有機台,機台太多看完一輪都花了5分鐘

我們家迪迪一直吵著急著玩

小孩子們看到後興奮無比,

默默挑選待會的準備下手夾的機台

每台機檯內都是滿滿的獎品

工作人員隨時會補好補滿,讓顧客夾得滿意

操作台乾淨好使用

大家在夾之前可以看看上頭有無配合的活動

全都是小孩最愛的零食

先來試試金沙巧克,一下子就2條掉下來

果然是傳說中高雄公認最好夾的零食夾物樂園

小昭是在夾娃娃領域中最不專業的外行人

我都能輕鬆夾到,那給專業的人來,想必獎品滿載而歸

機台外都有標示零食的有效日期,這點非常讓人放心

我們家是海苔控,海苔必夾

一包市價40~50元,花20元就能夾到,算很超值!!

我家迪迪從頭到尾都拉著他戰利品的籃子

一次又掉2包韓國餅乾,划算划算~

除了夾道餅乾外,都可以更換獎品喔

例如一包小泡芙可更換長條動物氣球

蠟筆小新3個可更換刨刀組/九州拉麵

接下來換小昭挑戰時間,第一就是洗衣球

身為家庭主婦~當然眼中只想夾一些民生用品

店家有顧慮到媽媽的需求,全家人都能玩~考慮太都周到

媽媽的最愛,但對小昭來說有難度

洗碗精、保鮮盒、面紙~都好實用

可愛的蠟筆小新抽取面紙

大家遇到卡關或需要請求支援時

請找熱情店員,他們都很熱心幫你擺位及教你技巧攻略喔!

下圖的帥哥店員給他拍拍手,他人超好👍非常感謝他

小小孩最愛的軟積木

彩虹熊軟糖

南部天氣熱,想吃冰品也能夾(之後去服務台換)

飲料夾到可至服務台換取冰的喔!

口渴馬上來夾飲料

接下來~小朋友最愛的夾玩偶系列

小芯芯都選擇玩偶夾,小女生還是愛娃娃

雖然家中有一個房間專門擺放娃娃玩偶,依然受不了可愛玩偶的誘惑

夾到2個,很值得

鳳梨柴犬也是夾到2個

小芯芯最鍾愛這魟魚玩偶

大型玩偶本身就比較不好夾取,花了很多功夫

花了不少摳摳,終於夾到了

大家很認真研究如何下手

好友黃董果然是プロ等級,隨便夾隨便中

迷你Q版鑰匙圈機台

這台很有難度

2家人結束PK賽結束,戰利品發表

恭喜🎉 🎉好友黃董一家🎊 勝利🈵

我們1000元 🆚 好友黃董 400元

下圖是我們家 上層娃娃下層零食

好友黃董一家戰利品

下圖只花400元~太厲害了,果然是打台達人👍

賽後合影

換冰品馬上現場吃

餅乾換乙支造型氣球

《全台分店資訊》

高雄左營自由店 高雄市左營區自由四路140號

高雄鳳山旗艦店 高雄市鳳山區青年路二段317號-2

台中尊賢旗艦店 台中市北區尊賢街6-1號(一中商圈)

台中文心來來店 台中西屯區文心路三段91-6號

台中北屯軍福店 台中市北屯區軍福十三路299號

台中南屯大進店 台中市南屯區大進街486號

台中大里益民店 台中市大里區益民路二段387號

台中清水店 台中市清水區中華路515號

桃園中壢店 桃園市中壢區新生路117號

桃園龍潭聖亭店 桃園市龍潭區聖亭路172號

2家PK賽結束後,天氣狀況OK

開車前往台塑王氏昆仲公園

(上國道1號下中山交流道,一下就到囉!)

天氣陰陰,至少沒下雨還能走走逛逛

但是市集活動竟取消😭

昆仲公園保留13棟歷史建築及紀念建築

下圖為 園區圖

〘 牛車廣場 〙

早期交通不便,以牛車載運到高雄港裝船出口

故以此裝置藝術代表企業精神

〘 員工福利社 〙

很多店家進駐,每間都相當有特色

園區開放時間:

平日 9:00~17:00

假日 9:00~17:00

(周一休館)

戶外場域全年開放 (22:00熄燈)

〘 王創辦人故居 〙

1F遊客中心 2F王創辦人故居

〘 鐘樓 〙

建廠當年電子鐘尚未普及,

由廠內警衛負責敲鐘,提示上下班及休息

〘 王創辦人辦公室 〙

台塑產業歷史及介紹

〘 塑膠產業館 〙

特別展示早期設備,世界最小的PVC重合槽、0號膠布機、印刷機、花花機...等

〘 打水小孩廣場 〙

1958年高雄廠內無自來水,都是使用水拹仔(手壓泵浦)來取地下水

算是台灣人舊時回憶,大家可動手試試唷~

園區逛累接著到 湘松花 用餐

小朋友玩了一個下午,飢腸轆轆等著吃飯

《店家資訊 》

湘松花即享鍋~台塑王氏昆仲公園店

0910 778 539

11:00~20:30

周一周二公休

高雄市前鎮區中山三路 39號 (台塑三巷7號)

吃飽後~再到隔壁 豆荳伊の菓 _ 烤醬糰子 來個甜點

當下午茶或餐後甜點都好適合

這2位吃的超開心

這次安排高雄半日遊行程:

沙發馬鈴薯樂園➽台塑王氏昆仲公園➽ 湘松花即享鍋 ➽ 豆荳伊の菓 _ 烤醬糰子

以上行程景點,供大家參考囉~~

幸虧安排了室內景點~沙發馬鈴薯樂園,是下雨天最佳備案選擇喔!!

小昭一家人對夾娃娃很外行,都能夾到這麼多戰利品

代表沙發馬鈴薯樂園很好夾，超值得💯

愛夾娃娃的朋友, 一定來要來沙發馬鈴薯,保證你滿載而歸👍

體驗感受因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

沙發馬鈴薯樂園~左營自由店

FB

IG

10:00~01:00

高雄市左營區自由四路140 號



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*****本篇為合作文*****

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