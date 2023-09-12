為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 台南小吃-㴿茶 茶飲專売 新開幕~ 職人手作現沖泡茶丨可愛貓爪冰磚鮮奶茶

台南小吃-㴿茶 茶飲專売 新開幕~ 職人手作現沖泡茶丨可愛貓爪冰磚鮮奶茶

2023-09-12 15:26:10 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：99
share
窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1038篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：㴿茶 茶飲專売
phone06-2228-355
place台南市中西區永華路一段192號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

封面1

日期：2023-09-11

名稱：㴿茶 茶飲專売

電話：06-2228355

地址：台南市中西區永華路一段192號

營業時間：10:00-22:00 (週日公休)

平均消費：25元起

FB粉絲頁：㴿茶-茶飲專売


檢視較大的地圖

一家全新開幕的私人茶飲 㴿茶 茶飲專売

對於完全沒喝過的飲料店小毛總是很樂意給予機會

潔白色系帶給人一種相當輕鬆且很舒適的第一印象

090A8344

090A8346

除了我們所熟悉的純茶品之外

㴿茶更推出了上等的現沖泡茶來滿足高端顧客

另外像是鮮果／奶茶／特調／奶蓋等...

也都是飲料店應有的基本品項服務

090A8352

㴿茶／脆梅冰茶

㴿茶

直接以店名來做為招牌手沖泡茶飲

淺焙烏龍比起一般烏龍茶有著更加回甘的頂級茶香韻味

脆梅冰茶

是小毛最喜歡的酸中帶點微甜感的手搖飲

由於他的基底茶是選用青茶下去調配而來

跟小毛喜愛的梅子綠有著不同的口感呈現

090A8353 090A8361

金桔檸檬／百香果綠香

金桔檸檬

選用天然檸檬汁搭配金桔所調配而成

通常喉嚨乾澀的朋友都會很想要來上一杯

百香果綠香

是一杯許多人都相當喜愛的手調飲

香甜的百香果搭配上綠茶的完美結合就是好喝!!

090A8359 090A8355

夏日芒果牛奶／貓爪冰磚鮮奶茶

夏日芒果牛奶

芒果可說是炎炎夏季最具代表性的水果之一

結合上牛奶的香甜黏密感總是令人欲罷不能

貓爪冰磚鮮奶茶

冰磚除了是以可愛貓爪為造型之外

其本身更是以純紅茶下去冷凍生成

即便丟入鮮奶茶也不會因溶化而淡化茶香味

090A8363 090A8384

每一間手搖飲品店都有著屬於自己的特色茶香

無論是單茶品.奶茶.果汁甚至是特調系列等...

只要是用心所煮出來的每一杯都會精品好茶

090A8394

090A8389

跟隨著環保時代的來臨

新一代的㴿茶也來到了可回收的紙杯包裝

質感提升容量不變是業者良心的經營理念

有機會來到這或許可以嚐嚐他們家的鮮泡好茶~

090A8401

090A8421

090A8398

支持小毛~懇請不吝嗇給予小毛粉絲團一個讚!!★ 

您的支持是小毛無限分享下去的最大動力來源!!


文章標籤

跟著小毛一起趴趴GO 㴿茶 台南美食 台南小吃 台南飲料 台南手搖飲 台南飲品 GOMAJI懂吃懂玩很可以
創作者介紹
創作者 黃小毛 的頭像
黃小毛

跟著小毛一起趴趴GO




檢舉
share
chevron_left

南投美食-溪頭福華渡假飯店-雲杉自助餐全台最美
延伸閱讀

【台南 北區】巷仔底稲満珈琲 Inamitsu Cafe 必點招牌黑嚕嚕的竹炭拿鐵

 我是艾兒比！！

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

食記 - 高雄 楠梓區 好得意米粿

 湯小君

【冷凍食品】食之香 蔥抓餅X香椿抓餅 一日三餐 追劇零嘴的好朋友

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1038篇

作者的其它文章
同類據點
椒萍果汁 照片

椒萍果汁

4.65 (1人評鑑)

區域：台南市東區
杏福時光-杏仁茶/濃膠木耳飲/愛玉專賣 照片

杏福時光-杏仁茶/濃膠木耳飲/愛玉專賣

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市中西區
娘爺冷泡茶 照片

娘爺冷泡茶

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市中西區
飲仕 照片

飲仕

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市東區
瓜麻吉Gua Maji 古溜凍飲綠蓋茶 照片

瓜麻吉Gua Maji 古溜凍飲綠蓋茶

4.95 (1人評鑑)

區域：台南市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up