台南小吃-㴿茶 茶飲專売 新開幕~ 職人手作現沖泡茶丨可愛貓爪冰磚鮮奶茶

日期：2023-09-11

名稱：㴿茶 茶飲專売

電話：06-2228355

地址：台南市中西區永華路一段192號

營業時間：10:00-22:00 (週日公休)

平均消費：25元起

FB粉絲頁：㴿茶-茶飲專売



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一家全新開幕的私人茶飲 㴿茶 茶飲專売

對於完全沒喝過的飲料店小毛總是很樂意給予機會

潔白色系帶給人一種相當輕鬆且很舒適的第一印象

除了我們所熟悉的純茶品之外

㴿茶更推出了上等的現沖泡茶來滿足高端顧客

另外像是鮮果／奶茶／特調／奶蓋等...

也都是飲料店應有的基本品項服務

㴿茶／脆梅冰茶

㴿茶

直接以店名來做為招牌手沖泡茶飲

淺焙烏龍比起一般烏龍茶有著更加回甘的頂級茶香韻味

脆梅冰茶

是小毛最喜歡的酸中帶點微甜感的手搖飲

由於他的基底茶是選用青茶下去調配而來

跟小毛喜愛的梅子綠有著不同的口感呈現

金桔檸檬／百香果綠香

金桔檸檬

選用天然檸檬汁搭配金桔所調配而成

通常喉嚨乾澀的朋友都會很想要來上一杯

百香果綠香

是一杯許多人都相當喜愛的手調飲

香甜的百香果搭配上綠茶的完美結合就是好喝!!

夏日芒果牛奶／貓爪冰磚鮮奶茶

夏日芒果牛奶

芒果可說是炎炎夏季最具代表性的水果之一

結合上牛奶的香甜黏密感總是令人欲罷不能

貓爪冰磚鮮奶茶

冰磚除了是以可愛貓爪為造型之外

其本身更是以純紅茶下去冷凍生成

即便丟入鮮奶茶也不會因溶化而淡化茶香味

每一間手搖飲品店都有著屬於自己的特色茶香

無論是單茶品.奶茶.果汁甚至是特調系列等...

只要是用心所煮出來的每一杯都會精品好茶

跟隨著環保時代的來臨

新一代的㴿茶也來到了可回收的紙杯包裝

質感提升容量不變是業者良心的經營理念

有機會來到這或許可以嚐嚐他們家的鮮泡好茶~

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