桃園平鎮美食｜饗吃麻辣重慶小麵～四川道地麵食，酸辣粉、老壇酸菜、重慶小麵還有經典的小菜通通有

來自四川的重慶小麵、酸辣粉是許多嗜辣族很喜歡的料理

桃園平鎮的「饗吃麻辣重慶小麵」讓您不用遠渡重洋，只要平民的小吃價格就吃的到

有酸辣粉、老壇酸菜、重慶小麵、紅燒肥腸、紅油抄手等各式料理

【目錄索引】

‧饗吃麻辣重慶小麵-環境介紹

‧饗吃麻辣重慶小麵-菜單

‧饗吃麻辣重慶小麵-餐點介紹

‧饗吃麻辣重慶小麵-店家資訊

桃園平鎮重劃區的饗吃麻辣重慶小麵，原料來自中國大陸、純正道地的風味

讓它在開業短短幾個月就深受在地人的喜愛

生意可說是絡繹不絕～

饗吃麻辣重慶小麵位在比較不熱鬧的南安路上

雖然週邊也滿熱鬧的，但這條路上還是偏寧靜，但用餐時刻還是聚集了不少人潮

像我們是下午二點多來的，店裡也陸陸續續一直有客人來來去去

【饗吃麻辣重慶小麵-環境介紹】

座位區有分室外及室內

在騎樓處擺放兩張座位，但炎熱的氣候大家還是比較想躲進冷氣房裡XD

內用空間不算特別大，但也有三張四人桌加上一張雙人座位

牆上掛了許多料理的照片，看起來令人垂涎三尺

冷氣開放中的環境，可以吹著涼爽的冷氣吃著香辣過癮的重慶麵食，超享受的

內用環境佈置的很有溫馨風格，跟香辣過癮的重慶小麵很難聯想在一起

雖然是小吃店，從內用環境的設計可以感受到用心佈置著

現場備有佐料、餐具，都是屬於自助式的

廚房就在內用座位旁，算是半開放的空間

可以看見就算是下午時分，店內人員依舊忙碌著

點餐單分為內用及外帶，用顏色區分

白色是內用、黃色是外帶，內用要記得填上桌號

【饗吃麻辣重慶小麵-菜單】

饗吃麻辣重慶小麵菜單

分為很多品項，而且辣度還可以選擇不辣、小辣、川辣

難怪看到有人帶著小朋友來用餐

可以選擇不辣，讓不敢吃辣的人也能來嚐嚐也很適合全家大小一塊來用餐

另外小黑板上還有菜單上沒有的隱藏版料理

【饗吃麻辣重慶小麵-餐點介紹】

▲麻辣牙籤牛肉 280元

牙籤牛肉散發著濃厚的孜然味、麻辣味，可說是有著超豐富的味蕾

牛肉是比較有咬勁的口感，但不會乾柴，咀嚼著就好吞食了

吃的出來加入許多辛香料的滋味，當作零嘴或是下酒菜都很適合

▲四川口水雞 150元

四川口水雞肉質鮮嫩，而且非常入味

有些口水雞醬料的風味只有在表層，饗吃麻辣重慶小麵的四川口水雞是整個雞肉裡面都有醬料香辣的口感

▲燒椒皮蛋 60元

燒椒皮蛋有股焦香

中間的辣椒末散發著獨特的香辣口感，隱約還有焦香味

口感很有層次

▲狼牙土豆 50元

狼牙土豆不是平常吃到那種綿密鬆軟的口感

而是像山藥那種帶點脆脆的口感

醬汁散發著孜然香辣味，難怪google評論上有人大推

▲泡椒鳳爪 120元

鳳爪表面看起來白白的，較引不起食慾

沒想到吃起來超級有味道，濃厚的青花椒香氣跟香麻的風味，還有酸酸辣辣的滋味，超級夠味

真的會啃到停不下來

▲重慶雜醬酸辣粉 110元

色澤紅通通的，光聞到味道就讓人猛吞口水

加入肉末、花生米、香菜，味蕾相當豐富

酸辣粉非常Q、非常有彈性

酸酸辣辣超開胃。不是泰式那種酸辣，而是像麻辣鍋那種香辣滋味

還加入非常有味道的肉末，香氣十足的花生讓口感不是只有酸辣而已

湯頭酸中帶辣，吃起來很開胃讓人非常有食慾

▲老壇酸菜肉絲米線 120元

酸菜是闆娘自製的，爽脆、酸度適中，搭配起來非常對味

湯頭彷彿也有吸收到一點酸菜的滋味，帶點微酸開胃的口感

老壇酸菜的米線超Q，跟我印象中的米線口感大大不同

比起一般的米線更Q更有彈性，是小麥喜歡的口感

▲紅燒肥腸細麵 130元

紅燒肥腸保有咬勁不會太軟爛，而且很入味

麵條雖然沒有馬上吃，但是也不會泡到太軟太爛了

湯頭濃郁還有香菜獨特的香氣，味道很豐富、完全不會單調

▲紅燒牛肉寛麵 140元

牛肉帶有一定的厚度，夾雜著嫩筋的牛肉塊

口感屬於比較扎實帶有咬勁的

吃到牛筋的膠質更有著軟Q的口感

寬麵類似緞帶麵那種，很Q彈帶有嚼勁

湯頭有著酸菜、香菜豐富的滋味

▲雜醬小麵 70元

雜醬小麵麵條吸收了湯汁，吃起來很有味道

湯頭有麻醬味道（是我的錯覺嗎）

重慶小麵的特色是吃吸收到湯汁風味的麵條而非以喝湯為主

湯頭使用大骨熬煮，再加上十幾種香料

每一種麵有著不同的搭配，所以每一道料理都有獨特的味道

在吃的同時都能感受到湯頭有著濃厚豚骨及多種辛香料的滋味，且每一道都各有特色

▲四川雞絲涼麵 75元

涼麵先拌過，都有均勻沾到醬汁的味道

多了雞絲、小黃瓜、紅蘿蔔絲有著豐富的口感

雞肉撕成雞絲吃起來更鮮嫩又更方便入味，灑上花生米更增添香氣

如果夏天沒胃口就適合來一碗開開胃

▲紅油抄手（乾）90元

抄手使用溫體黑豬肉手打製作，內餡鹹香

加上店家特調的醬汁，有著香辣的滋味，非常夠味

外皮不會過於軟爛

還多了白菜更增加爽口的風味

雖然沒有去過四川重慶，吃過道地的美食

但以味道來說，饗吃麻辣重慶小麵我們都好喜歡

每一款呈現出來的風味都不太一樣，各有特色

不管是小菜或是麵食都讓我們有驚艷的感覺

在整理照片時也忍不住一直吞口水，是一家吃過會想再回訪的店家

【饗吃麻辣重慶小麵-店家資訊】

店名：饗吃麻辣重慶小麵

地址：桃園市平鎮區南安路134號

營業時間：週一至週六 11:00~20:00，週日公休

電話：03-439 0062、0960-120221

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