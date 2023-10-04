花蓮吉安民宿【格瀾伍德休閒民宿】平價奢華復古歐洲貴族別墅/擁有私人夢幻庭園和戲水池/兒童遊戲室/推薦花蓮CP值高民宿

現實生活無法實現買豪宅，就來格瀾伍德別墅住一晚，享受歐洲貴族別墅度假的感覺！粉紅色的獨棟別墅，不僅外觀超美，四周綠意盎然還擁有私人夢幻庭園和戲水池，室內裝潢更充滿歐式古典的風格，有碎花沙發、壁爐、水晶燈等打造異國風透天別墅，地下室還有兒童遊戲室，重點是距離花蓮巿區不遠，不僅可以感受度假FU，還可逛街購物吃美食、吃喝玩樂一應俱全，真是花蓮CP值高度假民宿。

格瀾伍德休閒民宿，前有花園，後有山脈，讓人彷彿置身美式鄉村風格別墅，超有度假的感覺～

房間附有陽台，早上清晨可以在陽台上看日出。

三層復古風歐式別墅，前面居然還有戲水池，懶人沙發，可以坐在這裡休憩超療癒的～影片分享

格瀾伍德休閒民宿就位在吉安鄉自立路上。轉個彎即來到世外桃源，門口貼心還附專人停車位。

一早的民宿在陽光的照射下超美的～

戶外不僅有休憩空間，室內也有交誼廳、沙發休憩區等相當貼心。

地下室附有兒童遊戲室和球池，影片分享

2樓經典雙人房：雙人加大床，綠色原木古典床，顏色超夢幻的～重點是經濟又實惠，我們於平日住宿，一千元初就有。

2樓典雅三人房，馬卡龍粉紅色牆搭配白色原木古典床，舒適又典雅。

重點是戶外有超大的陽台可以欣賞窗外美景～

一樓客廳出來就可以直接到達戲水池，設計超方便的～

可以在此悠閒享受度假的感覺～

周邊都有座椅可以休憩，超貼心的～

游泳池還附游泳圈和獨角獸讓我們免費使用。

早晨日出景色～

這裡超適合全家大小心一起來度假，帶著小朋友來一趟親子之旅，享受天倫之樂。

周邊購物中心：FE21遠東百貨。

周邊美食：橋頭臭豆腐。

周邊美食：田村壽司。

招牌必點：鳳梨蝦球90元

招牌必點：豬扒飯120元

招牌必點：味噌湯、蔡碗蒸蛋，壽司等。

晚上樓梯還有點燈，超美的，好像星光大道～

這裡離巿區不遠，鬧中取靜，就可以遠離塵囂，還有戲水池和兒童遊戲室，平價就能享用設施，真是花蓮CP值高民宿，可惜沒有附早餐，如果有就更完美了～

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格瀾伍德休閒民宿：花蓮縣吉安鄉自立路二段39巷46號

田村壽司：花蓮縣花蓮市德安一街225號；營業時間：11:00-14:00；16:30-20:00（周三公休）

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