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100％純原汁，只要35元，隱藏版手搖店只有在地人才懂喝這家！

2023-10-10 21:16:13 謝蘿莉 人氣：98
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窩客好文

謝蘿莉

發表篇數：546篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：放空SPACED OUT(新生店)
place桃園市中壢區新生路98號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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索引目錄

中壢手搖飲料推薦「放空 Spaced OUT」
中壢手搖飲眾多，光是熱鬧的一條街可能就有將近十幾家店，最近喝到這間「放空 Spaced OUT」讓我忍不住很想立馬推薦給大家，別說只使用自己熬煮的蔗糖，開店十幾年堅持用較高成本的台糖二砂，就連招牌水果茶也是自己煮的，甚至連使用的白玉珍珠不添加色素、也沒有防腐劑、經過數小時的熬煮才能煮出一鍋，還是跟知名春水堂使用的珍珠是同一家！

雖然台灣手搖店家數都數不清，但想要喝到好茶真的不容易阿！

 

「放空 Spaced OUT」座落於中壢的新生路上，認真瞧了這一帶，其實飲料店也是挺多家的！

一開始「放空 Spaced OUT」本來是在中原大學學區，是這一、二年因為租約到期才搬到新生路來，也許已經做好好口碑，不少主顧客硬是從中原一起跟著過來，甚至在這裡也累積了不少新顧客呢！

 

他們家的店面看起來清新乾淨，佈置上我覺得略帶了些文青風，水果茶、青茶、甘蔗青茶都是他們家的招牌，可是深深擄獲不少客人的心。

「放空 Spaced OUT」前面其實就是白線，臨時暫時買飲料我倒是覺得還不算過份，但如果真的想買飲料又想順便逛逛這裡的話，這附近步行２分鐘就有個「裕國停車場」，認真說起來，地理位置還算不錯。

 

這裡的店員也都很親切，初來乍到如果真的不知道要點什麼的話，也可以詢問美女店員呦！

 

「讓這杯茶～陪伴您適時的放空 Let this breeze of tea calm you down」！

這就是「放空 Spaced OUT」開店的宗旨，不曉得大家發現沒有？！他們家的logo其實就是一個女孩子坐在盪鞦韆上望著湛藍的天空，就好像在放空的樣子，這感覺光想就讓人覺得愜意又自在。

 

是說這裡可以用的付費平台也太多了吧！

街口支付、LINE PAY、台灣PAY、悠遊付、全支付，就算只帶一張卡還是一支手機出門，你都可以超方便在這裡買一杯好喝的手搖品嚐，整個是超方便的啦！

放空 Spaced OUT | 菜單 Menu

依我的感覺，我覺得這裡的飲料不算多、但種類也不算少，基本上該有的這裡幾乎通通都喝得到！

而一般推薦的通常是青茶、水果茶這一類，聽店員說，當初老闆為了找飲料的元素可是花了超多時間，別說通通都是一一試過自己選的之外，雖然很麻煩，可是果汁的廠家很多間都不一樣，主要就是想讓顧客都可以喝到好茶。

最便宜的茶飲一杯35元就可以喝得到，平均價格約莫落在55元上下，以現在的手搖店來說，如果算進他的成本的話，其實CP值真的算是很不錯。

 

酪鄉極品鮮乳我一看也覺得有些陌生，店員也說老闆可是試喝了好多家才決家使用這間。

查了網路才知道他也算是小農鮮奶的一員，產地來自於高雄，網路上也擁有不少好評價，不少人覺得這家鮮奶的口感很濃郁卻又不會太膩，其實你喝他們家奶類的手搖就可以感覺出來呦！

 

店員推薦了我五杯「放空 Spaced OUT」最受歡迎的飲品，腦波很弱的我真的不曉得要喝什麼，完全就照著店員的推薦來點！XD

 

超放空水果茶(NT.65元)

這杯水果茶可是「放空 Spaced OUT」非常招牌的飲品，很多客人一喝都變成主顧客！

而製作的過程其實也蠻繁鎖的，首先先要把鳳梨先打成泥，接著加入蘋果去芯切片一同熬煮，裡面還有天然的檸檬、柳丁、百香果原汁，完全不加一點果醬來增添他的香味，另外再綴了一點點高山綠茶點綴。

 

滿滿的百果香，光看就讓人食慾大開，黃澄澄的色澤，真的讓人好想立馬喝一口。

 

不誇張，每吸一口都是料，裡面有滿滿的椰果，我還另外加了白玉珍珠進去，一杯就擁有雙料的雙重口感。

白玉珍珠本身的口感很Q，愈嚼愈能感覺它那用蔗糖煮出來的甜味，椰果比較富有彈性，是一款很咀嚼系的飲料，如果你平常喜歡喝QQ可以咬的飲料，這杯就很適合你。

 

另外很值得推崇的是，「放空 Spaced OUT」加的都是天然的果汁，可不是人工果汁，這一點可是非常重要。

 

喜歡酸的朋友肯定很愛這一杯，一口飲下，整個味蕾都充滿了百香果味，接著再慢慢帶出其它水果淡淡的氣味，但其中還是百香果的滋味最搶戲。

本身喝來清爽而無負擔，很推薦喜歡喝水果茶及喜歡有加料的朋友們。

 

炙燒蘋果紅茶(NT.55元)

雖然水果茶真的蠻厲害了，但我不得不說，這杯蘋果紅茶我自己也好喜歡，使用紅茶為基底，但喝起來卻一點也不澀，倒是滿嘴盡是香濃的蘋果味，而且就連蘋果還用噴槍炙燒過，看起來就覺得好特別。

 

顏色深沉，一附就感覺超入味的樣子，這杯本身蘋果的香氣十足鮮明，我自己平常都喝五分糖，如果沒有那麼嗜糖的朋友，其實我覺得三分糖的甜度應該也很可以。

 

表層放置的炙燒蘋果還可以拿來吃，除了蘋果本身天然的甜味之外，還有炙燒之後焦糖的甜氣在，多了讓個巧思，讓我更是對這杯蘋果紅茶印象深刻。

 

也許整個太合我胃口了，這杯我邊跟店員聊天邊喝，不知不覺半杯就不見了，最喜歡它清新的蘋果滋味囉！

 

浪漫紫夜星空(NT.70元)

如果你本身的葡萄控的朋友，那麼我就要推薦這杯擁有超級浪漫名字的手搖飲給你，我都覺得光看他的取名，就覺得喝了好像會變優雅、變公主一樣！XD

 

漸層的色澤看起來真的好漂亮，使用三韻青茶當基底，再加上巨峰萄葡原汁，在口感上是屬於比較圓潤而充滿水果香氣的，這杯甜度算是比較高一些些，我個人會推薦喝三分糖最合適。

 

這杯裡面本身就擁有不少蘆薈，一樣屬於QQ的咀嚼系手搖，重點是他們家的料給得真的蠻大氣的，真的是想要我們把它當正餐喝是嗎？！完全一杯就會飽！XD

 

葡萄柚四季春(NT.60元)

每年的１０～１１月是葡萄柚的盛產期，栽培品種有黃皮白肉的瑪熙Marsh、紅皮紅肉的ruby及star ruby等，由於栽培技術進步，果實酸度降低，皮薄、無籽、汁多、且帶有甘甜口感，風味十分獨特。

所以現在來「放空 Spaced OUT」，葡萄柚的手搖倒是不容錯過。

 

不誇張，整杯都是葡萄柚的果粒，而且這季節的葡萄柚果粒正肥美，真的每喝一口都是料。

店家使用的品種是紅寶石葡萄柚，風味是十分濃郁而帶點微酸，一樣是三韻青茶當底，橘紅色層次的色澤看起來也是十足吸引人。

特別的是裡面還加了一顆酸梅，不得不說酸梅跟葡萄柚真是好朋友，增添風味之餘還很清爽！

 

白玉放空珍奶(NT.55元)

最近時序已經步入秋季，雖然中午時分還有些炎熱，但早晚溫差其實已經讓人覺得有些涼意了！

在這種季節裡我自己還蠻喝奶類的飲料，夏天通常我會比較避免，因為夏天太熱、再喝茶奶總是會讓人覺得膩，所以現在喝，我真心覺得很剛好。

 

說到他們家的白玉珍珠那可是沒有在開玩笑，除了不加人工色素、不加防腐劑、一直都要放在冰箱冷藏之外，還是使用跟春水堂同一家的，真心覺得老闆好像沒在顧成本耶！XD

 

白玉珍珠每粒看起來都好剔透，口感也絲毫不馬虎，Q軟而有彈性，不過珍珠類的飲料還是建議當天喝完，不然留到隔天難免會硬一些些，多少會影響它的品質。

而奶茶除了剛才的小農鮮奶之外，本身的甜度也是自己熬煮的蔗糖，堆疊的香氣讓這杯奶茶更加有層次，重點是負擔感不會太重，我真的很少喝到奶味重卻又不膩的珍珠，所以這杯我自己真的很喜歡。

初次來訪「放空 Spaced OUT」，完全愛上他們家的飲品，這次喝的五款飲料中，我自己都覺得很不錯，如果真的硬要選一杯，哎唷！真的很難選耶！嘖嘖～喜歡酸的我可能就會投給蘋果紅茶or水果茶吧！但其實其它的真的也很不錯！

有來中壢的話，不妨可以試試這家手搖，相信真材實料是不會讓你失望的！：）

放空 Spaced OUT | 店家資訊

放空 Spaced OUT | FB
電話：03-426 1898
店址：桃園市中壢區新生路98號
營業時間：10：30 ～ 22：00


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我的心裡住著一個小女孩，她熱愛生命，喜歡旅行、美食及一切美好的事物 一起來感受生活中的感動吧！迎向未來的幸福好日：）

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