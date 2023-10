中壢手搖飲料推薦「放空 Spaced OUT」!

中壢手搖飲眾多,光是熱鬧的一條街可能就有將近十幾家店,最近喝到這間「放空 Spaced OUT」讓我忍不住很想立馬推薦給大家,別說只使用自己熬煮的蔗糖,開店十幾年堅持用較高成本的台糖二砂,就連招牌水果茶也是自己煮的,甚至連使用的白玉珍珠不添加色素、也沒有防腐劑、經過數小時的熬煮才能煮出一鍋,還是跟知名春水堂使用的珍珠是同一家!

雖然台灣手搖店家數都數不清,但想要喝到好茶真的不容易阿!

「放空 Spaced OUT」座落於中壢的新生路上,認真瞧了這一帶,其實飲料店也是挺多家的!

一開始「放空 Spaced OUT」本來是在中原大學學區,是這一、二年因為租約到期才搬到新生路來,也許已經做好好口碑,不少主顧客硬是從中原一起跟著過來,甚至在這裡也累積了不少新顧客呢!

他們家的店面看起來清新乾淨,佈置上我覺得略帶了些文青風,水果茶、青茶、甘蔗青茶都是他們家的招牌,可是深深擄獲不少客人的心。

「放空 Spaced OUT」前面其實就是白線,臨時暫時買飲料我倒是覺得還不算過份,但如果真的想買飲料又想順便逛逛這裡的話,這附近步行2分鐘就有個「裕國停車場」,認真說起來,地理位置還算不錯。

這裡的店員也都很親切,初來乍到如果真的不知道要點什麼的話,也可以詢問美女店員呦!

「讓這杯茶~陪伴您適時的放空 Let this breeze of tea calm you down」!

這就是「放空 Spaced OUT」開店的宗旨,不曉得大家發現沒有?!他們家的logo其實就是一個女孩子坐在盪鞦韆上望著湛藍的天空,就好像在放空的樣子,這感覺光想就讓人覺得愜意又自在。

是說這裡可以用的付費平台也太多了吧!

街口支付、LINE PAY、台灣PAY、悠遊付、全支付,就算只帶一張卡還是一支手機出門,你都可以超方便在這裡買一杯好喝的手搖品嚐,整個是超方便的啦!

放空 Spaced OUT | 菜單 Menu

依我的感覺,我覺得這裡的飲料不算多、但種類也不算少,基本上該有的這裡幾乎通通都喝得到!

而一般推薦的通常是青茶、水果茶這一類,聽店員說,當初老闆為了找飲料的元素可是花了超多時間,別說通通都是一一試過自己選的之外,雖然很麻煩,可是果汁的廠家很多間都不一樣,主要就是想讓顧客都可以喝到好茶。

最便宜的茶飲一杯35元就可以喝得到,平均價格約莫落在55元上下,以現在的手搖店來說,如果算進他的成本的話,其實CP值真的算是很不錯。

酪鄉極品鮮乳我一看也覺得有些陌生,店員也說老闆可是試喝了好多家才決家使用這間。

查了網路才知道他也算是小農鮮奶的一員,產地來自於高雄,網路上也擁有不少好評價,不少人覺得這家鮮奶的口感很濃郁卻又不會太膩,其實你喝他們家奶類的手搖就可以感覺出來呦!

店員推薦了我五杯「放空 Spaced OUT」最受歡迎的飲品,腦波很弱的我真的不曉得要喝什麼,完全就照著店員的推薦來點!XD

超放空水果茶(NT.65元)

這杯水果茶可是「放空 Spaced OUT」非常招牌的飲品,很多客人一喝都變成主顧客!

而製作的過程其實也蠻繁鎖的,首先先要把鳳梨先打成泥,接著加入蘋果去芯切片一同熬煮,裡面還有天然的檸檬、柳丁、百香果原汁,完全不加一點果醬來增添他的香味,另外再綴了一點點高山綠茶點綴。

滿滿的百果香,光看就讓人食慾大開,黃澄澄的色澤,真的讓人好想立馬喝一口。

不誇張,每吸一口都是料,裡面有滿滿的椰果,我還另外加了白玉珍珠進去,一杯就擁有雙料的雙重口感。

白玉珍珠本身的口感很Q,愈嚼愈能感覺它那用蔗糖煮出來的甜味,椰果比較富有彈性,是一款很咀嚼系的飲料,如果你平常喜歡喝QQ可以咬的飲料,這杯就很適合你。

另外很值得推崇的是,「放空 Spaced OUT」加的都是天然的果汁,可不是人工果汁,這一點可是非常重要。

喜歡酸的朋友肯定很愛這一杯,一口飲下,整個味蕾都充滿了百香果味,接著再慢慢帶出其它水果淡淡的氣味,但其中還是百香果的滋味最搶戲。

本身喝來清爽而無負擔,很推薦喜歡喝水果茶及喜歡有加料的朋友們。

炙燒蘋果紅茶(NT.55元)

雖然水果茶真的蠻厲害了,但我不得不說,這杯蘋果紅茶我自己也好喜歡,使用紅茶為基底,但喝起來卻一點也不澀,倒是滿嘴盡是香濃的蘋果味,而且就連蘋果還用噴槍炙燒過,看起來就覺得好特別。

顏色深沉,一附就感覺超入味的樣子,這杯本身蘋果的香氣十足鮮明,我自己平常都喝五分糖,如果沒有那麼嗜糖的朋友,其實我覺得三分糖的甜度應該也很可以。

表層放置的炙燒蘋果還可以拿來吃,除了蘋果本身天然的甜味之外,還有炙燒之後焦糖的甜氣在,多了讓個巧思,讓我更是對這杯蘋果紅茶印象深刻。

也許整個太合我胃口了,這杯我邊跟店員聊天邊喝,不知不覺半杯就不見了,最喜歡它清新的蘋果滋味囉!

浪漫紫夜星空(NT.70元)

如果你本身的葡萄控的朋友,那麼我就要推薦這杯擁有超級浪漫名字的手搖飲給你,我都覺得光看他的取名,就覺得喝了好像會變優雅、變公主一樣!XD

漸層的色澤看起來真的好漂亮,使用三韻青茶當基底,再加上巨峰萄葡原汁,在口感上是屬於比較圓潤而充滿水果香氣的,這杯甜度算是比較高一些些,我個人會推薦喝三分糖最合適。

這杯裡面本身就擁有不少蘆薈,一樣屬於QQ的咀嚼系手搖,重點是他們家的料給得真的蠻大氣的,真的是想要我們把它當正餐喝是嗎?!完全一杯就會飽!XD

葡萄柚四季春(NT.60元)

每年的10~11月是葡萄柚的盛產期,栽培品種有黃皮白肉的瑪熙Marsh、紅皮紅肉的ruby及star ruby等,由於栽培技術進步,果實酸度降低,皮薄、無籽、汁多、且帶有甘甜口感,風味十分獨特。

所以現在來「放空 Spaced OUT」,葡萄柚的手搖倒是不容錯過。

不誇張,整杯都是葡萄柚的果粒,而且這季節的葡萄柚果粒正肥美,真的每喝一口都是料。

店家使用的品種是紅寶石葡萄柚,風味是十分濃郁而帶點微酸,一樣是三韻青茶當底,橘紅色層次的色澤看起來也是十足吸引人。

特別的是裡面還加了一顆酸梅,不得不說酸梅跟葡萄柚真是好朋友,增添風味之餘還很清爽!

白玉放空珍奶(NT.55元)

最近時序已經步入秋季,雖然中午時分還有些炎熱,但早晚溫差其實已經讓人覺得有些涼意了!

在這種季節裡我自己還蠻喝奶類的飲料,夏天通常我會比較避免,因為夏天太熱、再喝茶奶總是會讓人覺得膩,所以現在喝,我真心覺得很剛好。

說到他們家的白玉珍珠那可是沒有在開玩笑,除了不加人工色素、不加防腐劑、一直都要放在冰箱冷藏之外,還是使用跟春水堂同一家的,真心覺得老闆好像沒在顧成本耶!XD

白玉珍珠每粒看起來都好剔透,口感也絲毫不馬虎,Q軟而有彈性,不過珍珠類的飲料還是建議當天喝完,不然留到隔天難免會硬一些些,多少會影響它的品質。

而奶茶除了剛才的小農鮮奶之外,本身的甜度也是自己熬煮的蔗糖,堆疊的香氣讓這杯奶茶更加有層次,重點是負擔感不會太重,我真的很少喝到奶味重卻又不膩的珍珠,所以這杯我自己真的很喜歡。

初次來訪「放空 Spaced OUT」,完全愛上他們家的飲品,這次喝的五款飲料中,我自己都覺得很不錯,如果真的硬要選一杯,哎唷!真的很難選耶!嘖嘖~喜歡酸的我可能就會投給蘋果紅茶or水果茶吧!但其實其它的真的也很不錯!

有來中壢的話,不妨可以試試這家手搖,相信真材實料是不會讓你失望的!:)

放空 Spaced OUT | 店家資訊

放空 Spaced OUT | FB

電話:03-426 1898

店址:桃園市中壢區新生路98號

營業時間:10:30 ~ 22:00

