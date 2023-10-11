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中壢好吃平價拉麵推薦「藏心食堂（中壢拉麵店）」！

說到這間「藏心食堂（中壢拉麵店）」，應該是我近期吃到CP值不錯、價格平價、味道也很合胃口的一間店，要不是有在網路上發現，我還真的不太會走進去吃，因為我自己本身對拉麵非常挑，常去日本的關係，已經習慣那邊的重口味、連日本拉麵的湯我都會喝光光，所以除非常是日本店來台灣展店，不然我很少在台灣跑拉麵店，不過這間「藏心食堂（中壢拉麵店）」倒是一嚐很讓我驚豔，剛吃回來就忍不住寫文想推薦給大家。

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「藏心食堂（中壢拉麵店）」座落於中壢的慈惠三街裡，雖然處於有點巷弄的感覺，但也許他的招牌太顯眼，其實找起來也相當容易。

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也許是那屋簷給人的感覺，總覺得好像置身在日本某間食堂吃拉麵。

而他的位置我也覺得算方便，就算對開車一族的朋友也算友善，像是附近就有５～６個停車場，最近的走路應該不用３分鐘就可以抵達，所以開車過來真的挺便利的。

我們來的時間是下午一點半的時間，本以為過了中午用餐時間，沒想到裡面還有好幾桌客人在用餐，生意感覺還不錯。

不過他的座位數不算多，檯吧加上方桌位置應該容納不會超過２０人，中午如果尖峰時段人一多很容易就會客滿，不過不太清楚是否可以先訂位，這點可能就要現場詢問店家呦！

環境乾淨整潔，背景音樂放著日本流行J－ＰＯＰ音樂，還真頗有日本拉麵店的感覺。

櫃檯既是廚房也有位置，像單人來吃飯我就覺得好適合坐這裡，可以看師傅表演煮拉麵也不失為一種樂趣。

筷子是自取式，有需的客人都可以DIY自由拿取，而且還用紫外線消毒殺菌，這一點很加分。

相較於一般日本拉麵店更多了一點用心，就是這裡使用的是檸檬水，喝起來沁涼不說，而且淡淡的檸檬香可是更解膩。

藏心食堂（中壢拉麵店）| 投幣式販賣機點餐

特別值得一提的是，這裡也是採取投幣式販賣機，所有的菜單全都在裡面，最便宜的拉麵價格為２００元，小菜也只要一枚銅幣就可以吃得到。

基本上他們家的拉麵份量真的很大，實際看到的時候你真的會覺得超大一碗，主要是店主人想用平價的拉麵讓客人吃飽吃滿，當然如果想加料升級也可以，這邊也有不少組合可以選擇。

今天帶了紅豆姐來吃拉麵，點了三碗，我就覺得這三碗把桌子塞到快要放不下啦！連我們另外點的一些小菜都只能躲到邊邊角角當個配角角色，沒辦法，拉麵實在太大碗了！XD

要來之前我早就做好功課要吃什麼，會吸引我的原因之一主要是他吃起來不像一般台式拉麵，而是老闆沿用日本味道而下去調整。

如果你喜歡喝雞湯，那麼你一定要試試「藏心食堂（中壢拉麵店）」的味道，這裡主要販售的拉麵清一色都是雞湯口味，喝起來抿嘴巴，還有雞湯熬過之後那種膠質的黏感在，重點是他是符合台灣人的味道，喝起來不會太重，味道卻很足夠。

我還第一次看到拉麵店有販售這種薑醬蕃茄，一看整個讓人覺得充滿古早味！

以前在鄉下的時候，阿嬤真的很常用給我們吃，現在台北桃園一帶，除非你特別去找，不然真的已經不容易發現囉！如果你是點拉麵升級只要50元就可以吃得到，沾上帶有薑味的醬油一起吃，真的叫人超懷念的啦！

麻油娃娃菜

我自己本身很愛吃娃娃菜，所以在點餐的時候就直接用拉麵升級，也只要５０元就能吃！

麻油淡淡的，而娃娃菜只是輕輕煮熟沒有添加多餘的調味料，我倒覺得這樣的烹調方式很可以吃出蔬菜本身的甜味。

溏心蛋豆腐

這個也是拉麵升級另外加的，一般看到的都是皮蛋豆腐，這裡卻是溏心蛋豆腐，這點倒是很與眾不同。

他們家的的溏心蛋我自己算喜歡，蛋白煮得滑嫩咕溜，而蛋黃的部份也微微黏稠而有滿滿蛋黃的滋味。

柚香蘿蔔

這個也是５０元銅幣，老實說他們家的小菜都不貴，這個是點來給紅豆姐吃的，這傢伙根本就是蘿蔔控，而且加上淡淡的柚香更是清爽又解膩。

蒜頭蛤蠣雞(NT.260元)

早在做功課的時候，我就打定主意要點它，完全沒有猶豫，因為我知道這是「藏心食堂（中壢拉麵店）」主廚的拿手招牌菜，很多客人一來吃了都變成主顧客，剛好紅豆姐也超愛吃蛤蠣，可惡！要不是要讓給她，我自己也喜想吃這碗的啦！XD

一端上就是滿滿的蛤蠣，根本叫人眼睛大開，如果你是海鮮控，看到這個真的會覺得瞬間到了天堂！XD

而且我覺得有一點很棒的是，蛤蠣粒粒都是飽滿又肥美，一顆一顆都很大顆，聽說光是這一碗就放了半斤的蛤蠣，老闆真的用料絲毫沒有在開玩笑的。

不用我說，大家看這照片也知道，湯底簡直濃郁到不行，雞湯的味道跟蛤蠣的鮮味配合得剛剛好，我才喝一口就忍不住轉頭跟洪先生說，這湯真的超好喝的啦！

後來詢問服務人員才知道，他們家的雞湯製作過程可是不容易，一次就要用１０～２０隻雞混著雞翅、雞爪下去熬，一熬就要花上１２個小時的時間，難怪湯頭會這麼濃，也不愧是他們家的招牌阿！

因為我有拍照習慣，所以我有故意請店家幫我把麵煮得硬一些，所以拍好吃起來的麵體也剛剛好，帶有彈性，重點是份量不少，一碗就可以吃飽飽。

蒜味炙燒叉燒(NT.220元)

沒搶到蛤蠣雞湯麵沒關係，我還有我喜歡的叉燒可以吃，而且他們家的叉燒也是超可以，整個就是我愛的口感。

本來正常量的叉燒是三片，我有另外加了兩片叉燒及兩串炙燒雞肉串，把食材擺進去，賣相完全就是超無敵，而且讓我很開心的是，因為我是個蒜控，他們家的蒜泥在你點餐時就可以調整，給得份量可是大大一大陀，光看就滿足。

我還記得拍照的時候，洪先一直催促我快一點，因為這碗真的有份量，才端一下就看他直喊手痠，可見這碗就算你真的很會吃，應該也可以吃得超有飽足感的啦！XD

叉燒我自己真的好喜歡，它的瘦肉與肥油比例個人是覺得３比７，個人覺得肥肉的部份比較多，所以吃起來一點都不柴。

經過炙燒之後還帶有鮮明的焦香氣味，說入口即化是太誇張，但吃進嘴裡卻會被那叉燒滿滿的油脂給迷惑，還好加料加得對，五片叉燒對我來說輕而易舉，全部解決光光！XD

這碗一樣也是雞湯底，喝起來就像吸進滿滿的膠質般，但因為有放了叉燒的關係，我覺得沾了醬油之後，雞味就不像剛才的蛤蠣雞湯那麼純粹，會多了一股像醬油的味道融入在裡面，鹹度也高了一些些。

溏心蛋我個人也覺得不錯，至少它有把蛋黃那種黏稠且帶有流動的感覺表現出來，黃橙橙的模樣，一看就讓人覺得好療癒。

看看這個麵，完全不誇張，真的一拉起來就是一大把，整個就是可以吃飽飽。

辛味灼白蝦(NT.260元)

只能說我們全家都是海鮮控，看到這個灼白蝦，也是忍不住腦波很弱地給它點下去，很重要的一點是，我的照片完全跟他們家的拉麵一模模一樣樣，沒有加料、也沒有另外加麵，呈現給客人的完全就是照片這個樣子。

一樣是以雞湯為底，辛辣的滋味主要是加了主廚特製炒出來的辣椒油。

我自己本身有吃辣，但我覺得這碗拉麵的辣度算低偏中這中間，嗜辣的朋友應該可以吃得很開心很過癮，尤其它的尾勁相當讓人滿足，但不吃辣的朋友可能就要小心服用囉！

而辣椒油因為是主廚自己炒的，保證是外面吃不到的好滋味，辣椒油很香，在吃拉麵時就可以充份感覺到。

雖說是白蝦，但「藏心食堂（中壢拉麵店）」的白蝦有特別挑選過，所以體型看起來比一般的白蝦還要來得大隻，而且本身的甜度也可當高。

其它除了海苔、溏心蛋，本身也擁有不少蔬菜量，再加上大份量的拉麵，真的可以吃很飽。

升級另外還有飲料可以喝，有汽水、果汁、也有無糖綠茶可以選擇，當然不選的話，也有免費的檸檬水可以喝到飽呦！

第一次造訪「藏心食堂（中壢拉麵店）」，認真有被他們家的拉麵給驚豔到，他不像台式拉麵那麼簡單，光是湯底的熬煮就得花上半天時間，喝起來真的很濃郁。

只是這裡主要都是以雞湯為主，如果你也愛這一味，相信你一定會愛上這裡的味道。

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藏心食堂（中壢拉麵店）| 店家資訊

藏心食堂（中壢拉麵店）| FB

電話：03-4331700

店址：桃園市中壢區慈惠三街108巷10號1樓

營業時間：11：30 ～ 15：00、17：30 ～ 21：00，假日 11：30 ～ 15：00

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