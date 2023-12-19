台北東區甜點推薦「Cheese Talk」！

在台中爆紅、開店一小時內秒殺的「Cheese Talk」終於來台北囉！開幕第一天我立馬就衝第一波，百貨公司門都還沒，我就在門口等候了，因為在台中的時候真的是紅到不行，重點是我問台中朋友，有吃過的朋友一律都超好吃，熱血的我怎能錯過這個機會，當然立馬揪了洪先生馬上去朝聖。

Cheese Talk 台北甜點 台北起司甜點 東區甜點 東區下午茶

這次「Cheese Talk」快閃的地點就在台北忠孝SOGO百貨的B1，快閃時間從12/5～明年1/3，為期大概一個多月，有興趣的朋友千萬一定要把握機會，不然錯過就吃不到囉！

等百貨公司門一開，我馬上衝向B1，太誇張了！我真的有點懷疑我的很睛，沒想到櫃位上已經滿滿的人潮，我都已經很熱血了，竟然有人比我手腳還要快，還要熱血的！XD

你就看小姐不斷一直結帳，忙到連讓手停下來休息的時間都沒有。

一度影響到美食街的人潮走動，換了一個方向排隊，人潮看上去真是可觀，很難相信吧！這還是剛開店耶！

一到現場馬上叫洪先生去排隊，深深就怕買不到「Cheese Talk」的甜點！XD

隨著時間過去，人潮可是愈排愈多，足見它的高人氣！

「Cheese Talk」到底是什麼？！立馬來跟大家分享！

這個品牌「Cheese Talk」是由主廚親赴日本考察，向巴斯克乳酪的酒井雅秀師傅學習，傳承北海道雙層芝士蛋糕製作，打造出誘人的「雪藏草莓芝士燒」、「北海道雪山芝士燒」，除了這個還有「北海道芝士達茲」及「草莓生乳達茲」，別說外觀吸引人，吃起來也相當誘人。

Cheese Talk | 菜單 Menu

一個一個就在冷藏櫃中，聽櫃姐說，這芝士燒還有三種不同的口感，全部退冰之後像慕司的口感、冷凍之後稍微退冰的冰淇淋口感，還有一種就是半融半慕司狀，光聽櫃姐說，我口水都快滴下來啦！

而這個就是達茲部份，全部也有兩種口味，難得來一趟，一口氣我就兩種口味全帶了！XD

來瞧瞧我的戰利品，一回到家我立馬就開箱，紅咚咚的顏色，看起來也相當討喜阿！

這不管是送人還是自己享用都很合適，因為外盒真的看起來很精緻，甚至還有自己特殊特製的提袋呢！

先來瞧瞧芝士燒部份，一個一個盛裝，看起來真的好精緻。

連盒子都做得很有質感阿！

一盒裡面總共有四顆，你可以買四顆都草莓口味、亦過北海道口味，也有像我買的這種兩種口味混合的。

雪藏草莓芝士燒

以自製的台灣草莓醬做成芝士為基底，同時還放入整顆草莓，光看外型就讓人覺得超級可愛。

一剖開，它的剖面照更吸引人，半粒草莓就嬌豔的樣子，真是逼人迫不及待想吃掉它，而且你發現了嗎？它的芝士還分成兩層，兩層都是不一樣的味道，上面草莓味極為濃郁，而下層乳酪香氣則超鮮明的。

北海道雪山芝士燒

喜歡吃純粹滋味的則可以選擇雪山芝士燒，它也是一樣擁有兩種不同的芝士味道。

因為我都是在半解凍的狀態下吃的，所以吃起來的口感就像冰淇淋一樣，吃起來沁涼而且滿足都充滿芝士味，真的超超超超好吃，完全就是日本式的甜點呈現。

兩種放在一塊，真的很難說哪種好吃，因為兩種都很厲害，後來我又試了全解凍的吃法，口感就變成像慕思般一樣，綿密不說，草莓口味的草莓香真的縈繞在嘴裡久久不散，讓人一口接一口整個是停不下來，這個真的來一盒我一口氣都可以吃光光！XD

別說芝士燒厲害，這個達茲也不是個簡單的傢伙，本來我還有點小看它，想說看起來就像台式馬卡龍，結果一吃，完全是不同層次的玩意兒阿！

兩種口味我全買了，包裝的也很是精美。

一打開就有淡淡的甜氣飄散在空氣間，我想這就是甜點的魅力吧！：）

草莓生乳達茲

以慢火熬煮草莓及北海道的奶油，一口咬下酸甜香氣撲鼻，表層有微微的酥脆感，而內餡則是十足軟綿。

瞧瞧這內餡，真的多得不得了，咬下去還是會爆漿的，真的是讓人好驚喜阿！

本來我還以為它不過就是台式馬卡龍，結果是我整個小看了它，因為吃起來完全不一樣，除了擁有草莓的濃郁香氣之外，酸酸甜甜的內餡真是讓人欲罷不能，我一不小心就吃了７~８顆，真的是很邪惡的甜點。

北海道芝士達茲

用義大利帕瑪森起士粉及北海道奶油芝士調味，濃郁的起司香氣入口味覺超豐富，如果你是起司控，千萬不能錯過這一款。

一顆顆圓滾滾的，光看它的外型就讓人覺得超療癒！

內餡真的是沒有在開玩笑的，一入口就有濃郁的芝士香，而這款帶點鹹味，吃起來鹹甜鹹甜，也是很叫人意猶未盡，吃了「Cheese Talk」這次的甜點，你終於知道它的魅力有多大囉！

「Cheese Talk」目前從現在一直到明年一月三號都在台北忠孝SOGO快閃，不管是芝士燒亦或是達茲部份真的都超好吃，就像嚐到正宗日本甜點一樣讓人覺得充滿幸福感，難怪第一波在台中快閃時就會造成如此熱潮，不管你是草莓控亦或是起司控，都可以手刀出發啦！XD

即時文章分享：新開幕！一天只賣四小時，Google分數高達4.9、還沒開店就有客人在等候！

Cheese Talk 台北快閃 | 店家資訊

Cheese Talk 台北快閃

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號B1（SOGO 台北忠孝館）

營業時間：平日 11：00 ~ 21：30，星期五、六 11：00 ～ 22：00

快閃時間：12/15 ～ 1/3

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