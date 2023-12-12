桃園好吃乾拌麵推薦「潮月沙茶匠私房麵室．珈琲焙煎」！

最近發現一間超好吃的手工沙茶麵，其實我個人對沙茶並沒有太重的喜好，通常去吃火鍋，我還會刻意不加沙茶，但這間沙茶麵卻是讓我一吃難忘，使用新鮮高成本的魚蝦乾貨，除了沙茶本身的香氣之外，還有滿滿的海味，跟別家的沙茶麵真的完全不一樣，查了Google評論，竟然還有4.9的高分，難怪店還沒開，就有客人在門口等候囉！

潮月沙茶匠私房麵室．珈琲焙煎桃園小吃 桃園好吃乾拌麵 桃園文青麵店 桃園麵館

「潮月沙茶匠私房麵室．珈琲焙煎」座落於桃園的莊二街上，這一帶臨近住宅區，整個氛圍相當的恬靜舒服，

而門口裝潢看起來也十分文青，我們在店還沒開的時候就到了，沒想到竟然已經有客人在門口等待，我都覺得我很熱血了，竟然還有人更誇張，當時還沒吃，就讓我想說，這間麵肯定不簡單。

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除了手工沙茶麵之外，這裡還有咖啡烘焙，老闆的爸爸可是位沖泡咖啡的高手，很多客人來這裡吃麵吃飽之外，還會來上一杯咖啡解解膩，放鬆一下。

說到「潮月沙茶匠私房麵室．珈琲焙煎」的位置，其實我覺得這一帶算是好停車，對開車的朋友還算友善，鄰近的停車場走路只要８分鐘就可以抵達，交通上也算是方便。

一進門，明亮的鵝黃燈光打在身上，真的給足了溫暖又溫馨的感覺，空氣中瀰漫中一股淡淡的沙茶味，晚上還沒吃過來，聞著想氣都覺得肚子真的是餓了！XD

木質的環境看起來也相當優雅，重點是一開門就有客人上門，等我拍完照點餐的時候，裡面幾乎已經坐到快客滿，因為位置不多，所以人一多很容易就坐滿，想吃的朋友可得記得早點來阿！

說起這裡的裝潢，我倒覺得依稀有點拉麵店的感覺，可能都是整排座位，但相較於拉麵店，這裡可是寬暢許多，讓人覺得很放鬆舒服又自在。

吃完麵之後，還可以來這裡喝杯咖啡再走，說他是小小間的咖啡廳，好像也不為過呢！

餐具都採用紫外線消毒過，關於這一點真的很加分，而且很撒米思的是，這裡還有老闆自己煮的紅茶可以無限暢飲，真的是太佛心啦！

紅茶的味道很香，一喝就知道用的不是什麼便宜的食材，甘醇入喉還有淡淡香氣，不甜不膩，喝起來很是解膩。

重點是，這還是無限量供應的呢！

開放式的廚房，可以瞧見老闆在廚房忙碌穿梭的樣子，廚房看起來也十分乾淨，聽老闆說，他們開幕到現在約半年時間，也還算是一間非常新穎的店家。

如果你喜歡他們家的手工沙茶，這裡也有販售的服務，像我自己就帶了一瓶回家，準備回家煮沙茶火鍋，畢竟現在天氣愈來愈涼了，哪天來煮個沙茶火鍋、自己買些食材，在家就是可以吃一頓好料啦！XD

潮月沙茶匠私房麵室．珈琲焙煎 | 菜單 Menu

這裡的菜單很簡單，就只有手工沙茶麵及白菜滷二種食材！

而手工沙茶麵共有三種口味，白菜滷則是兩種，偷偷跟你們說，這裡的白菜滷絕對是我在桃園吃到前三名好吃的白菜滷，果然使用高成本的魚蝦乾貨就是不簡單，裡面還可以吃到濕潤的炸豬皮，最便宜的消費只要５０元，超佛心也不收服務費！（完整菜單請點我）

今天我跟洪先來，我們各自都點了一碗手工沙茶麵，瞧著他碗的造型，看起來也是相當文青。

味噌燒肉沙茶乾拌麵(NT.150元)

還記得一端上來，我就聞到一股濃郁的沙茶味，都還沒吃，就被它的香氣逼得口水直吞！

這口味是味噌燒肉，也就是味噌五花肉，在份量上我覺得大概落在一般比較會吃的女生身上，基本上是可以吃得飽的，如果是男生，可能就是份量要再多一些些才能有飽足感囉！

味噌燒肉顏色看起來相當誘人，上頭還有一些辣椒絲，裡面除了青蔥還有小黃瓜，重點是味道真的好香阿！

不管近看還是遠看，這燒肉都十足的誘人。

第一口我覺吃了味噌燒肉，因為它屬於五花肉，所以油花的部份會多一些些，吃起來相當地軟嫩，重點是味噌也很入味，其中燒肉上還灑了不少白芝麻，一邊咀嚼時、一邊還可以感到些許堅果的香氣存在。

這麵條可就是這碗的靈魂啦！

不得不說，他們家的手工沙茶真的是很厲害耶！還沒吃就會被香氣迷得團團轉，而吃進嘴裡完全是口齒留香，整個嘴裡充滿了沙茶的香氣，主要是使用自製的手炒茶沙，一開始還要用重成本的魚蝦乾貨起味，接著再加入芝麻花生增加它的醇厚感，除了這個，還有紅蔥蒜頭及數十種香料，光是看這些食材當真就不簡單。

我最喜歡這手工沙茶麵吃起來的香氣感，濃烈卻不會過膩，簡單來說，也許可以用一句豔而不膩來形容，尤其麵條也煮得很剛好，Ｑ彈度都有出來，真的是一碗好吃的乾拌麵阿！

如果你有吃辣，這裡還有店家私房的的辣椒，尾勁可是強得咧！

嗜辣的朋友一定要試試看，辣度很鮮明，沾一點點就蠻辣的，而且更可以提升乾拌麵的層次感。

單吃乾拌麵其實已經很厲害，但我自己覺得加上辣椒之後，不管是香氣亦或滋味，都是更上一層樓。

舒肥嫩肩牛排沙茶乾拌麵(NT.260元)

如果你喜歡吃牛麵，那麼不妨可以試試這道舒肥牛排乾拌麵！

這可是每日限量，晚來了就吃不到呢！

不得不說，牛排的份量給得算大器，至少我就吃了好多塊，有一種已經吃了好多、卻怎麼還有的錯覺感！XD

牛排的顏色也相當漂亮，粉嫩嫩的顏色可是相當地吸引人。

我只能說老闆真的很厲害，連這個牛排也是自家自己整肉切塊，採用舒肥的方式製作而成，從買進來到吃進客人嘴巴完全都是自己處理。

牛排採用舒肥，吃起來自然是軟嫩不已，甚至一咬還會些許湛出肉汁，肉本身的口感極好，真的是讓人一塊接一塊停不下來，重點是切的不會太薄，吃進嘴裡還蠻有飽嘴感的。

獅子頭白菜滷(NT.100元)

一定要跟你們說，我跟洪先生真的完全被白菜滷給擄獲，尤其是洪先生更誇張，說這是他吃過最好吃的白菜滷，甚至還有一吃就驚豔的觸電感，真的有夠浮誇的啦！XD

但看得出來，他是真心超愛這白菜滷，因為我才吃沒幾口，其它全被他嗑光啦！

白菜滷也是使用高成本的魚蝦乾貨起味，所以也帶了一點海鮮的感覺，尤其裡面還有炸豬皮，這個超好吃，很濕潤，而且切得大塊，咬進嘴裡超滿足的啦！

不過獅子頭我自己也超愛，我覺得它的口感有些像漢堡排，一問之下，原來連獅子頭老闆都是用手工拍的，吃起來濕潤完全不會乾，跟我以往吃到的獅子頭真的很不一樣，非常好吃。

潮月沙茶匠私房麵室．珈琲焙煎 | 都來吃麵了！搞被咖啡再走吧！

除了沙茶乾拌麵之外，這裡還有老闆爸爸自己烘豆的咖啡，本身的豆子都是自己烘製，連口味上的選擇也不少。

一開始我還想說怎麼慢慢滴，原來這裡可是都有學問的。

手沖一杯咖啡看似簡單，但裡面的學問可是非常大阿！

站在旁邊看著老闆爸爸沖咖啡，整個過程還蠻有療癒的！：）

老闆爸爸試著拿幾種豆子給我聞，真的都好香，而且每一種都各異其趣，擁有自己的特色！

吃飽之後，我們點了兩杯咖啡，想說吃飽之滿休息一下，也可以喝杯咖啡解解膩。

這款是哥斯大黎加的咖啡豆，手中出來算是中焙的程度，熱熱喝可以感覺到它的酸氣，但尾韻又轉成略為巧克力的香氣，真的很特別，重點是每種溫度喝，感受都不一樣，這就是咖啡最吸引人的地方。

這款豆子我有點忘記了，不過穀物的香氣比較明顯，屬於淺焙的程度，喝起來略帶點苦味，咖啡的味道也蠻特別的，不過我自己是偏好哥斯大黎加的啦！覺得真的很好喝。

第一次來「潮月沙茶匠私房麵室．珈琲焙煎」，我真的真心愛上他們家的沙茶乾拌麵，超好吃、味道也很濃郁、但卻又不膩，加上咖啡的畫龍點睛，真的讓人對這家店超有印象感的啦！

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潮月沙茶匠私房麵室．珈琲焙煎 | 店家資訊

潮月沙茶匠私房麵室．珈琲焙煎 | FB

電話：03-2151216

店址：桃園市桃園區莊二街218號1號樓之1

營業時間：11：30 ～ 13：45、18：00 ～ 21：00（日、一公休）

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