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低調好吃港點推薦，鼎泰豐元老拜師學藝多年才開店！現點現做小籠湯包～爆漿小餡餅必點

2023-10-17 16:20:03 陳小可的吃喝玩樂 人氣：102
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：592篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：初點良食
place台北市中山區龍江394巷2號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北中山區「初點良食」是今年開幕的美食推薦，菜單提供手工小籠湯包、魚子雞燒賣、初點蘿蔔糕、爆漿小餡餅等港式點心，最吸引我的就是兩位師傅大有來頭，曾和鼎泰豐元老拜師學藝多年，還有來自知名飯店等五星級的工作經驗，在網路有五顆星評價推薦。

台北中山區 初點良食 在哪裡

初點良食店位置雖然低調，但地點靠近靠近邱太太甜品坊、新東羊羊肉料理專賣店和上引水產，可以順路嚐鮮的中山區美食推薦。

初點良食
地址：台北市中山區龍江路394巷2號1樓
營業時間：11:30–19:00（週日休息）特休請看粉專
電話：0989 436 972
外帶訂餐：https://lin.ee/IYfDk8Z
粉絲團：初點良食
食記：【中山區美食】初點良食，現桿小籠湯包推薦！

台北中山區 初點良食 內用外帶

中午時間來內用，較多客人直接買外帶，不方便出門，附近也有提供外送平台合作和 LINE PAY 付費，遠距離還可以透過蝦皮訂購宅配。（蝦皮連結點這

店內位置不大，僅有兩桌座位，乾淨整潔，只是座位少真的很安靜，很適合不喜歡太吵鬧的餐廳推薦，外帶可以先用LINE訂餐(https://lin.ee/IYfDk8Z)，內用就是現點現做。

醬料和餐具可自取。

半開放式的料理廚房可以看到師傅現做小籠包，手桿麵皮的力道加上熟練技術，讓我期待等等上桌的小籠包味道。

台北中山區 初點良食 菜單價錢

初點良食」菜單價錢
沒有提供紙本菜單，菜單寫在黑板還有櫃檯上面，趕時間外帶可以透過Line預約（https://line.me/R/ti/p/@281xmmcu

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

台北中山區 初點良食 餐點推薦

內用使用手機掃描桌上的QR CODE點餐，有圖文很方便。

店內只有兩位師傅分工，加上餐點現點現做，大約等了15-20分鐘左右，其實也不會太久。

塔香小籠包 120元

最愛連籠子一起上桌的小籠包啦！
看著白煙熱氣冒出，現點現做的小籠包真是可口貌。
手工小籠包口味有兩種，一人點一籠還可以分享～

筷子小心翼翼地夾起小籠包，
很怕太用力就讓湯汁流掉很可惜。

這時候就感受到皮薄帶Ｑ的緊實感，美美的外皮皺褶看了更是療癒。

小心燙口，真的是要小心～
一口咬下就嚐到豬肉的湯汁伴隨九層塔香，入口豐富味蕾。

內餡紮實飽滿，皮薄、餡鮮、九層塔更是豪邁，愛吃九層塔的人會很喜歡的小籠包口味，除了單吃原味也可以夾點薑絲搭配醬油、辣椒食用。

手桿小籠包 100元

九層塔小籠包的味道實在太濃太香，這時候要轉換原味，喝一口豆漿再繼續。

一顆顆飽滿湯汁的小籠包，內餡使用溫體豬肉製作，淡雅的蔥、薑提味，直接吃出豬肉的鮮甜，咬一下就看到緩緩流下的湯汁，真好吃啊！

冰豆漿 20元

香醇解渴的冰豆漿可以點一杯來解膩。

爆漿小餡餅 80元/三個

使用帶皮豬肉、老母雞、烏骨雞爪等食材慢熬而成的老火膠原高湯，加上特選豬肉餡手工製作，這價位真的很可以喔！

真的如其名的“爆漿”，太大力咬下去會噴汁～

外皮煎到恰恰，咬下去酥脆、內餡扎實飽滿，湯汁滿溢，入口還有微微黏嘴的膠質感，沾點辣椒更好吃！

真心不騙的爆漿XD
忘記提醒對面的宜蘭人，結果他太開心咬下去，聽到湯汁噗滋的噴出，趕緊拍照留作紀念，哈！

初點蘿蔔糕 80元/三片

使用在來米慢磨成漿製成的蘿蔔糕，味道鹹香帶甜，入口濃郁的蝦米和臘腸香氣，蘿蔔糕口感細緻軟滑，還能吃到不少蘿蔔絲，很紮實的風味，喜歡沾點辣椒提味更好吃。

魚子雞燒賣 180元

選用當日現宰的新鮮雞腿，手工去皮去骨去油等費時製作，內餡加上草蝦仁、上等A級北菇和魚子。

店內價位最高的餐點，看到外帶和內用客人都有點，想到店家敢賣這價位一定很有實力，後來就加點一籠來吃吃看！真的好吃推薦

沾點辣椒食用，入口就嚐到雞腿肉的鮮香滑嫩和草蝦仁的甜脆滋味，點綴的魚子增添了鹹香，好好吃啊！

已經吃過好幾間鼎泰豐師傅開的炒飯店，
但是很少嘗試港點專賣店為主打的餐廳，
這間「初點良食」真的可以試試看！

如果胃口有限，小可首推現桿小籠湯包和魚子雞燒賣各來一籠＾＾

初點良食
地址：台北市中山區龍江路394巷2號1樓
營業時間：11:30–19:00（週日休息）特休請看粉專
電話：0989 436 972
外帶訂餐：https://lin.ee/IYfDk8Z
粉絲團：初點良食
食記：【中山區美食】初點良食，現桿小籠湯包推薦！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON R6+5D4
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇初點良食食記邀請
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