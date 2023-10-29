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魚韻日式料理北醫店：高CP值浮誇海鮮丼飯壽司組合，免費續飯、味噌湯喝到飽，北醫美食聚餐推薦

2023-10-29 13:37:47 水星人的怪咖時代 人氣：103
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窩客好文

水星人的怪咖時代

發表篇數：406篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：魚韻日本料理 北醫店
phone02-2377-028
place台北市信義區吳興街220巷21號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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魚韻日式料理菜單

魚韻日式料理

 


台北平價日本料理餐廳推薦，就在魚韻日式料理北醫店！挑選新鮮魚貨食材，專業日料師傅美味手作，浮誇系丼飯與壽司組合，免費續飯、味噌湯喝到飽，吃過一次就愛上。

魚韻日式料理


魚韻日式料理北醫店位於台北信義區吳興街220巷，臺北醫學大學附設醫院對面，捷運台北101世貿站2號出口步行十分鐘，開車可停吳興站停車場(1H/30元)。另外一間分店魚韻大安店，則是鄰近大安森林公園。

魚韻日式料理


溫馨裝潢的日式料理店，環境乾淨舒適，簡約而典雅，用餐空間自在、不擁擠，一樓以2-4人座位為主，另有B1用餐區。

魚韻日式料理魚韻日式料理


B1用餐空間則較為寬敞，提供多人聚餐或包場使用，家庭、公司、學校聚會都很適合。

魚韻日式料理
魚韻日式料理

 


在一樓用餐也可選擇板前座位，近距離欣賞師傅切生魚片料理、或互動小敘，輕鬆自在，而且新鮮衛生都看得到。

魚韻日式料理魚韻日式料理魚韻日式料理


店內佈置也有些很可愛的角落，像吧檯有迷你酒杯公仔，壽司模型也好精緻。

魚韻日式料理魚韻日式料理


魚韻日式料理菜單
有丼飯、壽司、烏龍麵、生魚片、手卷、烤物、小菜、茶碗蒸、湯品、飲料與酒類。丼飯分為熟食、炙燒和生食，如果有選擇障礙，推薦點綜合海鮮丼或豪華海鮮丼，一次吃到多樣食材。

魚韻日式料理魚韻日式料理

 


另外還有魚韻個人套餐680元，供應10道菜色，以日式無菜單料理來說，這價格超划算。

魚韻日式料理


桌邊貼心提供熱麥茶，溫潤順口暖胃。

魚韻日式料理


位於北醫正對面，是週邊下班小酌聚餐的好選擇，酒類供應啤酒、清酒、梅酒、柚子酒，另外也有日本無酒精汽水。飲品酒類都放在冰箱內，店員會親切介紹。

魚韻日式料理


鮪魚蔥花手卷 50元
大推！生鮮鮪魚切剁成鮪魚泥，略帶點丁塊口感，軟嫩鮮美，風味絕佳，蔥花提味點綴，清爽好吃，酥脆海苔加上醋飯，銅板價格很划算。

魚韻日式料理


蟹膏手卷 70元
愛吃蟹膏的朋友，千萬別錯過這濃郁極致、海味破表的蟹膏醬手捲，鮮滑入口，回味十足。

魚韻日式料理


龍蝦沙拉手卷 50元
濃郁綿密帶點甜，非常美味可口的滋味，大人小孩都喜歡。

魚韻日式料理

 


鮭魚卵茶碗蒸 100元
金黃鮮滑的茶碗蒸，上方鋪滿鮭魚卵與魚子醬。茶碗蒸舀起來滑溜嫩彈，裡頭有蛤蜊、雞肉丁、香菇、小干貝超有料。

魚韻日式料理魚韻日式料理


日本生蠔 150元
選用日本厚岸生蠔，淋上生蠔醋，搭配金桔、蘿蔔泥、蔥花、紫洋蔥，以及現磨山葵。大小適中，肥美無腥味，滑入口中鮮味美味很滿足。

魚韻日式料理


鮭魚干貝丼 550元
鮭魚生魚片與鮭魚卵捲成玫瑰花形狀，底座鋪滿了微炙燒的干貝，再點綴精緻黑亮的魚子醬，整個擺盤浪漫而豐美，鮮甜風味令人回味。

魚韻日式料理魚韻日式料理


鮭魚生魚片大片厚切、肥美嫩口。

魚韻日式料理魚韻日式料理

 

干貝外熟內生，份量超多，鮮美彈嫩佐魚子醬，提點出高級風味。

魚韻日式料理
 

醋飯酸甜好滋味，搭配花椰菜及玉子燒。單純而豐富的鮮美風味，越吃越著迷。丼飯還能無限加飯，不用擔心吃不飽。

魚韻日式料理


丼飯與壽司組合均附味噌湯。以蘿蔔、洋蔥、魚骨頭熬煮湯頭，滑嫩豆腐及多種魚肉，湯頭溫潤順口。從簡單味噌湯就能吃到細緻和用心，喝完還能無限續。

魚韻日式料理


融化壽司(一貫) 180元
整隻星鰻＋比目魚鰭邊肉，上方以鮭魚卵、魚子醬、蔥花點綴。炙燒軟嫩，豐富油脂在口中融化，搭配醋香優雅的壽司米，銷魂好吃。

魚韻日式料理魚韻日式料理


魚韻壽司組合特選7貫(生) 480元
食材由師傅搭配，種類豐富多變化，新鮮、精美又澎湃。現磨山葵香氣濃郁，沒有刺鼻的嗆辣，很新鮮，直接吃還有些許甜味。

魚韻日式料理魚韻日式料理

 


鮭魚肚握壽司
魚肉有厚度，很新鮮很嫩口，風味十分迷人。

魚韻日式料理


胭脂蝦握壽司
胭脂蝦佐海膽提升海味，生食滑嫩鮮甜，入口後在嘴裡散發出肉質的甘甜。醋飯和食材是黃金比例，大口吃下，就是剛剛好的搭。

魚韻日式料理


青甘握壽司
覆蓋了兩層魚肉，搭配魚子醬，魚肉鮮美，令人驚艷。

魚韻日式料理


星鰻(整隻)握壽司
整片星鰻肉覆蓋醋飯，還拖曳出長長尾翼。輕刷醬料炙燒後，香氣豐富，回味無窮。

魚韻日式料理


鮭魚卵軍艦壽司
眾多鮭魚卵在口中彈破，鮮香四溢。

魚韻日式料理


炙燒鰭邊肉握壽司
鰭邊肉油脂爆發，上方再佐上明太子醬和蔥花。醋飯中和油膩感，又是鮮香雅緻的一道美味。

魚韻日式料理

 


炙燒干貝握壽司
整顆北海道生食級大干貝，炙燒至外熟內生，鮮美嫩口微彈，整體風味令人嘖嘖稱鮮。

魚韻日式料理


玉子燒
多汁蛋香，帶有濃郁蛋香和甜味。

魚韻日式料理


鮭魚下巴(含頭) 320元
經典下酒美味，烤功厲害，整塊下巴含鮭魚頭，裡頭的魚肉還保有濕潤。

魚韻日式料理魚韻日式料理
 

油脂豐富帶有膠質，肉質滑嫩，魚頭邊的肉超香，連軟骨都好吃，最後被我們吃到屍骨無存。

魚韻日式料理

 


魚韻日式料理北醫店，丼飯份量豐盛，食材新鮮，用料大方，尤其是刺身及燒烤，都有做出精緻度，沒有難咬的筋或乾柴口感，每一口都能吃出細膩用心的日式料理風味，非常推薦！

魚韻日式料理

魚韻日式料理北醫店
地址：台北市信義區吳興街220巷21號
電話：(02)2377-0281
營業時間：11:30-14:30，17:00-21:00
公休日：星期日
粉絲團：魚韻日本料理-北醫店

 

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