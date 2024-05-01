禾間糧倉推出新菜單！台中必吃早午餐，又有超狂新菜色，澳式酸種麵包餐盤澎湃大份量，麻辣鍋義大利麵超過癮，吃一餐飽整天，晚餐時段也有營業！

禾間糧倉在哪裡

位於台灣大道二段與博館東街交叉口，旁邊是台中消防局中港分隊，鄰近科博館、勤美草悟道，禾間糧倉附近有不少收費停車場，搭乘公車可在科博館站或中正國小站下車，交通很方便。

禾間糧倉用餐環境

禾間糧倉有優雅的用餐氛圍、視覺美味兼具的餐點，平日生意就非常好，想吃記得事先訂位。低消是每人一份正餐或150元以上飲品，用餐時間90分鐘，另收一成服務費。

座位以2-4人桌為主，也有12-14人大桌，聚餐包場則可容納32-36位。

禾間糧倉菜單

餐點為全天候供應，有澳式酸種麵包餐盤、經典早午大餐盤、大師可頌餐盤、義大利麵、燉飯，木盆沙拉、開胃菜以及飲品。

禾間糧倉推薦餐點

我們這次專攻禾間糧倉新品，點了澳式酸種麵包餐盤、麻辣鍋牛排義大利麵、朱古力脆球美祿和秘制奇異果多多，同樣是不讓人失望的豐盛份量，視覺效果十足。

炙烤鮮蝦佐手熬紫蘇梅優格醬 390元

整份餐盤內容物很豐富，有鮮蝦酸種麵包、奶油炒菇、香料馬鈴薯、太陽蛋、生菜沙拉和濃湯。

天然酵母製成的酸種麵包，抹上奶油香煎，口感質地鬆軟帶韌性，外層微酥脆。上層放了7隻去殼白蝦，點綴些許生菜，搭配現磨帕馬森起司、巴薩米可醋膏、紫蘇梅優格醬。蝦肉鮮甜海味，微酸清爽的淋醬，美味飽滿又鮮爽。

餐盤上配菜有太陽蛋、香料馬鈴薯、奶油炒菇。太陽蛋可指定半熟或全熟，我喜歡馬鈴薯綿密好吃。

選用新鮮生菜食材做成的沙拉，再淋上芝麻和風醬，清爽開胃。附湯是法式蕈菇濃湯，有著濃濃的菇香，口感滑順，奶味香醇。

香烤南瓜佐蒜香濃奶油乳酪醬 360元

這道是蛋奶蔬食，有南瓜酸種麵包、現炒時蔬、奶油炒菇、太陽蛋、生菜沙拉和濃湯。

酸種麵包抹滿蒜香奶油乳酪醬，加上3-4大片的爐烤南瓜，厚度份量俱足，香甜軟綿，脆口的南瓜籽更是畫龍點睛，美味更加分。加上油漬番茄、芝麻葉裝飾，現磨帕馬森起司、巴薩米可醋膏提香。原型蔬食搭配酸種麵包，不僅健康而且非常美味。

配菜有鹹香的奶油炒菇，搭配保有爽脆口感的甜椒、櫛瓜、玉米筍，獨特香料調味、好吃不膩口。

麻辣鍋板煎牛排義大利麵 380元

強力推薦，重口味肉食系的朋友必點。道地的麻辣鍋底醬料拌炒義大利麵，搭配禾間糧倉招牌嫩煎牛排，點綴一根超古意的老油條，這川味與義式料理的美味結合，真令人銷魂流涕。

這道麻辣鍋醬汁，以特製麻辣鍋底加上些許奶油白醬，帶出麻奶風味，裹附在義大利麵條上，麻辣椒香卻不嗆，味道真的是有夠涮嘴。超經典的煎牛排，口感軟嫩多汁，口中充滿牛肉香味。最後將酥脆老油條沾滿麻辣醬汁，無敵好吃。

朱古力脆球美祿 95元

原價155元，點正餐任選飲品折抵60元。禾間糧倉也能喝到美祿恐龍啦！以香濃美祿粉泡牛奶、加些煉乳，上方撒滿美祿粉和美祿球，堆疊成巧克力山丘。享受爆濃厚可可風味，奶香絲滑很順口，其實不會太甜膩，美祿球增添酥脆口感，恐龍控超幸福飲品。

秘制奇異果多多 135元

原價195元，點正餐任選飲品折抵60元。將一整顆新鮮奇異果切片，擺飾成花朵綻放的模樣，感覺很清新舒暢。加入多多和蜂蜜，吸到滿滿果肉，喝了清爽振奮食慾。

禾間糧倉位於草悟道、科博館商圈周邊，每次來這裡用餐都有新的驚奇，但又好像回到老朋友的店一樣親切自然。澳式酸種麵包餐盤，風味各具迷人之處，鮮蝦酸種麵包海味好吃又爽口，南瓜酸種麵包更是蔬食者必吃的美味。無肉不歡的重口味朋友試試麻辣鍋板煎牛排義大利麵，保證愛上了念念不忘。

文章標籤