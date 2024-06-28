春三朝午菜單新登場！台中早午餐推薦，一早就能吃到牛排和義大利麵，豪邁大份量早午餐盤，讓你直接飽到晚上不誇張。

春三朝午在哪裡

位於台中西屯上石路近青海路交叉口，周邊有不少機車停車格，開車前來也很方便，附近有逢甲停車場(搜尋全聯寶慶店)，步行約3分鐘即可抵達。

春三朝午用餐環境

總共三層樓的舒適用餐空間，裝潢風格簡約有個性，寵物友善餐廳，提供wifi上網及充電插座。一二樓的開放用餐區以2-4人桌為主，另備有兒童座椅。我們趁剛開店拍到空景，一下子就滿座了，平假日生意都很不錯，建議事先訂位。







春三朝午也有獨立包廂空間，提供包場服務，很適合多人聚餐。無論是家庭用餐、同學聚會、慶生派對、交換禮物、公司尾牙春酒都是好選擇，餐點好吃，拍照超美，氣氛超嗨。

春三朝午免收服務費，餐具、開水、調味料可自行取用，還有外帶餐盒及紙袋供打包，超貼心。

春三朝午菜單

用餐時間90分鐘，身高90公分以上需低消，每人基消為一份正餐或150元飲品。供應早午餐盤、義大利麵、燉飯、飲品、開胃菜及甜點。

春三朝午推薦餐點

我們今天點了約瑟芬黑松露牛排、嫩牛骰子一盆草及轟炸玉米啃炸雞義大利麵，豪邁大份量擺盤，比阿嬤還怕你餓，飲料也是超級美。

約瑟芬黑松露牛排 430元

餐點內容物有牛排、沙拉、蕈菇濃湯、太陽蛋、胡麻豆腐及法式楓糖吐司，超豐盛。牛排固定七分熟，粉嫩色澤，肉質鮮嫩多汁，一種充滿陽光早晨或慵懶午後的細緻口感，佐上黑松露醬，濃郁松露香氣撲鼻，讓牛排更添高級感。

配餐充滿早午餐的幸福氣息，蕈菇濃湯的菇香濃郁，喝起來滑順濃稠，上方還有鮮奶油的拉花裝飾。胡麻沙拉新鮮爽口，搭配撒上柴魚片的滑嫩胡麻豆腐。法式楓糖吐司點綴蔓越莓乾，柔軟帶有蛋香和楓糖甜味，金黃可口。

嫩牛骰子一盆草 375元

非常逗趣的餐點名字，包含骰子牛、胡麻沙拉、法式楓糖吐司及優格，很受女性朋友和健身族群的歡迎。固定9分熟的骰子牛，口感鮮嫩多汁又帶嚼勁，不油不膩很爽口。

搭配清爽輕食，生菜沙拉裡還有櫛瓜、香菇、杏鮑菇、番茄、地瓜、四季豆等，澆淋上日式香濃胡麻醬，口味豐富、份量足夠。再配上裹滿奶香蛋汁的法式楓糖吐司，飽足感十足。

隨餐附上桂花釀優格，無糖優格佐桂花醬和南瓜籽，酸甜清爽，淡雅花香甜味，好適合夏天。

轟炸玉米啃炸雞義大利麵 355元

口味非常過癮痛快的義大利麵餐盤，微酸微辣的墨西哥風味紅醬義大利麵，麵條香滑彈牙，配上無骨炸雞，皮酥肉嫩，份量不少，光吃炸雞就好滿足。





轟炸甜玉米直接整隻啃，散發奶油甜味很喜歡，炸過後更香更好吃。

十三香麻紙包雞 加點130元

春三朝午紙包雞新品，走的是重口味路線，整塊雞腿排的肉量不少，麻香風味好迷人，腿排保留湯汁，口感又嫩又Q，很美味。

柚芒柚汽 130元

早午餐搭配任選飲品可享折抵60元的優惠。最新推出的柚芒柚汽，結合芒果和柚子的香氣，配上漸層的藍柑橘、氣泡水、蝶豆花，點綴香吉士、及一整隻清冰棒。黃金比例，甜度冰塊固定，整杯色澤有夠美，甜美好喝，喝完不忙不氣，超開心。

藍寶石(藍莓優格) 135元

以新鮮藍莓、藍莓果醬搭配優格製作，加入鮮奶增添濃醇滑順口感，覆蓋上特製甜奶蓋。吸得到藍莓果肉，莓果香氣繽紛，酸甜適中，質地清爽，喝起來很順口，不會有優格的酸澀感。

春三朝午是水星人最常回訪的早午餐店，原因很簡單，空間氣氛輕鬆自在，餐點美味吸睛、選擇多樣又豐富，不管是想來點高級感的黑松露牛排，還是健身系的骰子牛一盆草，或是飽食族的轟炸玉米炸雞義大利麵，加點個香麻派的紙包雞，以及春三朝午著名的視覺系飲品，早上十點起就能獲得大滿足，這樣強大的早午餐，真的是不吃不過癮，多吃也不膩。

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