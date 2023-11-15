

網路聲量最高、台中必吃早午餐排行榜首選，就是這家春三朝午！超澎湃大份量全日早午餐，新推出土石流炸雞可頌再創浮誇高峰，身分證字號有321免費吃牛排，絕對不能錯過。



春三朝午位於台中西屯上石路近青海路交叉口，鄰近有逢甲停車場(搜尋全聯寶慶店)，步行只要3分鐘。門口的巨大版手機按鍵打卡牆，十足吸睛。



用餐空間寬敞舒適，工業風裝潢簡約不造作，貼心提供wifi上網及充電插座。春三朝午還是寵物友善餐廳，帶著毛小孩繫繩或放於寵物籃，就能一起用餐。



二樓用餐座位以2-4人桌為主，窗邊大片玻璃引入自然陽光，採光明亮爽朗。平日白天時段人潮滿滿，建議事先電話訂位較保險。座位下方附有置物籃，也有兒童座椅。



網美風格加上高CP值大份量餐點，好拍又好吃，很受附近逢甲及僑光大學同學歡迎。我們也是回訪多次，常帶朋友來聚餐。



「人人都可以是網美」的打卡點，每次跟朋友來聚餐，總會在此留下合照，拍起來還真的燈光美氣氛佳。



春三朝午也有專屬包廂空間，慶生聚餐、節日開趴、甚至公司開會、尾牙、春酒等都很適合。人數10-20位都能做調整，歡迎電話洽詢。



三樓也有獨立包廂，最多可容納18位。在樓層間轉角空間，清水模牆面搭配植栽裝飾，散發文青氣息，馬上推薦給讀書會朋友，來場怡人的藝文聚會。



春三朝午免收服務費，提供餐具、開水、調味料可自行取用，櫃子內備有兒童餐具。如果餐點吃不完，還有餐盒及紙袋可自助打包。



春三朝午菜單

用餐時間90分鐘，身高90公分以上需低消，每人基消為一份正餐或150元飲品。早午餐享飲品優惠，任選飲品折抵60元。



獨特風味的義大利麵及義式燉飯，加價85元升級經典套餐，並享有指定點心加購價。



飲品有咖啡、手搖飲、特調，如果你有選擇障礙，試看看「點什麼喝什麼」，交給店家決定XD



甜點品項更豐富了，除了超人氣的可可毛巾捲，還新增了玫瑰流心輕檸塔、蔓蔓莓好優格塔。



春三朝午身分證活動來囉！只要你的身分證字號有321，就能免費獲得「單點嫩煎牛排一份」。如不吃牛可換「單點咖哩紙包雞」。活動日期2023/11/11-12/03，詳細活動規則請參閱「春三朝午」FB或IG粉絲頁。



(圖片來源：春三朝午粉絲團)



土石流炸雞菱可頌 395元

春三朝午的早午餐拼盤從來不會讓人失望，以菱可頌為底，搭配香酥炸雞，澆淋上特製松露醬，彷彿土石流傾瀉而下。還有太陽蛋、薯條、及桂花釀優格，豐富均衡又美味。



以鮮奶油搭配黑松露的特製松露醬，濃郁香氣撲鼻而來。去骨雞腿肉醃製入味帶點微辣，炸到外酥內嫩，沾醬香滑可口。





再配上同樣裹滿松露醬的菱可頌，層層堆疊出酥香口感真美味。



生菜沙拉淋柚子油醋醬，微酸爽口開胃。薯條酥脆好吃，很有飽足感。



最後來個桂花釀優格，以桂花醬搭配無糖優格，酸甜清爽，超幸福的完美Ending。



轟炸玉米嫩煎牛排義大利麵 420元

以嫩煎牛排，搭配墨西哥紅醬義大利麵，再放上一隻炸過的金黃玉米，搭配組合看似簡單但份量豪邁、風味超棒、好吃過癮。



牛排先煎後烤固定七分熟，風味口感軟嫩多汁，口中充滿牛肉香味。義大利麵條彈牙，搭配微酸微辣的墨西哥風味紅醬，以及隨時令調整的配菜，非常滿足，



炸過的金黃玉米粒呈現獨特口感，帶有奶香味，更加甜美可口。我平常對玉米的喜好度一般，也是一啃就停不下來，三兩下就吃得精光。



剝皮辣椒金多蝦義式燉飯 395元

剝皮辣椒風味的燉飯很少見，綠醬如舒適草茵般，上面躺著八隻剝殼裸身的橘紅鮮蝦，這盤宛如聖誕氛圍般的燉飯，好吃到令人幸福繞圈圈。



蝦子皆以貼心剝殼去腸泥，簡單撒上胡椒提香，蝦肉脆彈，新鮮完整。剝皮辣椒入燉飯的風味實在太愛了，微辣中帶點甜，保有米心的口感軟硬適中。





溢出來瀑布牛奶茶

單點170元，搭套餐110元

早午餐享飲品優惠，任選飲品可折抵60元。春三朝午招牌吸睛飲品，以無糖鮮奶茶為基底，瀑布流瀉般的甜奶蓋，以及黑亮珍珠點綴，不僅好看也好喝。





甜度冰塊固定的黃金比例，珍珠彈牙香甜，奶泡輕盈細膩蓬鬆，喝起來不會太甜膩。



來一杯提拉米蘇咖啡

單點195元，搭套餐135元

在咖啡中加入牛奶、提拉米蘇糖漿、微量咖啡甜酒，覆蓋提拉米蘇奶蓋，再灑滿可可粉點綴。





將手指餅乾直接泡入飲料，當作攪拌匙享用。咖啡和綿密奶蓋喝起來香濃滑順，風味多層次。像在喝咖啡、又像是吃了一塊提拉米蘇。



清冰棒芒果冰茶

單點185元，搭套餐125元

充滿復古風味的飲品，古早味紅茶加上芒果果醬，製成好喝芒果冰茶，再放入整支的清冰棒，甜甜香香冰涼爽口，風味很迷人，好喝一下子就杯子見底了。



玫瑰流心輕檸塔

單點200元，加購價160元

以檸檬塔為主角，搭配的盤飾包含鮮奶油、巧克力脆笛酥、季節水果、巧克力米，麥片、果乾等，再以巧克力醬畫盤，擺盤很精緻。





塔皮酥脆，玫瑰花造型檸檬餡超浪漫！保有檸檬本身的酸勁香氣，入口酸爽清新，尾韻化作奶香，屬於風味偏酸的檸檬塔，推薦給嗜酸者。



春三朝午是水星人的愛店之一，最喜歡跟朋友相約到此聚餐，因為東西好吃、氣氛舒服、拍照好看、價位適中，聚餐不無聊，打卡拍照超有趣。現在還有身分證321免費吃牛排活動，有符合條件的朋友，把握機會、趕快再去春三朝午來一頓幸福早午餐吧！

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